Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025

Sáng 29/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025.

Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh và 105 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên trong 5 năm qua; qua đó ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội, thực sự là lực lượng nòng cốt trong hệ thống chính trị, là cầu nối, chỗ dựa tin cậy, vững chắc của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh, hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025 không chỉ là dịp để nhìn lại, đánh giá những thành quả đã đạt được, mà còn là cơ hội để tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến - những “bông hoa tươi thắm” trong “vườn hoa thi đua yêu nước” của phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động (CVĐ) do MTTQ phát động. Qua đó, tiếp tục tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa sâu rộng hơn nữa tinh thần lao động sáng tạo, cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung.

Đồng chí tin tưởng rằng, phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, tinh thần “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh sẽ tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua, CVĐ do MTTQ phát động, hăng say lao động, chung sức, đồng lòng, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thanh Hóa đến năm 2030 nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương trình bày báo cáo tại hội nghị.

5 năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã linh hoạt, sáng tạo, chủ động phát động và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ, tạo sức lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp Nhân dân.

Trong đó nổi bật là CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện CVĐ “Nhân dân hiến đất để đầu tư cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng” đạt kết quả ấn tượng.

Trong 5 năm, đã vận động Nhân dân hiến trên 1,5 triệu m2 đất; phá dỡ hơn 2.400 công trình tường rào, cổng sân (trị giá 90 tỉ đồng); di dời, phá dỡ khoảng 650 nhà ở (trị giá 57 tỉ đồng); vận động, quyên góp 640 tỉ đồng và hơn 590 nghìn ngày công lao động để xây dựng lại tường rào, công trình công cộng, mở rộng đường giao thông, góp phần xây dựng hạ tầng nông thôn, đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau” gắn với CVĐ “Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh” được hưởng ứng tích cực. Điểm sáng trong giai đoạn vừa qua là đã vận động, bố trí đất ở, hỗ trợ kinh phí làm nhà cho 182 hộ đồng bào sinh sống trên sông; hoàn thành chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 14.780 hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở; được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao.

Tỉnh Thanh Hóa là 1 trong 19 đơn vị, địa phương trong cả nước được trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba vì thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”.

Cùng với đó, các phong trào, CVĐ: “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng tỉnh kiểu mẫu”... ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực.

Thông qua các phong trào thi đua, CVĐ đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả cao, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, bảo đảm an ninh trật tự và cuộc sống bình yên trong Nhân dân; khơi dậy và phát huy mạnh mẽ truyền thống “tương thân, tương ái”, ý thức trách nhiệm vì cộng đồng của mỗi công dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ngô Thị Hồng Hảo, trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ giai đoạn 2020-2025.

Các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ giai đoạn 2020-2025.

Từ các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều chiến sĩ thi đua và nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, xuất sắc; được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh khen thưởng.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ngô Thị Hồng Hảo phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025-2030.

Nhân dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh tặng 25 tập thể và 80 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ giai đoạn 2020-2025 và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025-2030.

Đoàn đại biểu tham dự hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025 dâng hương, báo công tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường Hạc Thành).

Trước đó, đoàn đại biểu tham dự hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025 đã dâng hoa, dâng hương, báo công tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường Hạc Thành).

