Giữ gìn nét đẹp văn hóa đi lễ chùa đầu năm

Từ xưa đến nay, việc đi lễ chùa ngày đầu năm mới đã trở thành nét đẹp văn hóa của người Việt. Họ đến chùa không chỉ để cầu những điều may mắn cho bản thân, gia đình, mà còn bày tỏ tấm lòng thành kính với đức Phật, tổ tiên.

Du khách đến dâng hương, vãn cảnh tại đền Sòng (thị xã Bỉm Sơn).

Năm nào cũng vậy, sau thời khắc giao thừa, khi đã hoàn tất nghi lễ cúng gia tiên, cúng thần linh tại nhà, việc làm đầu tiên trong năm mới của gia đình bà Trịnh Thị Bích, phường Thiệu Khánh (TP Thanh Hóa) là đến cửa chùa Vồm làm lễ. Bà Bích chia sẻ: theo quan niệm của người dân Việt Nam, đi lễ chùa đầu năm là để cầu nguyện những điều tốt đẹp cho một năm mới và mong tìm được sự thanh thản trong tâm hồn sau những bộn bề của cuộc sống. Chính vì thế, hàng năm, ngay sau thời khắc thiêng liêng chuyển giao đất trời, khép lại năm cũ và chào đón một năm mới, gia đình tôi đều đến cửa chùa Vồm để cầu an và xin một nhánh lộc non với hy vọng sẽ gặp may mắn, tài lộc, mọi điều tốt lành trong năm mới. Đồng thời, cũng là để nhắc nhở con cháu hiểu biết thêm về văn hóa, truyền thống của dân tộc, luôn giữ gìn lối sống, nếp sống hướng thiện.

Đi lễ chùa trong những ngày tết đến, xuân về là việc làm mà gia đình ông Trịnh Trọng Kiên (thị xã Bỉm Sơn) luôn duy trì từ nhiều năm nay. Ông Kiên cho hay: mỗi khi đến cửa chùa, tôi thấy tâm hồn thanh thản, nhẹ nhàng, mọi muộn phiền, lo âu của cuộc sống dường như được hóa giải. Thắp nén hương thơm với lòng thành kính cầu may mắn, sức khỏe cho gia đình, cầu cho năm mới mọi người được bình an, con cái chăm ngoan, học giỏi. Đặc biệt, trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, việc đi chùa càng có ý nghĩa với gia đình tôi là cầu mong cho dịch bệnh nhanh qua, mong những điều tốt đẹp đến với mọi người, với quê hương, đất nước.

Người Việt tin rằng, đi lễ đầu năm không đơn giản chỉ để ước nguyện, mà đó còn là khoảnh khắc để con người hòa mình vào chốn tâm linh, bỏ lại phía sau bao vất vả trong cuộc sống mưu sinh và cũng là dịp để du xuân, vãn cảnh. Theo chân dòng người hành hương về cửa Phật đầu xuân năm mới tại một số ngôi đền, chùa trên địa bàn tỉnh như đền Sòng (thị xã Bỉm Sơn); chùa Vồm, phường Thiệu Khánh (TP Thanh Hóa); Công viên Văn hóa tâm linh Hòn Bò, xã Hoằng Trường (Hoằng Hóa); Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng (TP Thanh Hóa); Di tích Phủ Na (Như Thanh); Đền Cửa Đạt (Thường Xuân); Di tích Am Tiên (Triệu Sơn)... mới thấy được phong tục lễ chùa ngày tết quả thật đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống tâm linh của người dân. Từ người già, người trẻ đều chắp tay niệm Phật, người thì cầu tài, cầu lộc, cầu duyên; người thì cầu bình an, sức khỏe cho bản thân và người thân trong gia đình; cũng có những người đến chùa chỉ để tìm lấy những giây phút bình yên nhằm xua tan đi những lo toan, vất vả trong cuộc sống... Tết Nhâm Dần 2022 vừa qua, trong tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn cho du khách, công tác phòng, chống dịch đều được các chùa quan tâm thực hiện như: thành lập tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các điểm di tích; tổ chức phun thuốc khử khuẩn tại khu vực thờ tự, chuẩn bị đủ nước sát khuẩn, khẩu trang y tế phục vụ người dân. Ban quản lý các chùa cũng thường xuyên tuyên truyền trên loa phát thanh về việc người dân cần giữ khoảng cách, không tập trung quá đông người tại một điểm để thắp hương, lễ bái...

Tại đền Sòng (thị xã Bỉm Sơn) từ ngày mùng 1 tết đến nay, đã có hàng nghìn người dân trong, ngoài tỉnh đến thắp hương, vãn cảnh. Ông Hoàng Thái Cường, Phó trưởng Tiểu ban Quản lý di tích đền Sòng cho biết: đi lễ chùa đầu năm là nét đẹp văn hóa của người Việt Nam từ xa xưa và luôn được lưu giữ cho đến hôm nay. Nét đẹp đó thể hiện ở chỗ du khách, phật tử đến chùa trong những ngày đầu năm mới và cầu mong may mắn, tài lộc, dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, gia đình hạnh phúc. Tết năm nay, dù không tổ chức lễ hội và mặc dù trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, nhưng đền vẫn thu hút khá đông du khách thập phương đến dâng hương, vãn cảnh. Hầu hết người đi lễ chùa đều ý thức được việc đeo khẩu trang, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người. Ban quản lý di tích đền cũng phối hợp với các phật tử, lực lượng đoàn viên, thanh niên phục vụ, tiếp đón người dân đến dâng hương một cách chu đáo, tận tình, đảm bảo sự thành kính, tôn nghiêm nơi cửa Phật.

Với mỗi người dân Việt Nam, đi lễ chùa đầu năm là nét văn hóa truyền thống được hình thành từ lâu, tạo nên bức tranh đa sắc trong nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Qua đó, không chỉ thể hiện khát vọng về một cuộc sống hạnh phúc, mà còn là dịp để vun đắp cho tinh thần người Việt thêm yêu và trân trọng những giá trị cội nguồn, hướng con người tới giá trị của chân - thiện - mỹ.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt