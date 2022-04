Đoàn kết, thặt chặt hơn nghĩa tình giữa hai thành phố Thanh Hóa - Hội An

Đã 61 năm trôi qua, nhưng ký ức về ngày kết nghĩa giữa thị xã Thanh Hóa và thị xã Hội An trước đây dường như vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim nhiều người.

Phiên bản phố cổ Hội An được tái hiện trong lòng Công viên Hội An (TP Thanh Hóa).

Hai miền quê - một mối tình

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang ở giai đoạn cam go, ác liệt, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, ngày 12-3-1960 hai tỉnh Thanh Hóa và Quảng Nam đã long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị sâu sắc, là sợi dây nối liền tình đồng chí, anh em để cùng nhau chia ngọt, sẻ bùi giữa Đảng bộ, quân và dân hai địa phương.

Sau lễ ký kết cấp tỉnh, các huyện, thị xã lần lượt tiến hành tổ chức lễ kết nghĩa. Ngày 12-2-1961, tại thị xã Thanh Hóa, Thị ủy, Ủy ban Hành chính, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Thanh Hóa và Hội đồng hương Hội An tại Hà Nội đã tiến hành tổ chức lễ kết nghĩa giữa hai thị xã Thanh Hóa - Hội An. Kể từ đó hai tiếng “Hội An” đã thấm sâu vào máu thịt của Nhân dân Thanh Hóa và hai tiếng “Thanh Hóa” cũng thấm sâu vào máu thịt của Nhân dân Hội An. Để rồi, trải qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt tình cảm keo sơn ấy lại được nhân lên gấp nhiều lần, khi hàng vạn người con Thanh Hóa đã tình nguyện vào chiến trường Quảng Nam kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cùng Đảng bộ, quân và dân Hội An đánh thắng quân thù.

Rồi “những bức thư sâu nặng nghĩa tình”, từ Thanh Hóa gửi vào, mỗi kỷ vật chiến tranh từ Hội An gửi ra là niềm tin, cả tấm lòng, là nguồn cổ vũ tinh thần mạnh mẽ và thực sự đã trở thành sức mạnh vật chất to lớn để Đảng bộ, quân và dân hai địa phương được tiếp thêm nghị lực ra sức lao động, học tập, chiến đấu và chiến thắng quân thù.

Khu vực rriển lãm ảnh “Truyền thống lịch sử văn hóa của tỉnh, thành phố Thanh Hóa và thành phố Hội An” tại sự kiện.

Chiến tranh qua đi, Bắc - Nam sum họp, mối lương duyên lịch sử của Thanh Hóa - Hội An ngày càng keo sơn, gắn bó. Đảng bộ, Nhân dân 2 thành phố tiếp tục đồng cam cộng khổ, hỗ trợ, giúp đỡ nhau khôi phục sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng phát triển…

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, với bao thăng trầm của đất nước, của hai thành phố, nhưng mối tình kết nghĩa ấy vẫn vững vàng và ngày càng sâu sắc hơn. Cả hai đã nâng niu, trân trọng nhau và có với nhau nhiều sự kiện lịch sử, nhiều công trình ghi đậm dấu ấn. Đó là công trình văn hóa mang tên Hội An ngay giữa lòng TP Thanh Hóa như Công viên Hội An, Công viên Thanh Quảng. Rồi, hàng loạt công trình trên đất Quảng Nam, mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Thanh Hóa đã dành tặng TP Hội An như là Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu, công trình Thư viện Thanh Hóa nằm trên đường Nguyễn Trường Tộ...

Vun đắp nghĩa tình sâu nặng

Để không ngừng vun đắp, khẳng định hơn tình đoàn kết, gắn bó bền chặt giữa Nhân dân hai địa phương, hàng năm TP Thanh Hóa đều tổ chức Chương trình “Tuần văn hóa thành phố Thanh Hóa - thành phố Hội An” tại Công viên văn hóa Hội An, phường Lam Sơn (TP Thanh Hóa).

Năm 2022 tuần lễ “Tuần văn hóa thành phố Thanh Hóa - thành phố Hội An và khánh thành phiên bản dãy phố cổ Hội An tại Công viên Hội An diễn ra từ ngày 25 đến 27-4-2022, với chủ đề “Đêm phố Hội giữa lòng xứ Thanh”, vừa gắn với sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2022 do tỉnh Quảng Nam đăng cai tổ chức, cũng là dịp để giới thiệu, quảng bá rộng rãi hình ảnh và nét đẹp của thành phố Thanh Hóa - thành phố Hội An đến đông đảo du khách, bàn bè.

Gian trưng bày áo dài truyền thống của Thanh Hóa tại sự kiện.

Tham dự tuần lễ văn hóa, du khách sẽ được đắm mình không gian đặc trưng của Hội An được trang trí từ cổng công viên vào đến khu vực nhà truyền thống Hội An, với 12 gian nhà phiên bản phố cổ. Được tham quan triển lãm ảnh “Truyền thống lịch sử, văn hóa của tỉnh, thành phố Thanh Hóa và thành phố Hội An” và thưởng thức nhiều hoạt động giao lưu nghệ thuật tái hiện kết hợp "Trình diễn trang phục Hội An - Ký ức thời gian” và biểu diễn “Trang phục dân tộc xứ Thanh” cùng các hoạt động văn hóa - văn nghệ truyền thống, tổ chức trò chơi dân gian, sinh hoạt cộng đồng… Cùng với đó, là được thưởng thức ẩm thực hai miền như các món ăn Hội An gồm: Cao lầu, mì Quảng, bánh đập, cơm gà, bánh bao, bánh vạc, chè… và cà phê, nước uống theo phong cách Hội An. Các món ăn của Thành phố Thanh Hóa gồm bánh khoái, cháo lươn, bánh cuốn, chả tôm, các món ốc. Cùng với đó nhiều hoạt động xúc tiến du lịch, gặp gỡ, giao lưu cũng được tổ chức đồng loạt nhằm phát huy truyền thống anh hùng và nghĩa tình son sắt của 2 thành phố.

Gian trưng bày nhạc cụ dân tộc của Thanh Hóa tại sự kiện.

61 năm đã trôi qua, trong khói lửa chiến tranh và trong bộn bề công việc dựng xây quê hương, đất nước, nghĩa tình đặc biệt của Thanh Hóa - Hội An luôn được các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai thành phố dày công vun đắp, mãi là niềm tự hào, tài sản tinh thần vô giá của Đảng bộ, Nhân dân hai địa phương nói riêng và của Đảng bộ và Nhân dân hai tỉnh nói chung.

Nguyễn Đạt