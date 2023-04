Huyện đoàn Yên Định đổi mới tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên, thanh niên

Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, thời gian qua, các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện Yên Định đã luôn quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức, làm cho tinh thần thượng tôn pháp luật thực sự thấm sâu vào ý thức, hành vi, hoạt động của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).

Các em học sinh tuyên truyền pháp luật thông qua hình thức sân khấu hóa trong hội thi "Thanh niên học đường với văn hóa giao thông" do Huyện đoàn Yên Định tổ chức.

Một ngày tháng 4, chúng tôi có mặt tại hội thi “Thanh niên học đường với văn hóa giao thông" do Huyện đoàn Yên Định tổ chức. Được chứng kiến các phần thi chào hỏi, trắc nghiệm, xử lý tình huống và tiểu phẩm tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa của 5 đội thi đến từ các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện mới thấy được các ĐVTN đã thực sự bỏ thời gian, công sức, trí tuệ ra để tìm hiểu các quy định của pháp luật. Trọng tâm là Luật Giao thông đường bộ, cách ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông; ý thức chấp hành các quy định nhằm giữ gìn trật tự an toàn giao thông (ATGT) và các mức xử phạt khi vi phạm trật tự ATGT... thông qua các phần thi tiểu phẩm “Giấc mơ triệu view”, “Thanh niên với văn hóa giao thông”, “Bài học trên đường”... đã làm mềm hóa các quy định của pháp luật, tạo sức lan tỏa, tác động sâu sắc tới ĐVTN.

Em Trịnh Hải Yến, học sinh lớp 11A3, Trường THPT Yên Định 1, chia sẻ: “Lâu nay, qua tìm hiểu trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, em biết vi phạm giao thông sẽ bị phạt tiền nhưng em không biết mức phạt cụ thể là bao nhiêu, những lỗi như thế nào thì bị phạt. Sau khi nghe các tiểu phẩm của các đội thi em mới biết rõ các lỗi đi xe máy, xe gắn máy thường mắc và mức phạt cụ thể cho các lỗi vi phạm. Em thấy hội thi rất thiết thực vì việc biểu diễn các tiểu phẩm các bạn lồng ghép các quy định pháp luật vào rất dễ hiểu, dễ nhớ”.

“Thông qua hội thi chúng em muốn nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến về thái độ, hành vi khi tham gia giao thông của ĐVTN, nhất là đối với học sinh THPT, góp phần xây dựng nếp sống văn minh khi các em tham gia giao thông; đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, cung cấp thêm kiến thức về văn hóa giao thông cho ĐVTN. Đây cũng là diễn đàn để ĐVTN nắm bắt được kiến thức pháp luật, từ đó trở thành những tuyên truyền viên tuyên truyền cho người thân, bạn bè... chấp hành các quy định của pháp luật; có những hành vi đẹp, văn hóa khi tham gia giao thông, như: đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, xe đạp điện; không phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách đánh võng, không sử dụng rượu bia, điện thoại khi điều khiển phương tiện giao thông...”, Bí thư Huyện đoàn Yên Định - Lê Thị Kim Oanh trao đổi với chúng tôi bên lề hội thi.

Bí thư Huyện đoàn Yên Định cho biết thêm: Huyện Yên Định hiện có 18.358 ĐVTN được tập hợp trong tổ chức đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong đó số có mặt sinh hoạt thường xuyên là 8.964 ĐVTN. Để pháp luật lan tỏa, thấm sâu vào suy nghĩ, hành động của ĐVTN, những năm qua, các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện Yên Định đã tổ chức đa dạng hoạt động tuyên truyền pháp luật, như: qua các buổi hội nghị, tập huấn, giao lưu, qua các phương tiện truyền thông, kênh thông tin đại chúng, tuyên truyền lưu động, website, fanpage; pa nô, khẩu hiệu, tờ rơi, tờ gấp... Trong đó, Huyện đoàn lập fanpage “Tuổi trẻ Yên Định” với hơn 2.700 tài khoản facebook theo dõi, thường xuyên đăng tải các thông tin về hoạt động đoàn, những câu chuyện tốt, những thông tin hữu ích về pháp luật tới ĐVTN...

Riêng năm 2022, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn tổ chức ký cam kết trong công tác tuyên truyền, vận động ĐVTN không vi phạm pháp luật về an toàn giao thông và nghiêm chỉnh thực hiện ký cam kết thực hiện không vi phạm Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, từ đó góp phần giảm tỷ lệ tai nạn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, đón tết, vui xuân an toàn, tiết kiệm. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn tăng cường tuyên truyền, vận động ĐVTN thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. Kết quả 26/26 xã, thị trấn đã tổ chức đón các thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự về và tặng quà cho hơn 203 tân binh lên đường nhập ngũ, trị giá trên 300.000.000 đồng, trong đó Ban Thường vụ Huyện đoàn tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 2.000.000 đồng cho tân binh. Ngoài ra, Huyện đoàn đã phối hợp với Công an huyện Yên Định tổ chức diễn đàn thanh niên tìm hiểu về tác hại của ma túy tại Trường THPT Yên Định 3, thu hút trên 1.000 ĐVTN tham gia; tổ chức diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường tại Trường THCS&THPT Thống Nhất, thu hút trên 800 ĐVTN tham gia. Trong năm, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo 26/26 ban thường vụ đoàn xã, thị trấn phối hợp với ban công an xã, các liên đội thành lập câu lạc bộ ”Pháp luật học đường”. Theo đánh giá hiệu quả sau hơn một năm đi vào hoạt động, mô hình câu lạc bộ ”Pháp luật học đường” đã phát huy được hiệu quả rõ rệt trong việc hình thành và phát triển ý thức đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, qua đó xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, góp phần trang bị cho các em thêm kiến thức để bảo vệ mình trước những mối nguy hại và nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong tố giác, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.

Năm 2023, nối tiếp các chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên, thực hiện chủ đề công tác năm “Năm chuyển đổi số hoạt động của Đoàn”, thời gian qua các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số đến các hộ gia đình, người dân; đồng thời tổ chức ra quân tình nguyện hỗ trợ hướng dẫn người dân tham gia chuyển đổi số tại bộ phận một cửa UBND xã, thị trấn. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm tuyên truyền thay đổi nhận thức của người dân trong chương trình thực hiện chuyển đổi số, dấy lên phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, tháng thi đua cao điểm chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2023).

“Huyện đoàn Yên Định sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, trường học tổ chức các sân chơi, hội thi và các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật gắn với thực tiễn địa phương, đơn vị. Đặc biệt, chú trọng việc đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; nội dung tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, đảm bảo thiết thực, chất lượng, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, đẩy mạnh việc giáo dục thông qua các phong trào hành động cụ thể, lấy môi trường thực tiễn để bồi dưỡng, rèn luyện, vun đắp những giá trị tốt đẹp cho ĐVTN. Qua đó, giúp ĐVTN trên địa bàn huyện nâng cao kiến thức, nhận thức về pháp luật. Từ đó hình thành ý thức “sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật”, ngăn ngừa, giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương” - Bí thư Huyện đoàn Yên Định - Lê Thị Kim Oanh cho biết.

Bài và ảnh: Ngân Hà