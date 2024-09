Tuần tra bảo vệ an ninh biên giới dịp lễ Quốc khánh trên biên giới Việt - Lào

Chào mừng kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024), các đơn vị Bộ đội Biên phòng Thanh Hoá thực hiện nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh, trật tự địa bàn khu vực đóng quân... Bên cạnh đó, các đơn vị đã phối hợp với công an, dân quân địa phương đóng quân trên tuyến biên giới huyện Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát phối hợp với lực lượng biên phòng nước bạn Lào tổ chức tuần tra, bảo vệ an ninh khu vực biên giới Việt Nam - Lào.

Đội trưởng Đội tuần tra Đồn Biên phòng Tam Thanh (Quan Sơn) kiểm tra cột mốc 344.

Đồn Biên phòng Tam Thanh (Quan Sơn) quản lý 28,101km đường biên giới với 10 mốc quốc giới, từ mốc 338 đến mốc 347; đối diện là Cụm Mường Pao, huyện Sầm Tớ tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Tam Thanh và lực lượng dân quân tự vệ tại cột mốc 344...

... cùng hành quân trên đường tuần tra.

Đồn Biên phòng Hiền Kiệt ( Quan Hóa) phối hợp với Đại đội Biên phòng 215, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn (Lào) tổ chức tuần tra song phương đoạn biên giới từ mốc 318 đến mốc 319 và trao đổi, thống nhất một số tình hình có liên quan. Qua kiểm tra, đường biên, mốc quốc giới vẫn giữ nguyên hiện trạng, không phát hiện hoạt động vi phạm chủ quyền lãnh thổ, xâm canh, xâm cư hoặc vi phạm Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và Cửa khẩu biên giới đất liền giữa Chính phủ hai nước Việt Nam, Lào. Trong quá trình tuần tra song phương, hai bên thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc và đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị.

Đội tuần tra Đồn Biên phòng Hiền Kiệt (Quan Hoá) và Đại đội Biên phòng 215 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn (Lào) tại cột mốc 319.

Hai bên trao đổi tình hình về đường biên, cột mốc vẫn giữ nguyên hiện trạng.

Đội trưởng Đội tuần tra Đồn Biên phòng Hiền Kiệt tặng quà cho Đại đội Biên phòng 215, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Trên cung đường tuần tra của Đồn Biên phòng Hiền Kiệt.

Đồn Biên phòng Trung Lý (đứng chân trên địa bàn huyện Mường Lát) đã phối hợp với Trung đội Khằm Nàng, Đại đội Biên phòng 215 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn (Lào) tổ chức tuần tra song phương, kiểm soát bảo vệ biên giới từ cột mốc 314 đến mốc 315. Tổ tuần tra đã tiến hành kiểm tra dấu hiệu đường biên, mốc quốc giới; kiểm soát kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động vi phạm quy chế biên giới, vi phạm pháp luật và tổ chức phát quang, vệ sinh khu vực mốc quốc giới. Quá trình tuần đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị; hệ thống đường biên, mốc quốc giới được giữ vững nguyên trạng.

Đồn Biên phòng Trung Lý và Trung đội Khằm Nàng, Đại đội Biên phòng 215 tại cột mốc 315

Đội tuần tra Đồn Biên phòng Trung Lý tại cột mốc 314.

Đội tuần tra Đồn Biên phòng Trung Lý vượt suối, băng rừng lên cột mốc.

Tại Đồn Biên phòng Pù Nhi (Mường Lát), đơn vị cũng đã phối hợp với Trung đội Khằm Nàng, Đại đội Biên phòng 215, tuần tra song phương. Đây là hoạt động quan trọng nhằm kịp thời phát hiện những vụ việc vi phạm quy chế biên giới, giải quyết các vụ việc xảy ra trên tuyến, bảo vệ an ninh an toàn đường biên giới Việt Nam - Lào khu vực đơn vị phụ trách. Đồng thời duy trì ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn khu vực biên giới trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh.

Đội tuần tra Đồn Biên phòng Pù Nhi và Trung đội Khằm Nàng tuần tra song phương tại cột mốc 307.

Đội tuần tra song phương thống nhất kết quả kiểm tra tại cột mốc số 307.

Thực hiện kế hoạch “Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân không sản xuất, tàng trữ, mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn năm 2024", đặc biệt vào dịp lễ Quốc Khánh 2/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn đã tổ chức tuyên truyền và vận động Nhân dân tại khu phố Đoàn Kết, thị trấn Mường Lát giao nộp 5 súng tự chế (súng kíp) và 4 dao, kiếm tự chế.

Qua tuyên truyền, người dân tại khu phố Đoàn Kết (thị trấn Mường Lát) đã đến giao nộp súng cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn.

Người dân đến giao nộp Kiếm tự chế cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn

Người dân khu phố Đoàn Kết ký biên bản ghi nhớ không tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn.

Số lượng vũ khí người dân đến giao nộp cho đơn vị.

Từ ngày 30/8 đến 2/9, Đồn Biên phòng Tam Chung (Mường Lát) đã chỉ đạo các đội, tổ công tác địa bàn phối hợp với công an, dân quân tự vệ, các tổ bảo vệ anh ninh trật tự cơ sở xã Tam Chung tiến hành tuần tra, kiểm soát trên địa bàn toàn xã. Qua công tác tuần tra, kiểm soát đã góp phần duy trì ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Đồn Biên phòng Tam Chung phối hợp với công an xã, dân quân tự vệ lên đường tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn xã Tam Chung.

Lực lượng tuần tra trên địa bàn xã Tam Chung.

Tiến Đông