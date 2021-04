Nỗ lực “ngược dòng”

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, vấn đề đặt ra đối với du lịch cả tỉnh nói chung và du lịch biển nói riêng là nhanh chóng phục hồi và phát triển du lịch một cách an toàn, bền vững, thích ứng với bối cảnh và xu hướng mới.

Lễ hội hoa - FLC Sầm Sơn 2021 khởi đầu mùa du lịch biển. Ảnh: Ngô Thanh An

Bà Vương Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) Thanh Hóa, cho biết: Thực hiện “mục tiêu kép” vừa đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe của người dân trong bối cảnh dịch COVID-19, vừa duy trì sản xuất, kinh doanh và đảm bảo an sinh xã hội; đồng thời, hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch nội địa do Bộ VH,TT&DL phát động (tại Kế hoạch số 1749/KH-BVHTTDL ngày 8-5-2020), ngành đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt, hiệu quả. Đặc biệt, ngành đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 12-6-2020 về chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”. Bên cạnh đó chú trọng phát triển nhiều sản phẩm, dịch vụ mới, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch biển. Đẩy mạnh các chương trình kích cầu du lịch nội địa và chiến dịch “Tôi yêu Thanh Hóa”. Lồng ghép việc tuyên truyền các giá trị văn hóa, nhân thêm lòng tự hào dân tộc, truyền thống đất và người xứ Thanh trong mỗi sản phẩm du lịch. Tăng cường công tác truyền thông; đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước về du lịch... Trên cơ sở đó, ngành đã nỗ lực chỉ đạo các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp du lịch nghiêm túc thực hiện các hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19; bảo đảm an toàn tại các khu, điểm du lịch, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch.

Phát triển sản phẩm, dịch vụ mới, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch biển

Để phát triển sản phẩm, dịch vụ mới, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch biển, ngành VH,TT&DL Thanh Hóa đang tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch biển, thu hút đầu tư. Từng bước hình thành hệ thống các khu du lịch với dịch vụ cao cấp, các tổ hợp khu vui chơi giải trí, các khu nghỉ dưỡng nhiều tiện nghi, có khả năng cạnh tranh về nghỉ dưỡng biển, tham quan thắng cảnh biển. Đẩy mạnh phát triển dịch vụ kinh tế đêm như: chợ đêm, phố đi bộ...

Cùng với đó là tổ chức các sự kiện, hoạt động văn hóa, du lịch hấp dẫn nhằm đa dạng hóa sản phẩm, thu hút khách du lịch đến với Thanh Hóa. Năm 2021, các địa phương có sản phẩm du lịch biển dự kiến sẽ tổ chức hàng loạt các sự kiện hấp dẫn. Trước tiên sẽ là TP Sầm Sơn với nhiều sự kiện được tổ chức, như: lễ khai mạc, lễ hội hoa, carnival đường phố, cuộc thi “Người đẹp du lịch Sầm Sơn”, thi giọng hát hay TP Sầm Sơn mở rộng, giải đua xe đạp TP Sầm Sơn mở rộng... Các sự kiện này sẽ diễn ra từ tháng 4 đến hết tháng 7-2021 với mong muốn xây dựng TP Sầm Sơn trở thành “Thành phố của lễ hội”. Thị xã Nghi Sơn sẽ tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao kết hợp với công bố Quyết định thành lập thị xã Nghi Sơn; huyện Hoằng Hóa sẽ tổ chức sự kiện du lịch biển ở Hải Tiến...

Đẩy mạnh chương trình kích cầu du lịch nội địa và chiến dịch “Tôi yêu Thanh Hóa”

Nhằm khơi dậy tình yêu về Thanh Hóa, tỉnh tiếp tục triển khai mạnh mẽ chương trình kích cầu du lịch nội địa. Xây dựng các gói kích cầu du lịch hấp dẫn và tổ chức chiến dịch kích cầu du lịch nội địa tại các thị trường trọng điểm về du lịch, như: TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và TP Nha Trang (Khánh Hòa), nhằm thu hút khách du lịch đến các khu, điểm du lịch của tỉnh, nhất là các khu du lịch biển. Tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, dịch vụ ăn nghỉ. Cải thiện sự thân thiện, hiếu khách trong từng loại hình dịch vụ và trong ứng xử văn minh của cộng đồng địa phương, thông qua xây dựng bộ quy tắc ứng xử du lịch, tuyên truyền, giáo dục, tập huấn về du lịch...

