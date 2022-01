Hiệu quả từ phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Nga Sơn

Qua hơn 20 năm triển khai thực hiện, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn huyện Nga Sơn đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua đó, tạo chuyển biến đáng kể trong đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Cổng làng văn hóa Yên Ninh, xã Nga Tân (Nga Sơn).

Để triển khai sâu rộng phong trào vào đời sống, ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH đã tập trung tham mưu cho UBND huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan. Qua đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về mục đích, vai trò, ý nghĩa của phong trào đối với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, cũng như nâng cao đời sống Nhân dân. Đồng thời, chú trọng xây dựng các nội dung tuyên truyền theo chủ đề, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh huyện, xã và qua hội nghị, hội họp, sinh hoạt thôn, tổ dân phố...

Một điểm sáng trong triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn huyện Nga Sơn những năm qua là đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo. Các địa phương đã tập trung chỉ đạo, vận động Nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất, đổi mới cơ cấu cây trồng và vật nuôi, hình thành nhiều vùng sản xuất rau an toàn, xây dựng các nhà lưới, nhà kính..., góp phần thúc đẩy nông nghiệp phát triển. Đồng thời, phong trào xây dựng cánh đồng mẫu lớn cũng đạt hiệu quả tích cực và được nhân rộng trên địa bàn; các mô hình hợp tác, liên kết phát triển kinh tế trong sản xuất đạt hiệu quả cao. Hiện nay, các xã đã và đang phát triển mạnh nghề tiểu thủ công nghiệp như xe đay, xe lõi, dệt chiếu, dóc quại, đóng thảm, cơ khí nhỏ, hàng mỹ nghệ... Ngoài ra, nhiều mô hình được các đoàn thể phát động, như: hội nông dân với phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; hội phụ nữ với phong trào phát triển kinh tế... Đến nay toàn huyện không còn hộ đói, hộ giàu và hộ khá tăng nhanh, đời sống vật chất của người dân được nâng lên rõ rệt.

Phong trào TDĐKXDĐSVH đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nếp sống văn hóa mới trong cộng đồng dân cư. Đến nay, 100% số thôn trên địa bàn đã xây dựng hương ước, được UBND huyện phê duyệt. Việc thực hiện hương ước nghiêm túc, hiệu quả gắn với việc học hành, hiếu, hỷ, trật tự trị an thôn xóm, hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ khuyến học... Cùng với đó, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội cũng được chú trọng. Môi trường sống xanh, sạch, đẹp, an toàn được triển khai gắn với phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong cơ quan, đơn vị và thôn, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới... Điển hình như phong trào “trồng hoa thay thế cỏ dại” phát triển mạnh với nòng cốt là hội phụ nữ. Việc bảo vệ di tích, danh thắng được các xã, các làng, ban quản lý các di tích thực hiện nghiêm túc, không có hiện tượng xâm hại di tích nghiêm trọng; đồng thời, nhiều di tích được bảo vệ, giữ gìn nguyên trạng và trở thành điểm đến của du khách như động Từ Thức, Cửa Thần Phù, khu đền thờ Mai An Tiêm...

Xác định xây dựng gia đình văn hóa là hạt nhân của phong trào, hàng năm Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH huyện đã hướng dẫn cơ sở bình chọn và công nhận danh hiệu gia đình văn hóa theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Trung ương, từ việc tổ chức đăng ký đến bình xét, công nhận và cấp giấy chứng nhận cho các hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa. Cũng từ trong phong trào, đã xuất hiện nhiều gia đình văn hóa tiêu biểu, như gia đình ông Mai Văn Thành (xã Nga An); gia đình anh Trần Thanh Bình (xã Nga Mỹ); gia đình anh Mai Thế Nông (xã Nga Nhân); gia đình anh Mai Văn Hiến (thị trấn Nga Sơn), gia đình anh Phạm Duy Thạnh (xã Nga Giáp)... Phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân về vai trò, vị trí quan trọng của gia đình trong sự nghiệp CNH, HĐH quê hương, đất nước; đồng thời, góp phần thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước của các địa phương.

Nhiều năm qua, việc xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao được huyện Nga Sơn quan tâm đầu tư xây dựng, củng cố cả về số lượng và chất lượng. Điển hình là thiết chế văn hóa, thể thao cấp huyện có tổng diện tích 61.653m2, gồm 5 khu vực: nhà tập luyện và thi đấu có tổng diện tích khuôn viên là 15.456m2; hội trường trung tâm hội nghị huyện có diện tích 8.800m2; khu nhà truyền thống, thư viện tổng diện tích đất 1.800m2; sân vận động 24.534m2; nhà văn hóa thanh thiếu nhi với diện tích 11.063m2. Bên cạnh đó, 24/24 xã, thị trấn có trung tâm văn hóa - thể thao với diện tích, quy mô đạt chuẩn. Hội trường nhà văn hóa xã có diện tích từ 500m2 trở lên, có từ 200 đến 400 chỗ ngồi, được trang bị đầy đủ bàn ghế, tủ, loa đài, âm thanh, ánh sáng; có các phòng chức năng: phòng hành chính, phòng đọc sách, báo, thư viện, phòng thông tin - truyền thanh, phòng câu lạc bộ.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đến nay phong trào thể dục, thể thao quần chúng phát triển sâu rộng trên địa bàn, thu hút đông đảo các đối tượng, các đơn vị, trường học từ huyện đến xã, thị trấn, thôn, làng, khu phố tham gia; đồng thời, trở thành một phong trào tự nguyện, tự giác của các tầng lớp Nhân dân. Toàn huyện có 459 câu lạc bộ thể thao được tổ chức và duy trì thường xuyên. Ngoài ra, qua các giải thi đấu từ năm 2010 đến nay, huyện Nga Sơn đã được tặng 200 huy chương các loại, trong đó có 40 Huy chương Vàng, 64 Huy chương Bạc, 96 Huy chương Đồng và được tặng cờ thi đua xuất sắc cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Có thể khẳng định, phong trào TDĐKXDĐSVH được đông đảo các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện Nga Sơn tích cực hưởng ứng. Đồng thời, qua quá trình thực hiện phong trào, địa phương đã huy động mọi nguồn lực, tạo nên sức mạnh tổng hợp để phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự. Cùng với đó, địa phương đã chú trọng phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, ý chí tự lực tự cường, nhằm làm cho các giá trị văn hóa thấm sâu vào đời sống từng gia đình và cả cộng đồng.

Bài và ảnh: Trần Giang