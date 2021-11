FLC Hotels & Resorts “phủ xanh vắc xin”, kích hoạt chiến dịch du lịch an toàn quy mô lớn

Là đơn vị tiên phong trong việc triển khai quyết liệt hàng loạt biện pháp chống đứt gãy du lịch, việc hoàn thành tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho cán bộ nhân viên cũng như hàng ngàn người dân địa phương đã thể hiện nỗ lực cao nhất của FLC Hotels & Resorts trong việc tạo lập “vùng xanh” an toàn, sẵn sàng đón du khách trở lại trong giai đoạn “bình thường mới”.

Các quần thể FLC Hotels & Resorts tuân thủ nghiêm ngặt mô hình vành đai du lịch khép kín theo quy tắc 5K. (Ảnh: FLC Sầm Sơn)

Bản đồ xanh mở rộng

Đồng hành cùng các địa phương trong việc thực hiện “mục tiêu kép”: vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, FLC Hotels & Resorts luôn đặt nhiệm vụ bảo vệ sức khoẻ của người lao động và du khách lên hàng đầu.

Hưởng ứng chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử được Thủ tướng Chính phủ phát động từ tháng 7/2021, Tập đoàn FLC nói chung và FLC Hotels & Resorts đã triển khai thường xuyên, liên tục nhiều đợt tiêm vắc - xin ngừa Covid – 19 quy mô lớn cho cán bộ nhân viên, đối tác. Trong tháng 11/2021, toàn bộ cán bộ nhân viên FLC Quy Nhơn, FLC Vĩnh Phúc và FLC Hạ Long hoàn thành tiêm mũi 2, FLC Sầm Sơn dự kiến đạt tỷ lệ tiêm mũi 2 gần 90%.

Không chỉ “phủ xanh” vắc xin trong nội bộ, FLC Hotels & Resorts cũng phối hợp với nhiều tỉnh, địa phương triển khai tiêm cho các nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ và cả người dân lân cận tại các điểm đến mà doanh nghiệp có hệ sinh thái và đang tích cực chuẩn bị cho mũi vắc xin thứ ba.

Mục tiêu của chiến dịch này là mở rộng bản đồ xanh an toàn cho các hoạt động kinh doanh, sản xuất, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, hàng không.

Đại diện FLC Hotels & Resorts cho biết, doanh nghiệp đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện nhân lực, vật lực để kích hoạt chiến dịch du lịch an toàn quy mô lớn, với hệ thống hạ tầng tiện ích du lịch đồng bộ 5 sao.

Yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu, với vành đai du lịch khép kín được xây dựng như một bong bóng du lịch. Theo đó, ba thành tố chính tham gia vào chuỗi cung ứng dịch vụ là hàng không (Bamboo Airways), đơn vị lữ hành và quần thể sân golf sẽ kết nối chặt chẽ để đón khách từ sân bay, vận chuyển khách theo bộ quy chuẩn an toàn đạt 7/7 điểm tuyệt đối của AirlineRating, xác định bản đồ tour tuyến an toàn, xây dựng tour khép kín và điều chỉnh linh hoạt theo chính sách địa phương, sau đó bàn giao khách tại quần thể - nơi du khách được cung cấp dịch vụ ẩm thực, lưu trú, nghỉ dưỡng... theo chuẩn mô hình 5K an toàn nhất hiện nay.

Đây là mô hìnhnghỉ dưỡng khép kín trong khuôn viên quần thể biệt lập với hệ tiện ích 5 sao phục vụ nhu cầu từ nghỉ dưỡng, giải trí, chăm sóc sức khỏe tới hội họp, sự kiện… đi kèm chính sách hoãn hủy linh hoạt mà du khách không tốn thêm chi phí. Ngoài những biện pháp như duy trì mật độ giãn cách nhờ ưu thế quy mô quần thể rộng lớn, sát khuẩn khử khuẩn thường xuyên, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và khai báo y tế…, lá chắn bảo vệ kép còn được thiết lập thông qua việc xét nghiệm định kì cho cán bộ nhân viên để du khách an tâm nghỉ dưỡng tại FLC Hotels & Resorts.

Bùng nổ loạt sản phẩm mới

Bên cạnh việc đồng hành cùng các cơ quan quản lý và địa phương để tổ chức chuỗi chương trình khảo sát và trải nghiệm, các hội thảo, tọa đàm kích cầu du lịch quy mô lớn, FLC Hotels & Resorts còn triển khai hàng loạt sản phẩm du lịch mới tại “vùng xanh” an toàn Quy Nhơn, Hạ Long…

FLC Hotels & Resorts tung hàng loạt sản phẩm du lịch mới theo mô hình nghỉ dưỡng khép kín, sẵn sàng đón khách. (Ảnh: FLC Quy Nhơn)

Đơn cử như Combo bay - ở 5 sao kết hợp cùng Bamboo Airways chỉ từ 2.999.000 VND/khách/ 3N2Đ; Gói nghỉ dưỡng cao cấp chỉ từ 899.000 VND/người/ đêm, tặng kèm bữa ăn, dịch vụ Spa và shuttle bus đưa đón để đảm bảo hành trình an toàn; Gói nghỉ dưỡng 7 ngày, tặng 3 bữa ăn và miễn phí xét nghiệm Covid-19 cho đối tượng khách hàng cần cách li y tế tại chỗ; hay Gói nghỉ dưỡng - chăm sóc sức khỏe dài ngày với chuyên gia tại villa biển biệt lập...

Đồng thời, bắt kịp xu hướng “Hộ chiếu vắc xin” trên thế giới, FLC Hotels & Resorts định hướng triển khai gói lưu trú dài ngày dành cho khách quốc tế đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin để đón đầu thị trường tiềm năng này. Nắm bắt nhu cầu của đa số khách hàng là làm sao để du lịch an toàn và chủ động mà không lo ngại các vấn đề hoãn hủy, các combo tiết kiệm từ FLC Hotels & Resorts luôn đi kèm chính sách hoãn huỷ miễn phí, linh hoạt giúp khách hàng an tâm đặt phòng mà không cần lo lắng các vấn đề phát sinh bất ngờ do dịch bệnh.

NL