Thạch Thành đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Thời gian qua, huyện Thạch Thành luôn quan tâm, chú trọng và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, lao động và người dân, góp phần làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở tại thị trấn Kim Tân.

Cùng với sự quan tâm của tỉnh, các ngành cấp trên, hàng năm Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Thạch Thành đã chủ động tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản, kế hoạch, công văn chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, địa phương thông tin, TTPBGDPL cho người dân, nhất là ở các thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện; đồng thời củng cố, kiện toàn đội ngũ làm công tác TTPBGDPL và hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật.

Hiện nay, Hội đồng phối hợp PBGDPL của huyện có 25 thành viên và 23 báo cáo viên pháp luật đều có trình độ chuyên môn và hiểu biết pháp luật phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Cùng với đó, huyện có 273 tuyên truyền viên pháp luật; 199 tổ hòa giải với 1.282 hòa giải viên. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn đã chủ động tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan theo chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị mình. Nội dung tuyên truyền đều được xây dựng đảm bảo tiêu chí ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, tác động trực tiếp tới nhận thức của người dân. Công tác TTPBGDPL gắn với các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh, trong đó tập trung phổ biến, tuyên truyền các luật, nghị quyết mới được thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân.

9 tháng năm 2023, UBND huyện phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng TTPBGDPL và triển khai các văn bản luật mới ban hành cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã với 352 người tham gia. UBND huyện ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND, ngày 23-6-2023 về thực hiện nội dung số 03 Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 10 Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn huyện Thạch Thành. Theo đó, Phòng Tư pháp huyện tổ chức hội nghị tập huấn tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý cho trên 1.600 đại biểu là các đối tượng người đồng bào dân tộc thiểu số và người dân tại 8 xã: Thạch Bình, Thạch Cẩm, Thạch Lâm, Thạch Quảng, Thạch Sơn, Thạch Tượng, Thành Minh, Thành Mỹ. Bên cạnh đó, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện đã tập trung chỉ đạo, triển khai đa dạng hóa các loại hình tuyên truyền pháp luật cho Nhân dân trên địa bàn như: tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở; lồng ghép qua các hội nghị giao ban tháng, quý; tuyên truyền lưu động; in treo băng rôn, khẩu hiệu; tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của huyện; biên soạn, cấp phát tài liệu tuyên truyền pháp luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; hòa giải cơ sở; xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật; xét xử lưu động tại cơ sở... Qua đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật.

Công tác rà soát, củng cố, kiện toàn tổ hòa giải ở cơ sở và đội ngũ hòa giải viên trên địa bàn được thực hiện thường xuyên và kịp thời sau khi có sự biến động về nhân sự; 100% hòa giải viên được bồi dưỡng và cập nhật kiến thức về pháp luật. Công tác hòa giải cơ sở hoạt động có hiệu quả, góp phần giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ Nhân dân ngay từ cơ sở, giữ gìn mối đoàn kết, củng cố tình làng, nghĩa xóm và hạn chế phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Ngoài ra, việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật của các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị được thực hiện theo đúng quy định. Hiện nay 100% xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện đều có tủ sách pháp luật, đáp ứng nhu cầu đến tìm hiểu, nghiên cứu của cán bộ, công chức và người dân; 23/23 xã, thị trấn đều đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Trưởng Phòng Tư pháp huyện Thạch Thành Nguyễn Văn Hưởng cho biết: Thực hiện kế hoạch tổ chức tuyên truyền pháp luật theo nội dung số 3, Tiểu dự án 1, thuộc Dự án 10 Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện năm 2023, Phòng Tư pháp được UBND huyện giao là cơ quan chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức các hội nghị TTPBGDPL. Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa thông tin, Thể thao và Du lịch huyện xây dựng các nội dung tuyên truyền trên các chuyên trang, chuyên mục; tuyên truyền bằng xe lưu động tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện các nội dung tìm hiểu quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường; an toàn giao thông; một số quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính; các quy định về kết hôn, hệ lụy của vấn đề ly hôn, tình trạng tảo hôn... Đồng thời phối hợp với các phòng, ban, đơn vị chức năng và UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch PBGDPL năm 2023 đã được phê duyệt; triển khai kịp thời, hiệu quả các văn bản pháp luật theo kế hoạch, chỉ đạo của tỉnh và huyện. Thông qua việc tổ chức TTPBGDPL nhằm tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho Nhân dân; góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Bài và ảnh: Công Quang