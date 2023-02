Địa điểm chụp ảnh cưới đẹp mê ly ở An Giang

Để tri ân Quý du khách gần xa đã luôn tin tưởng và ủng hộ dịch vụ của Khu tham quan trong suốt những năm qua, hiện nay Khu tham quan điện mặt trời An Hảo đang triển khai chương trình “Siêu giảm giá” . Chỉ còn: 70.000 đồng/vé Thời gian áp dụng kể từ ngày 18/02/2023 đến khi có thông báo mới. Địa chỉ: ấp An Thạnh, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang Hotline: 02966.264.264 https://www.facebook.com/groups/2284504258349064