Tuyên dương con cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa tiêu biểu

Vừa qua, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tổ chức lễ tuyên dương con cán bộ, công nhân viên đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026.

Công ty Điện lực Thanh Hóa khen thưởng con cán bộ, công nhân viên đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026.

Ông Nghiêm Đình Sơn, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa chúc mừng những thành tích mà các cháu là con cán bộ, công nhân viên đã đạt được trong năm học 2025-2026.

Trong suốt nhiều năm qua, hoạt động tuyên dương con cán bộ, công nhân viên đạt thành tích cao trong học tập đã trở thành một nét đẹp trong đời sống văn hóa của Công ty Điện lực Thanh Hóa. Dịp này, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tổ chức khen thưởng cho 232 con cón bộ, công nhân viên đạt thành tích cao trong năm học 2025-2026. Đặc biệt, có 8 em đạt giải tại kỳ thi Học sinh giỏi cấp Quốc gia; em Lê Duy Khánh đạt Huy chương Bạc Olympic Vật lý quốc tế và em Nguyễn Bảo Khánh đạt Huy chương Đồng tại Kỳ thi Olympic Toán học Châu Á - Thái Bình Dương.

Em Lê Duy Khánh đạt Huy chương Bạc Olympic Vật lý quốc tế phát biểu tại lễ tuyên dương.

Với đặc thù công việc của ngành Điện, nhiều cán bộ, công nhân viên thường xuyên phải làm việc xa nhà, trực vận hành, xử lý sự cố hoặc có mặt tại hiện trường trong những thời điểm thời tiết khắc nghiệt. Bởi vậy, với mỗi người lao động, việc con em chăm ngoan, học tập tốt không chỉ là niềm vui mà còn là sự an tâm để hoàn thành nhiệm vụ. Những thành tích và kết quả cao trong học tập sẽ nguồn là động lực quý giá để cán bộ, công nhân viên ngành điện tiếp tục vươn lên trong công việc và cuộc sống, hoàn thành xuất sắc niệm vụ được giao.

Lễ biểu dương không chỉ là để vinh danh những em học sinh xuất sắc mà còn là nguồn động lực, tạo cảm hứng cho các em học sinh, lan tỏa hơn nữa tinh thần hiếu học trong toàn công ty.

Ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa phát biểu tại lễ tuyên dương.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa chúc mừng và biểu dương những thành tích mà các cháu là con cán bộ, công nhân viên đã đạt được. Đặc biệt, ông bày tỏ niềm vui khi trong số những học sinh được tuyên dương năm nay có những gương mặt đạt thành tích cao ở các sân chơi quốc tế. Trong bối cảnh khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh, việc học càng cần đi vào thực chất, không chỉ học để có điểm số hay giải thưởng mà quan trọng hơn là “học thật, hiểu thật và làm được thật”.

Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa Hoàng Hải cũng bày tỏ kỳ vọng, trong số các em học sinh được khen thưởng lần này, những em theo đuổi các lĩnh vực điện, năng lượng, khoa học – công nghệ nếu có đủ năng lực và điều kiện trở về công tác tại công ty sẽ là điều đáng quý. Đó không chỉ là sự tiếp nối truyền thống gia đình mà còn là thêm một thế hệ trẻ có cơ hội đóng góp cho ngành Điện trong tương lai.

Nguyễn Lương