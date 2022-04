Báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 700 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu

Sáng 1-4, tại Huyện ủy Thiệu Hóa, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã chủ trì họp Ban Tổ chức (BTC) nghe báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 700 năm ngày mất và khánh thành Đền thờ nhà sử học Lê Văn Hưu (xã Thiệu Trung).

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo, đến thời điểm này Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã ban hành kế hoạch, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức lễ kỷ niệm; tham mưu nội dung khẩu hiệu tuyên truyền 700 năm ngày mất Nhà sử học Lê Văn Hưu trình Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định; ban hành văn bản hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan về các hoạt động kỷ niệm; chỉ đạo Nhà hát Ca Múa Kịch Lam Sơn phối hợp với Nhà hát Nghệ thuật truyền thống xây dựng kịch bản chi tiết chương trình nghệ thuật sân khấu hóa, maket sân khấu, trang trí khánh tiết và đã được Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Các đơn vị nghệ thuật đang khẩn trương dàn dựng, tập luyện chương trình.

Giám đốc Sở VHTTDL Phạm Nguyên Hồng báo cáo tiến độ triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Về công tác lễ tân, hậu cần, Sở VHTTDL phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Thiệu Hóa xây dựng phương án đón tiếp, bố trí ăn nghỉ cho đại biểu Trung ương về dự Lễ kỷ niệm và Hội thảo khoa học về nhà sử học Lê Văn Hưu; phối hợp với UBND huyện Thiệu Hóa thống nhất danh sách đại biểu mời, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bí thư Huyện ủy Thiệu Hóa Nguyễn Văn Biện phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Về phía UBND huyện Thiệu Hóa, trên cơ sở các nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp, huyện đang tích cực triển khai, thực hiện. Trong đó, Cuộc thi “Tìm hiểu thân thế, sự nghiệp nhà sử học Lê Văn Hưu” đến nay đã cơ bản hoàn tất và thu về kết quả tốt. Kết thúc vòng sơ khảo, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã nhận được 17.844 bài dự thi, dự kiến đến ngày 20-4 sẽ tổ chức tổng kết cuộc thi.

Đối với công tác tổ chức triển lãm giới thiệu hình ảnh tư liệu lịch sử, các ấn phẩm, sách báo và các sản phẩm đúc đồng truyền thống của làng Trà Đông, huyện Thiệu Hóa đã ký hợp đồng với đơn vị tổ chức sự kiện khảo sát, lắp dựng, dựng khung phông, các gian hàng trưng bày sản phẩm, in ấn, lắp dựng cổng, pano, trang trí, làm sân khấu…

Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa Nguyễn Thế Anh báo cáo tiến độ phần việc huyện được giao chủ trì, phối hợp.

UBND huyện Thiệu Hóa giao Công an huyện phối hợp với UBND xã Thiệu Trung xây dựng phương án đảm bảo phân luồng giao thông, khảo sát vị trí bãi xe, đảm bảo an ninh - trật tự trong quá trình diễn ra triển lãm cho đến hết ngày tổ chức sự kiện; chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan trang trí khánh tiết, in ấn, phát hành giấy mời, bố trí lực lượng lễ tân, hướng dẫn viên đón tiếp đại biểu và các điều kiện cần thiết khác phục vụ lễ kỷ niệm.

Đối với tiến độ thực hiện dự án tu bổ, cải tạo di tích lịch sử quốc gia đền thờ Lê Văn Hưu, đến nay đã hoàn thành hạng mục đền chính, nội thất đồ thờ, cổng tứ trụ, nhà vê sinh, tường rào, sân nền và đang tiếp tục thi công giai đoạn 3; tổng thể khối lượng ước đạt 70% theo hồ sơ thiết kế.

Đối với hạng mục Giếng Ngọc, UBND huyện đã chỉ đạo nhà thầu tạm dừng thi công để xây dựng phương án điều chỉnh theo báo cáo của Sở VHTTDL, trình Cục Di sản cho ý kiến để tiếp tục triển khai thực hiện. Dự kiến các hạng mục khác của công trình sẽ hoàn thành đảm bảo tiến độ.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lê Văn Nam phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, Sở Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, hệ thống đài truyền thanh cấp huyện đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Trong tháng 4-2022, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ chủ trì, phối hợp với Sở VHTTDL, UBND huyện Thiệu Hóa, các đơn vị có liên quan tổ chức họp báo cung cấp thông tin tuyên truyền về các hoạt động hướng tới kỷ niệm.

Sau khi nghe báo cáo tiến độ triển khai nhiệm vụ được giao của các ban, sở, ngành, địa phương và một số ý kiến phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao của các ban, sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới cần quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu về lễ kỷ niệm và thân thế, sự nghiệp, đóng góp của nhà sử học Lê Văn Hưu đối với quê hương, đất nước. Trong đó, Báo Thanh Hóa và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cần phối hợp với huyện Thiệu Hóa xây dựng các chuyên đề, chuyên mục, tuyến bài tuyên truyền một cách đậm nét về thân thế, sự nghiệp nhà sử học Lê Văn Hưu cũng như các hoạt động kỷ niệm.

Sở Thông tin và Truyền thông thông tin cho các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương về các hoạt động kỷ niệm. Đồng thời bổ sung thêm nội dung thông báo về Lễ kỷ niệm 700 năm ngày mất Nhà sử học Lê Văn Hưu và khánh thành Đền thờ tại di tích lịch sử quốc gia đền thờ Lê Văn Hưu vào Hội nghị giao ban công tác báo chí - xuất bản sắp tới.

Đề nghị Sở VHTTDL và huyện Thiệu Hóa phối hợp khảo sát địa điểm và hoàn thiện lại phương thức tổ chức sự kiện; xây dựng phương án cụ thể về thời gian, địa điểm đón tiếp các đoàn đại biểu và Nhân dân khi về dự lễ kỷ niệm; phương án phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh - trật tự… để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Việc tổ chức Hội thảo khoa học “Nhà sử học Lê Văn Hưu và bộ Đại Việt sử ký” cần phải được tổ chức trang trọng, thiết thực và tiết kiệm, huy động sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia về lịch sử, văn hóa; là điểm nhấn trong tuyên truyền, giáo dục lịch sử văn hóa, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của tỉnh trong năm 2022.

Liên quan đến công tác quản lý, trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử quốc gia Đền thờ Lê Văn Hưu, trước mắt tạm dừng thi công hạng mục Giếng Ngọc để xin ý kiến Cục Di sản Văn hóa và các cấp, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học xác định làm rõ. Các hạng mục còn lại, đề nghị huyện Thiệu Hóa khẩn trương thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, tuân thủ các quy định của pháp luật về tu bổ di tích.

Trước đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng và đoàn công tác đã tiến hành khảo sát thực địa tại di tích lịch sử quốc gia Đền thờ Lê Văn Hưu và khu vực tổ chức lễ kỷ niệm.

Hoài Anh