Ngành văn hóa, thể thao và du lịch: Nỗ lực vượt khó – trở lại ấn tượng

Với phương châm “kỷ cương, chuyên nghiệp, sáng tạo, hiệu quả”, năm 2022, ngành văn hóa, thể thao và du lịch (VHTT&DL) đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành nhiều mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng.

Lễ hội Carnival Sầm Sơn. Ảnh: Hoài Anh

Năm 2022 là thời điểm chuyển giao giữa việc bị hạn chế các hoạt động, sự kiện để bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19 sang mở rộng, hoạt động trở lại các hoạt động VHTT&DL. Đây được xem là thời điểm “vàng” để phục hồi các hoạt động VHTT&DL, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Để sẵn sàng cho sự trở lại, lãnh đạo ngành VHTT&DL đã phát động nhiều phong trào thi đua, tập trung huy động nguồn lực, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện tốt nhất để phục hồi và phát triển các lĩnh vực của ngành, đổi mới cách thức, nội dung, tăng cường ứng dụng công nghệ số hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, trong năm 2022, ngành đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên mọi lĩnh vực VHTT&DL và gia đình.

Xứ Thanh nổi tiếng là vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống lịch sử; kho di sản văn hóa đặc sắc, giàu giá trị. Để giữ nét đặc trưng ấy của xứ Thanh, lãnh đạo ngành VHTT&DL luôn xác định bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên được đặc biệt quan tâm. Năm 2022, Sở VHTT&DL đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các kế hoạch, quyết định, như: Kế hoạch triển khai, thực hiện chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và chống xuống cấp các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022–2025... Tham mưu hồ sơ, thủ tục trình Bộ trưởng Bộ VHTT&DL ban hành quyết định công nhận: Lễ hội Đền Bà Triệu, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc; Lễ hội Mường Xia, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn; Nghệ thuật trình diễn dân gian hát sắc bùa của người Mường huyện Ngọc Lặc là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Xác định văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực của quá trình phát triển, ngành VHTT&DL luôn chú trọng nâng cao chất lượng văn hóa cơ sở và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Năm 2022, toàn tỉnh có 737.525/957.825 hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ 77%); 3.311/4.357 thôn, bản, tổ dân phố được công nhận khu dân cư văn hóa (đạt 76%); 375/469 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới (đạt 79,9%); có 1.351 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, được công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Các hoạt động văn hóa dân tộc, nghệ thuật biểu diễn, chiếu phim, triển lãm, thư viện, bảo tàng, nghiên cứu biên soạn lịch sử, công tác gia đình được duy trì và thực hiện hiệu quả. Năm 2022, thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp tiếp tục gặt hái được nhiều thành công, góp phần làm dày thêm bảng vàng thành tích thể thao Thanh Hóa. Theo đó, các vận động viên đã tham gia 100 giải, giành được 576 huy chương các loại (182 HCV, 162 HCB, 232 HCĐ). Đồng thời, phong trào thể thao cho mọi người gắn với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được chú trọng; tỷ lệ dân số tham gia tập luyện thể thao thường xuyên ước đạt 43,8% và gia đình thể thao đạt 30,4%.

Năm 2022, là năm phục hồi mạnh mẽ của du lịch sau gần hai năm “tê liệt”. Ngay sau khi có chủ trương của Chính phủ về mở lại các hoạt động du lịch từ ngày 15-3-2022, Sở VHTT&DL đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương lựa chọn tổ chức các sự kiện VHTT&DL hấp dẫn, nhằm quảng bá, kích cầu, thu hút du khách du lịch. Đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (sologan) du lịch tỉnh Thanh Hóa. Nhờ đó, trong năm toàn tỉnh ước đón 11.011.000 lượt khách, tăng gấp 3,22 lần so với năm 2021 (khách quốc tế ước đạt 245.000 lượt khách, tăng gấp 11,47 lần so với năm 2021). Tổng thu du lịch ước đạt 20.038 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với năm 2021, đạt 111,8% kế hoạch năm 2022 (tổng thu từ khách du lịch quốc tế là 72.400.000 USD, tăng gấp 17,9 lần so với năm 2021).

Năm 2022 khép lại đã đánh dấu sự nỗ lực vượt lên thách thức và cả những dấu ấn nổi bật của ngành VHTT&DL. Những thành quả đó sẽ là cơ sở để ngành tiếp tục đổi mới và khẳng định vai trò quan trọng của VHTT&DL đối với sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Phạm Nguyên Hồng

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch