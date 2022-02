Huyện Vĩnh Lộc chú trọng công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích

Huyện Vĩnh Lộc là một trong những địa phương có mật độ di tích, danh thắng tương đối dày đặc, trong đó có nhiều di tích giàu giá trị. Xác định bảo tồn và phát huy giá trị các di tích là nhiệm vụ quan trọng, trong những năm qua, huyện Vĩnh Lộc đã tập trung triển khai các cơ chế, chính sách và huy động đa dạng các nguồn lực, nhằm triển khai hiệu quả công tác này.

Phủ Trịnh, xã Vĩnh Hùng.

Theo thống kê, trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc hiện có 251 di tích. Trong đó, được kiểm kê là 184 di tích; số di tích, danh thắng đã được xếp hạng là 67 (1 Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, 14 di tích quốc gia và 52 di tích cấp tỉnh); có 3 di tích đã được lập quy hoạch (Thành Nhà Hồ, Phủ Trịnh, danh thắng núi Kim Sơn). Trong khoảng 5 năm trở lại đây, công tác tu bổ, tôn tạo di tích đã được địa phương và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm. Trong đó, các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích do sở làm chủ đầu tư là Phủ Trịnh, nghè Vẹt, lăng mộ Trịnh Tùng. Các di tích do chính quyền địa phương làm chủ đầu tư, gồm đình làng Bái Xuân ở xã Vĩnh Phúc; đền thờ và lăng mộ Tống Duy Tân, nhóm tượng điêu khắc đá Đa Bút, xã Minh Tân; hậu cung đình Đông Môn, chùa Xuân Áng, xã Vĩnh Long; đình Nham Thôn, xã Vĩnh An, đền thờ Hoàng Đình Ái, xã Vĩnh Hùng; chùa Tường Vân, chùa Nhân Lộ ở thị trấn Vĩnh Lộc; đình Yên Tôn hạ, xã Vĩnh Yên. Tổng số kinh phí được cấp từ năm 2017-2021 (vốn sự nghiệp văn hóa của Trung ương và của tỉnh; nguồn kinh phí xã hội hóa) là 27.282 triệu đồng. Bên cạnh đó, các dự án di tích đang tu bổ, phục hồi gồm đền - bia ký Trịnh Khả, xã Vĩnh Hòa (mới tu bổ xong phần hậu cung); đền thờ và lăng mộ Tống Duy Tân (đã được ngân sách tỉnh hỗ trợ 200 triệu đồng nhưng chưa tiến hành tu bổ, tôn tạo do xã chưa cân đối được ngân sách và chưa huy động được nguồn vốn xã hội hóa).

Cùng với công tác tu bổ, tôn tạo, công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích đang được các cấp ủy đảng và chính quyền quan tâm. Theo đó, huyện Vĩnh Lộc còn chú trọng xây dựng các tour du lịch tâm linh, như: Thành Nhà Hồ - đền Bình Khương - chùa Nhân Lộ - chùa Tường Vân - Đàn tế Nam Giao - chùa Du Anh (chùa Thông); tour du lịch di tích, danh thắng: Thành Nhà Hồ - động Hồ Công; Thành Nhà Hồ, Phủ Trịnh, nghè Vẹt - thắng tích “Ngũ linh động”, động Tiên Sơn (Vĩnh An); Thành Nhà Hồ - công trường khai thác đá xây thành Tây Đô - động Eo Lê...

Đồng thời, để đáp ứng ngày càng cao hơn nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân địa phương và khách thập phương, các di tích gắn với lễ hội đều được tổ chức trang nghiêm, tuân thủ đúng các nghi thức quy định. Trong các lễ hội không có hiện tượng ăn xin, cờ bạc trá hình, chèo kéo khách đến hành lễ tại khu vực di tích thuộc địa phương quản lý. Địa phương cũng khuyến khích tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ dân gian truyền thống, các trò chơi, trò diễn gắn với lễ hội như: hát chèo, ca trù, chèo chải, múa rồng - lân, thả hoa đăng... Các lễ hội đã làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân, thu hút đông đảo lượng khách thập phương và các vùng lân cận, góp phần phát triển du lịch địa phương. Một số lễ hội tổ chức tốt cả phần lễ và phần hội, với nhiều trò chơi trò diễn dân gian truyền thống như chơi đu, cờ người, múa lân, lễ kỷ niệm ngày mất Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm, lễ hội Rước nước tại chùa Báo Ân, xã Vĩnh Hùng, lễ hội đình Đông Môn, xã Vĩnh Long... Ngoài ra, việc tổ chức lễ hội đều áp dụng các biện pháp để phòng chống dịch bệnh COVID-19 như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn, rửa tay bằng chất khử trùng, rút ngắn tối đa thời gian lưu lại di tích, danh thắng, đảm bảo giữ nguyên tắc không tập trung nhiều người cùng một thời điểm tham gia các hoạt động dâng hương tại khu vực thờ tự và di tích. Qua việc tổ chức lễ hội, bên cạnh các hoạt động tín ngưỡng tâm linh, là hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, lòng yêu quê hương đất nước, sự tôn kính với các thế hệ đi trước đồng thời phát huy giá trị trong hoạt động du lịch.

Công tác quản lý Nhà nước cũng được địa phương chú trọng. Từ năm 2017 đến 2021, đã tiến hành 22 cuộc kiểm tra tại các di tích trên địa bàn nhân dịp tết cổ truyền, trước và trong dịp lễ hội. Ngoài ra, địa phương còn phối hợp với Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc kiểm tra công tác quản lý Nhà nước tại các di tích. Kết quả các di tích trên địa bàn huyện cơ bản đã tiến hành tu bổ, tôn tạo, phục hồi đúng theo quy định của pháp luật. Có 1 di tích tu bổ, phục hồi chưa đúng theo quy định là danh thắng núi Kim Sơn (đã làm một số hạng mục trước khi quy hoạch được phê duyệt). Theo đó, UBND huyện Vĩnh Lộc đã lập biên bản kịp thời và yêu cầu UBND xã Vĩnh An kiểm điểm làm rõ trách nhiệm.

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, song do nguồn kinh phí cho công tác tu bổ, tôn tạo, phục hồi di tích còn nhiều hạn chế, nên số di tích được tôn tạo chưa nhiều. Cùng với đó, địa phương vẫn thiếu cán bộ am hiểu về quản lý di tích cấp xã, thị trấn; việc phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu... Trước thực trạng trên, thời gian tới, huyện Vĩnh Lộc sẽ xin ý kiến UBND tỉnh cho phép lập quy hoạch và tiếp tục lập dự án tu bổ, tôn tạo phục hồi các di tích đền Trần Khát Chân, chùa Xuân Áng, nhóm tượng điêu khắc đá Đa Bút, xã Minh Tân (trong năm 2022). Đồng thời, tăng cường đầu tư và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí của Nhà nước và đóng góp của Nhân dân cho việc bảo vệ, tôn tạo các di tích. Đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học - kỹ thuật và công nghệ thông tin vào việc bảo vệ di tích; thực hiện tốt việc nghiên cứu, bảo tồn các di sản văn hóa trong quá trình triển khai các dự án đầu tư xây dựng. Tích cực huy động nguồn vốn xã hội hóa cho công tác trùng tu, tôn tạo di tích...

Bài và ảnh: Trần Giang