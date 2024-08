U15 Đông Á Thanh Hóa nằm ở bảng đấu đầy thử thách tại Vòng chung kết Giải vô địch U15 quốc gia năm 2024

Chiều 26/8, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng, xếp lịch thi đấu và công bố nhà tài trợ chính Vòng chung kết Giải vô địch U15 quốc gia năm 2024.

U15 Đông Á Thanh Hóa nằm ở bảng C với các đối thủ mạnh

Kết thúc vòng loại Giải vô địch U15 quốc gia năm 2024 (với 31 đội tại 6 bảng đấu khu vực), 12 đội bóng xuất sắc nhất đã vượt qua vòng loại để góp mặt tại vòng chung kết đó là: U15 Trung tâm huấn luyện - thi đấu (TT HLTĐ) TDTT Hà Nội, U15 Thể Công Viettel, U15 Đông Á Thanh Hóa, U15 Sông Lam Nghệ An, U15 SHB Đà Nẵng, U15 LPBank Hoàng Anh Gia Lai, U15 Quảng Ngãi, U15 Bà Rịa - Vũng Tàu, U15 Đồng Nai, U15 TP Hồ Chí Minh, U15 Long An và U15 PVF (đội chủ nhà).

Ban tổ chức bốc thăm cho đội U15 Đông Á Thanh Hóa

12 đội bóng được chia thành 3 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, xếp hạng. Hai đội xếp nhất, nhì mỗi bảng và hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất lọt vào vòng tứ kết. Theo kết quả bốc thăm, đội U15 Đông Á Thanh Hóa nằm ở bảng C cùng các đối thủ khá mạnh đó là U15 LPBank Hoàng Anh Gia Lai, U15 Sông Lam Nghệ An, U15 Long An.

Đây được xem là bảng đấu đầy thử thách với đội bóng xứ Thanh khi các đối thủ trong bảng đều là các đội mạnh. U15 Sông Lam Nghệ An và U15 LPBank Hoàng Anh Gia Lai đều xếp nhất các bảng C và F tại vòng loại, còn U15 Long An dù xếp nhì bảng F nhưng cũng chỉ kém đội đầu bảng 1 điểm. U15 Đông Á Thanh Hóa sẽ có trận mở màn gặp đối thủ U15 LPBank Hoàng Anh Gia Lai vào chiều ngày 1/9.

HLV Đỗ Trọng Hải và các học trò đã sẵn sàng cho vòng chung kết với quyết tâm cao nhất

HLV trưởng đội U15 Đông Á Thanh Hóa Đỗ Trọng Hải cho biết: Các đội đã lọt vào vòng chung kết thì đều là những đội mạnh và xuất sắc nhất. U15 Đông Á Thạnh Hóa sẽ chơi nỗ lực hết mình từng trận để đạt được kết quả tốt nhất, phấn đấu lọt vào vòng tứ kết. Sau nhiều năm vắng mặt, các cầu thủ hiện đang rất háo hức cho ngày hội lớn với quyết tâm thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của đội.

CÁC BẢNG ĐẤU VÒNG CHUNG KẾT GIẢI U15 QUỐC GIA 2024 Bảng A: U15 PVF, U15 TT HLTĐ TDTT Hà Nội, U15 SHB Đà Nẵng, U15 Đồng Nai. Bảng B: U15 TP Hồ Chí Minh, U15 Bà Rịa – Vũng Tàu, U15 Thể Công Viettel, U15 Quảng Ngãi. Bảng C: U15 LPBank Hoàng Anh Gia Lai, U15 Sông Lam Nghệ An, U15 Đông Á Thanh Hóa, U15 Long An.

Ban tổ chức cũng đã công bố nhà tài trợ chính của Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá U15 quốc gia năm 2024 đó là Acecook Việt Nam và xếp lịch thi đấu. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào chiều 31/8. Trận chung kết, lễ bế mạc và trao thưởng sẽ diễn ra vào ngày 12/9.

Đội vô địch sẽ nhận Cúp, HCV và phần thưởng 100 triệu đồng. Đội á quân nhận HCB và phần thưởng 80 triệu đồng. Các đội đồng hạng ba nhận HCĐ và phần thưởng 50 triệu đồng/mỗi đội. Đội đạt giải phong cách nhận phần thưởng 30 triệu đồng. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải cá nhân gồm: cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, cầu thủ xuất sắc nhất và thủ môn xuất sắc nhất giải.

Mạnh Cường