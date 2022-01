(Baothanhhoa.vn) - Khu du lịch sinh thái An Hảo (tọa lạc tại xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang) đã rất hào hứng đón hơn 5.000 khách du lịch đến xông đất đầu năm mới. Cả thảo nguyên năng lượng xanh mướt, căng tràn sức sống, với nhiều góc check-in độc đáo, được đông đảo du khách yêu thích, tìm đến chụp ảnh kỷ niệm.

{title} Khu du lịch sinh thái An Hảo sáng điện đón xuân Khu du lịch sinh thái An Hảo (tọa lạc tại xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang) đã rất hào hứng đón hơn 5.000 khách du lịch đến xông đất đầu năm mới. Cả thảo nguyên năng lượng xanh mướt, căng tràn sức sống, với nhiều góc check-in độc đáo, được đông đảo du khách yêu thích, tìm đến chụp ảnh kỷ niệm. KDL sinh thái An Hảo nhìn từ trên cao. Không chỉ có giới trẻ, nhóm gia đình đi chơi tự túc, còn xuất hiện một số doanh nghiệp lữ hành từ TP HCM, Cần Thơ và các tỉnh lân cận đã tổ chức tour đưa khách tham quan theo đoàn, số lượng từ vài chục tới cả trăm người. Sắc xuân trên thảo nguyên điện xanh Từ sáng sớm, Khu du lịch đã bắt đầu dập dìu du khách đến tham quan. Mọi người đến đây để tận hưởng vẻ đẹp siêu thực cánh đồng hoa pin và thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ trong chớm xuân. Nếu như Hà Nội có hoa đào, miền Nam có hoa mai, thì tại KDL sinh thái An Hảo bạt ngàn hoa pin sáng lấp lánh. Hoa pin hiện lên với vẻ đẹp tinh khôi và ẩn trong mình biết bao nhựa sống, hoa pin chạy nhảy qua từng cánh đồng lúa chín, rồi lan mãi tận triền núi xa, như thế đánh thức cả mùa xuân về. KDL thu hút nhiều đoàn khách đến tham quan. Xuân Nhâm Dần đã cận kề, những luống hoa dừa cạn, hoa cúc, hoa giấy, hoa thạch thảo…đã bung nở khắp KDL, điểm xuyết cho bức tranh toàn bích thêm rực rỡ sắc màu. Sắc màu Hồ Thiên Cảnh. Sắc màu Hồ Thiên Cảnh. Xuân đến sớm trên Thiên đường hoa nắng Những đóa hoa mặt trời sáng bừng trên dãy Thất Sơn, tạo sức hút kỳ diệu đối với khách phương xa. Nhà đầu tư tất bật “nâng cấp” thêm nhiều công trình hấp dẫn, với mong muốn mang “món ăn” tinh thần đến cho du khách, góp “gia vị” cho ngày Tết thêm đầm ấm và rộn ràng. Du khách vui đùa cùng những chú cừu siêu dễ thương. Ông Châu Hoàng Minh - Giám đốc KDL sinh thái An Hảo cho biết, chúng tôi tiếp tục đầu tư thêm nhiều tỷ đồng để trang trí cảnh quan, đưa vào khai thác thêm một số dịch vụ mới; Khẩn trương hoàn thành tuyến cầu đường, kết nối từ KDL đến huyền tích “Phật Thạch Thủ” trước ngày 20/12 (âm lịch). Bàn tay Phật hóa thạch được xem “Kiệt tác của tạo hóa tâm linh chốn non thiêng”, có chiều cao gần 30m, với dáng vẻ uy nghi của bàn tay đang phát nguyện, ban vạn phước đến chúng sanh. Men theo thế núi, tạc vào non cao, kỳ vĩ giữa đất trời Thất Sơn. Đến đây, du khách ngoài được ngắm trọn khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, còn được tĩnh tâm chiêm bái, khám phá mạch nguồn văn hóa tâm linh, rũ bỏ mọi âu lo, khởi đầu một năm mới nhẹ nhàng, tràn đầy năng lượng. Khách check-in hoa chong chóng. Cộng hưởng với vẻ đẹp triệu ánh dương, đơn vị còn rất tinh tế khi decor thêm nhiều tiểu cảnh sống ảo “cực phẩm” mang đậm phong vị Tết cổ truyền như: Cổng chào Xuân Nhâm Dần với hình ảnh “song hổ sum vầy”, biểu tượng năm mới tràn đầy sinh khí và thịnh vượng; Bánh chưng xanh, cây tài lộc với hàng ngàn bao lì xì dành tặng du khách thay lời chúc năm mới bình an; Cánh đồng chong chóng với đủ sắc màu được bày trí bắt mắt kết hợp với lồng đèn, câu đối đỏ tạo lên không gian độc đáo hấp dẫn, như một lời chúc phú quý, cát tường dành cho du khách. Du xuân tại KDL, mọi người còn được tiếp cận với văn hóa ẩm thực đặc trưng của vùng Bảy Núi và các món ăn truyền thống người Khmer như: Gà đốt Ô Thum, bánh xèo rau rừng, đu đủ đâm, nước thốt lốt... Đặc biệt, du khách còn được tặng nước suối miễn phí khi mua vé vào cổng tham quan. Thưởng thức ẩm thực phong phú. Kinh đô ánh sáng bao phủ lên Khu du lịch sinh thái An Hảo với vẻ đẹp rực rỡ sẵn sàng cho ngày xuân. Du khách thử 1 lần hoà mình vào Thiên đường hoa nắng, để trải nghiệm từng đường cung đường mới lạ, chiêm ngưỡng những thắng cảnh, thưởng thức hương vị Tết dân tộc thật ấm cúng và độc lạ giữa không gian giao hòa đất trời Bảy Núi vào xuân. Cát Tường

Cát Tường

Từ khóa: Cánh đồngVẻ đẹpDu kháchDu lịch sinh tháiSắc màuTham quanẢnh thiên nhiênNăm mớiLời chúc năm mớiThiên nhiên hùng vĩAnh