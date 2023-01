Gấp rút chuẩn bị khai mạc Lễ hội Đền Nưa - Am Tiên năm 2023

Lễ hội Đền Nưa - Am Tiên năm 2023 sẽ khai mạc vào ngày 30-1 (tức ngày mùng 9 tháng Giêng năm Quý Mão). Lễ hội được tổ chức hàng năm nhằm tưởng nhớ công đức của Bà Triệu và ôn lại lịch sử cuộc khởi nghĩa Bà Triệu. Đến thời điểm này, tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Đền Nưa - Am Tiên, huyện Triệu Sơn, công tác chuẩn bị khai mạc Lễ hội đã hoàn tất.

Lễ hội Đền Nưa - Am Tiên chưa chính thức khai mạc nhưng trong những ngày này, Khu di tích Đền Nưa - Am Tiên đã đón khá nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đến dâng hương vãn cảnh.

Tại đây sẽ diễn ra các hoạt động chính của Lễ hội, Ban tổ chức đang chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương lắp đặt ma-ket, trang trí pa-nô, khẩu hiệu tuyên truyền.

Ban Quản lý Khu di tích đã phối hợp với các đơn vị liên quan chỉnh trang khuôn viên, vệ sinh môi trường, bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ để Lễ hội diễn ra thành công.

Theo kế hoạch, Lễ hội Đền Nưa - Am Tiên năm 2023 sẽ khai mạc vào sáng ngày 30-1 (tức ngày 9 tháng Giêng năm Quý Mão). Trong ngày diễn ra lễ hội, du khách sẽ được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc của xứ Thanh... Lễ hội Đền Nưa - Am Tiên là hoạt động tưởng nhớ và tôn vinh công lao to lớn của nữ tướng Triệu Thị Trinh và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước; là dịp quảng bá nét đẹp về đất và người Thanh Hóa; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc trong các tầng lớp Nhân dân.

Thuỳ Linh