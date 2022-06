Một mùa hè sôi động dành cho thiếu nhi

Trái hẳn với không khí trầm lắng sau 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, hè năm nay, các cấp, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, giải trí sôi nổi, hấp dẫn cùng những trải nghiệm thú vị, giúp các em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh có kỳ nghỉ bổ ích và ý nghĩa.

Lớp học vẽ tại Nhà văn hóa thiếu nhi TP Thanh Hóa.

Dạo quanh một số địa điểm vui chơi dành cho trẻ em trên địa bàn TP Thanh Hóa như Nhà văn hóa thiếu nhi, Thư viện tỉnh, các nhà văn hóa, các trung tâm dạy kỹ năng sống... không khí khá sôi động. Bởi, nhiều hoạt động vui chơi, thể dục, thể thao và sự hào hứng, hăng say luyện tập của các em thiếu nhi. Qua tìm hiểu thực tế tại phòng đọc sách dành cho trẻ em tại Thư viện tỉnh Thanh Hóa cho thấy, dù mới đầu hè thế nhưng lượng khách nhí tìm đến đây đọc sách đã khá đông. Bà Thiều Thị Nghĩa, Trưởng Phòng Phục vụ bạn đọc, Thư viện tỉnh, cho biết: Để thu hút đông đảo các em học sinh đến đọc sách trong dịp hè, Thư viện tỉnh đặc biệt quan tâm đến việc bố trí, đầu tư cơ sở vật chất, tạo không gian thoáng mát, xanh, sạch, đẹp. Đồng thời, nhằm đáp ứng nhu cầu mùa cao điểm này, thư viện đã bổ sung nguồn kinh phí để mua sách, truyện tranh mới cho thiếu nhi phù hợp với từng lứa tuổi. Ngoài sách, truyện, phòng đọc thiếu nhi còn được trang bị các trò chơi, dụng cụ vẽ tranh, tô màu. Và tổ chức một số hoạt động bổ trợ cho các em bằng các trò chơi xếp hình trí tuệ, giao lưu, trao đổi với nhau về sách...

Nghỉ hè là khoảng thời gian có lợi và cần thiết cho sự phát triển của trẻ. Trong dịp hè các em có cơ hội phát triển những kỹ năng giao tiếp, được tham gia các câu lạc bộ học tập như bơi, học đàn và học các môn năng khiếu khác. Bởi vậy, hiện nay các khóa học về “kỹ năng sống” nở rộ ở khắp các địa phương trong tỉnh, thu hút đông đảo học sinh đến học. Tại Nhà văn hóa thiếu nhi TP Thanh Hóa, trong dịp hè này, số lượng thiếu nhi đến sinh hoạt, vui chơi, học tập tăng cao. Để đáp ứng nhu cầu của các em, nhà văn hóa đã mở thêm nhiều bộ môn như múa, hát, cờ vua, đàn organ, võ thuật, vẽ tranh... Nhà văn hóa cũng chủ động kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất, bố trí đầy đủ các phòng học nhằm tạo không gian học tập thoải mái nhất. Bà Phạm Thị Lê Hằng, Giám đốc Nhà văn hóa thiếu nhi TP Thanh Hóa, cho biết: “Các khóa học kỹ năng sống sẽ giúp cho các em rèn luyện điều độ, nhịp nhàng và phù hợp, hướng đến mang lại cho các em một thân thể dẻo dai, khỏe mạnh; đồng thời có thêm nhiều kỹ năng sống để bảo vệ mình trước nhu cầu của cuộc sống”.

Nhằm góp phần đem sân chơi mùa hè đến với thiếu nhi, học sinh, những ngày qua các tổ chức đoàn ở hầu khắp các địa phương trong tỉnh đã tích cực phối hợp với lực lượng thanh niên ở các xã, phường lên kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, học tập, văn hóa, văn nghệ, thể thao... sôi nổi, hấp dẫn; các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho đội viên, thiếu nhi; thi đua xây dựng Đội, thực hiện các công trình, phần việc măng non; tổ chức các hoạt động rèn luyện đạo đức, lối sống, rèn luyện kiến thức, kỹ năng sống cho các em. Tại TP Thanh Hóa, theo anh Lê Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành đoàn TP Thanh Hóa, chia sẻ: Thiếu nhi vui hè an toàn, bổ ích là mục tiêu trọng tâm trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi hàng năm của tổ chức đoàn các cấp trên địa bàn thành phố. Bởi vậy, sau 2 năm “chìm lắng” do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hè năm nay, Thành đoàn TP Thanh Hóa đã phối hợp tổ chức đoàn tại các xã, phường xây dựng các chương trình vui chơi, trải nghiệm phù hợp với từng lứa tuổi; quan tâm đến các hoạt động, chương trình ngoại khóa như dạy bơi miễn phí, xây dựng thư viện xanh cho thiếu nhi; tổ chức các giải thi đấu thể thao cho thanh, thiếu nhi; duy trì các câu lạc bộ aerobic, bóng đá, cầu lông...; các giải thể thao, liên hoan văn nghệ... được quan tâm tổ chức từ cơ sở đến thành phố, tạo không khí luyện tập sôi nổi ở các thôn, khu phố. Bên cạnh đó, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em như dạy bơi lội, vẽ tranh, múa hát... là hoạt động được thành phố quan tâm sát sao để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra đối với trẻ em.

Không chỉ ở khu vực thành phố mà hiện nay không khí tại các sân chơi dành cho thiếu nhi ở nhiều huyện miền núi cũng sôi động không kém. Tại huyện Như Thanh, số trẻ em sinh hoạt trong hè của toàn huyện là 9.625 em. Ngay từ giữa tháng 5, Huyện đoàn, hội đồng đội các cấp đã chuẩn bị chu đáo, bảo đảm cho 100% các em thiếu niên, nhi đồng đều được tham gia sinh hoạt hè. Đồng thời, tổ chức các hoạt động như: giải bóng đá, tuyên dương thiếu nhi đạt thành tích cao trong học tập, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, nghi thức Đội. Bên cạnh đó, Huyện đoàn còn tích cực vận động các nguồn lực để xây dựng, cải tạo các điểm sinh hoạt, vui chơi giải trí cho trẻ em; hỗ trợ, giúp đỡ các em thuộc hộ nghèo, gia đình người có công, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt... nhằm bảo đảm mọi trẻ em đều có cơ hội được học tập, vui chơi và phát triển toàn diện.

Những ngày này, khi trẻ em bước vào kỳ nghỉ hè cũng là lúc tổ chức đoàn, đội các cấp tích cực vào cuộc, đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm lo, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, bổ ích nhằm giáo dục, giúp các em vui chơi và trau dồi kỹ năng sống. Đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo đoàn các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh tiếp nhận thiếu nhi về tham gia sinh hoạt hè tại địa phương, tổ chức đồng loạt các hoạt động vui chơi, giải trí nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6 và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2022; đồng thời tích cực vận động các nguồn lực xã hội hóa, đóng góp ngày công xây dựng các khu vui chơi; các tủ sách truyện cho các em thiếu niên, nhi đồng. Chỉ đạo các cấp bộ đoàn, đội trong toàn tỉnh tích cực tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh các xã, phường, thị trấn, lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt đội nhằm trang bị cho thiếu nhi những kỹ năng sống cần thiết.

Với sự quyết tâm của các cấp bộ đoàn, sự quan tâm từ mỗi gia đình nói riêng và toàn xã hội nói chung sẽ giúp các em được tận hưởng một mùa hè sôi động, hấp dẫn, thú vị, an toàn, lành mạnh và ý nghĩa nhất.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt