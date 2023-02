Linh thiêng đền Chầu Đệ tứ

Đền Chầu Đệ tứ (hay còn gọi là đền Cây Thị) tọa lạc tại xã Hà Ngọc (Hà Trung). Không chỉ có giá trị về lịch sử, văn hóa, đền còn đẹp như một bức tranh sơn thủy hữu tình. Đây thật sự là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài tỉnh, đặc biệt vào những ngày đầu xuân, lễ hội.

Theo một số tài liệu viết về đạo Mẫu cho biết: Chầu Đệ tứ là một vị thánh trong đạo Mẫu tứ phủ Việt Nam. Chầu Đệ tứ - người đứng thứ tư trong hàng tứ phủ Chầu Bà, danh hiệu là Chiêu Dung công chúa. Chầu Đệ tứ được coi là người hầu cận bên thánh Mẫu. Tương truyền, Chầu Bà vốn là Bồng Lai Tiên Nữ, cũng có tài liệu ghi rằng bà là Mai Hoa Công Chúa trên thiên Cung, giáng sinh vào nhà họ Lý, với tên là Lý Thị Ngọc Ba. Quê hương của bà ở huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Với tính cách thông minh, chính trực, Chầu Đệ tứ lập nhiều công trạng phò vua, giúp nước và được giao trấn giữ vùng sông nước Hà Trung.

Để tưởng nhớ công lao của bà, trong những năm qua cùng với sự quan tâm của các cấp, ngành và nhờ làm tốt công tác xã hội hóa, di tích đã được trùng tu, tôn tạo, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh của Nhân dân trong vùng cũng như du khách thập phương. Ngôi đền nằm ở vị trí đắc địa, lưng tựa vào núi, mặt hướng ra sông Lèn.

Khu đền thờ chính gồm: Cung đệ nhất thờ tam tòa thánh Mẫu, cung đệ nhị thờ Chầu Đệ tứ và hội đồng thánh Chầu, cung đệ tam thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế và hội đồng quan lớn. Ngoài ra, hai lầu của đền thờ hội đồng thánh cô và thánh cậu. Bên cạnh đó là tháp bút uy nghi. Năm 1996, đền Chầu Đệ tứ được công nhận là Di tích lịch sử, văn hóa và danh thắng cấp tỉnh.

Thành kính chắp tay dâng nén hương thơm, chị Nguyễn Thị Hằng, phường Quảng Hưng (TP Thanh Hóa), cho biết: Năm nào cũng vậy, gia đình tôi đều đến đây thắp hương để cầu mong những điều may mắn. Đặc biệt, là để hiểu hơn về giá trị lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh của quê hương mình. Từ đó càng có ý thức, trách nhiệm hơn đối với việc gìn giữ và phát huy những nét văn hóa đặc sắc này.

Trong những năm qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, đa số người dân cũng như du khách khi đến đền đều có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường. Theo số liệu thống kê của Ban Quản lý di tích và danh thắng xã Hà Ngọc, chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, đền Chầu Đệ tứ đón gần 5.000 lượt khách, cao hơn nhiều so với những năm trước do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Để đảm bảo an toàn cho du khách khi đến thắp hương, vãn cảnh, xã đã chủ động xây dựng các phương án để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ. Đặc biệt công tác tuyên truyền luôn được coi trọng. Trên hệ thống loa truyền thanh thường xuyên nhắc nhở du khách có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ cảnh quan môi trường, rác thải được phân loại và bỏ rác vào thùng. Đồng thời nghiêm cấm các hoạt động mê tín dị đoan và các tệ nạn khác... Hy vọng, đây sẽ tiếp tục là một điểm đến tâm linh không thể thiếu trong mỗi hành trình của du khách khi về thăm Thanh Hóa.

Bài và ảnh: Thu Thủy