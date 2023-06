Nga Sơn xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, xã Nga Thạch đã tích cực triển khai nhiều nội dung, hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH)” gắn với việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới (NTM), góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Phong trào tập luyện TDTT diễn ra sôi nổi trên địa bàn huyện Nga Sơn.

Chủ tịch UBND xã Nga Thạch Mai Văn Năm, cho biết: Để phong trào phát triển mạnh mẽ, tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân, công tác tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích và nội dung của phong trào đến các tầng lớp Nhân dân được đặc biệt coi trọng. Việc đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận gia đình văn hóa (GĐVH), thôn văn hóa, thực hiện công khai, dân chủ, đảm bảo đúng chuẩn theo các tiêu chí. Đến nay, xã có 6/6 thôn được công nhận thôn văn hóa, 100% cơ quan, trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa; 100% số hộ đăng ký xây dựng GĐVH, trong đó có 81,3% số hộ đạt danh hiệu GĐVH; 6/6 thôn có điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền xã quan tâm bố trí đầu tư xây dựng, nâng cấp các điểm sinh hoạt, nhà văn hóa cộng đồng phục vụ cho việc sinh hoạt giao lưu văn hóa của người dân tại các khu dân cư; đường làng, ngõ xóm thường xuyên được chỉnh trang, nâng cấp, trồng hoa, cây xanh, tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp... Nhờ đó, xã được công nhận xã văn hóa NTM và phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm 2023.

Trong quá trình triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn ở huyện Nga Sơn đã và đang nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở cùng với sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Khơi dậy tinh thần đoàn kết trong Nhân dân, cùng giúp nhau phát triển kinh tế, chung sức xây dựng NTM, xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp. Toàn huyện có gần 87% số hộ gia đình được công nhận danh hiệu GĐVH; trên 95% thôn, tiểu khu đạt danh hiệu văn hóa; 100% xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu đơn vị văn hóa, trong đó công nhận 6 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa 2 năm (2021-2022) và công nhận lại 16 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa 5 năm (2018-2022). Năm 2021, thị trấn Nga Sơn được công nhận lại thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; 3 xã được công nhận lại “xã đạt chuẩn văn hóa NTM” 5 năm (2017-2021). Toàn huyện có 23/23 xã đạt chuẩn NTM (2 xã Nga An và Nga Trường đạt chuẩn NTM nâng cao), bình quân toàn huyện đạt 18,22 tiêu chí/xã; 153/153 thôn đạt chuẩn NTM, trong đó có 5 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 3 xã (Nga Liên, Nga Yên và Nga Thạch) đang đề nghị công nhận xã NTM nâng cao và xã Nga An đã hoàn thành tiêu chí xã NTM kiểu mẫu; năm 2019, huyện Nga Sơn được công nhận huyện NTM; 100% số thôn, tiểu khu và cơ quan, đơn vị đã xây dựng và thực hiện có hiệu quả hương ước, quy ước nếp sống văn hóa... Theo đó, các thiết chế văn hóa - thể thao đã được đầu tư xây dựng, từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân.

Huyện Nga Sơn hiện có 100% số xã, thị trấn có khu trung tâm văn hóa - thể thao; 100% số thôn, tiểu khu có nhà văn hóa - khu thể thao; phong trào tập luyện TDTT của Nhân dân diễn ra sôi nổi, đa dạng và phong phú, như: bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, tennis, bóng bàn; trên 45% dân số tham gia luyện tập TDTT thường xuyên, trên 33% số hộ đạt gia đình thể thao. Toàn huyện có 156 câu lạc bộ (CLB) TDTT; có 23 sân vận động cấp xã, 168 sân bóng đá thôn, 4 sân quần vợt, 130 sân cầu lông, 280 sân bóng chuyền. Hầu hết các cơ quan, các thôn, khu dân cư đều có tổ, đội văn nghệ quần chúng, CLB TDTT, CLB gia đình liên thế hệ... Các CLB TDTT, đội văn nghệ chủ yếu hoạt động trên tinh thần tự nguyện và tự đóng góp kinh phí để tập luyện, biểu diễn và tham gia các sự kiện quan trọng của huyện, của tỉnh.

Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Nga Sơn Mai Thị Huệ, cho biết: Phong trào TDĐKXDĐSVH gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh ở huyện Nga Sơn đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện. Ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện nếp sống văn minh, tình làng nghĩa xóm, các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn, phát huy. Các giá trị văn hóa ngày càng lan tỏa và thấm sâu vào mỗi người dân, mỗi gia đình và cộng đồng dân cư, tạo động lực cho Nhân dân phấn khởi thi đua chung sức xây dựng NTM. Đây là nền tảng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Nga Sơn phấn đấu xây dựng huyện NTM nâng cao năm 2024.

Bài và ảnh: Công Quang