Làm cho văn hóa thấm sâu trong mỗi sản phẩm du lịch

Thanh Hóa có cả bề dày và chiều dài lịch sử của vùng đất “địa linh nhân kiệt”, với hơn 1.500 di tích, danh lam thắng cảnh. Việc đưa văn hóa thấm sâu trong mỗi sản phẩm du lịch là nhằm mục đích nâng cao hiểu biết và niềm tự hào trong cán bộ, Nhân dân về giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của tỉnh Thanh Hóa trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh về việc gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của quê hương, đất nước. Từ đó, làm cho cán bộ, Nhân dân trong tỉnh tự giác và tích cực tham xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, lịch sự, tôn trọng pháp luật... khi tham gia vào các hoạt động du lịch.

Công tác truyền thông cũng là một mặt trận

Có thể nói, công tác truyền thông có vai trò rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 thì đây được coi là một mặt trận để ngành du lịch hướng tới nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Vì vậy, ngành đã và đang tiếp tục thực hiện đẩy mạnh các gói truyền thông về du lịch Thanh Hóa nói chung và du lịch biển nói riêng, với khẩu hiệu “Du lịch Thanh Hóa - điểm đến du lịch an toàn, hấp dẫn” trên các kênh truyền hình Trung ương, địa phương, góp phần xóa bỏ tâm lý e ngại đi du lịch trong bối cảnh dịch COVID-19. Duy trì, quảng bá qua website: thanhhoa.vn, trang facebook du lịch Thanh Hóa...; xây dựng cổng thông tin du lịch ứng dụng chuyển đổi số và du lịch thông minh để phục vụ du khách. Tập trung phối hợp với Tổng Công ty Mobiphone thực hiện hợp tác chuyển đổi số trong quản lý, du lịch thông minh, sẽ ra mắt giai đoạn I vào dịp 19-5-2021.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về du lịch

Để thực hiện tốt giải pháp quản lý Nhà nước về du lịch, ngành VH,TT&DL tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý các khu du lịch biển. Chấn chỉnh những biểu hiện lộn xộn trong kinh doanh dịch vụ ở một số điểm đến gây ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ du lịch. Song hành với đó là đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức và kỹ năng cho nguồn nhân lực du lịch. Tăng cường chỉ đạo các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp du lịch nghiêm túc thực hiện các hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn tại các bãi biển, trong các cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch.

Ngày 9-3-2021, Sở VH,TT&DL Thanh Hóa đã ban hành Công văn số 740/SVHTTDL-QLDL gửi các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. Sở VH,TT&DL đề nghị các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn nghiêm túc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới, đưa các hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường. Tuy nhiên, cần chủ động cập nhật và kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, áp dụng các biện pháp phù hợp, không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị mình. Đảm bảo vừa phòng, chống dịch có hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Kể từ ngày 6-3-2021 không hạn chế các hoạt động tập trung đông người. Tuy nhiên, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế) của Bộ Y tế (trước hết là đeo khẩu trang) khi tham gia các hoạt động nơi công cộng, các sự kiện tập trung đông người.

Sở VH,TT&DL cũng yêu cầu các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch cần kiểm soát chặt chẽ, giám sát và yêu cầu khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đối với các đối tượng từ nước ngoài, tỉnh ngoài (nhất là vùng có dịch). Ngăn chặn có hiệu quả, kịp thời hoạt động nhập cảnh trái phép. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Khuyến khích, vận động khách du lịch khai báo y tế điện tử thông qua QR Code khi sử dụng một trong các phần mềm: Tờ khai y tế; NCOVI; Bluezone.

Có thể nói, những nỗ lực “ngược dòng” của ngành du lịch Thanh Hóa trong thời gian qua để đạt được “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển du lịch hiệu quả đã mang lại những thành công bước đầu. Đây là sự khích lệ to lớn để ngành du lịch Thanh Hóa tiếp tục có những bước tiến tiếp theo trong việc đưa sản phẩm du lịch trở thành ngành mũi nhọn của tỉnh và là trọng điểm du lịch của cả nước.

Ngọc Anh