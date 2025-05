Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí - Vận dụng ở Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa hiện nay

Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phòng, chống tham nhũng chính là việc thấm nhuần và hành động chuẩn mực trong thực hiện nhiệm vụ cũng như lối sống hằng ngày của mỗi cán bộ, viên chức Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá. Đây không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là trách nhiệm của tập thể Nhà trường để quyết tâm xây dựng và phát triển một nền tảng vững chắc của ngôi trường Đảng có truyền thống 75 năm lịch sử.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về lối sống giản dị, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Người luôn kêu gọi toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí vì “Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội phải khắc phục khuyết điểm, tức là phải tăng gia sản xuất, tiết kiệm, chống lãng phí, bảo vệ của công” [1].

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiết kiệm là “không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi” [2]. Người nhắc nhở: “Chúng ta phải chặt chẽ hơn nữa trong việc dùng tiền dành dụm của chúng ta, để tiến nhanh tới cuộc sống no ấm, đầy đủ cho mọi người” [3]. Chủ tịch Hồ Chí Minh còn chú trọng vai trò của tiết kiệm trong tu dưỡng đạo đức của mỗi cá nhân: “ M ột dân tộc biết cần, kiệm, biết liêm là một dân tộc giàu về vật chất, mạnh về tinh thần, là một dân tộc văn minh và tiến bộ” [4].

Tuy nhiên, Người cũng nhiều lần nhấn mạnh, tiết kiệm không phải là bủn xỉn, gặp việc đáng làm cũng không làm, đáng tiêu cũng không tiêu; cũng không phải là ép mọi người nhịn ăn, nhịn mặc, mà trái lại, cốt để giúp vào tăng gia sản xuất, để dần dần nâng cao mức sống của nhân dân; để tích trữ thêm vốn cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, để cải thiện đời sống nhân, “nói theo lối khoa học, thì tiết kiệm là tích cực, chứ không phải là tiêu cực” [5].

Trong tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiết kiệm bao gồm rất nhiều nội dung khác nhau, theo từng lĩnh vực cụ thể, nhưng tựu chung lại thành những nội dung chính gồm:

Thứ nhất, tiết kiệm sức lao động. Các tập thể và cá nhân phải “nói ít, làm nhiều, chủ yếu là hành động”, “nói thì phải làm”, “nói ít, bắt đầu bằng hành động” [6]. Các cơ quan đoàn thể phải hết sức tránh “tình trạng là hội mà không nghị, nghị mà không quyết, quyết rồi mà không làm” [7].

Thứ hai, tiết kiệm thời gian. Người nhấn mạnh, cần phải tiết kiệm thời gian của mình và của người khác vì “thời giờ tức là tiền bạc”, “một tấc bóng là một thước vàng”, “Ai đưa vàng bạc vứt đi, là người điên rồ. Thì ai đưa thời giờ vứt, là người ngu dại” [8]. Do đó “Làm việc phải đến đúng giờ, chớ đến trễ, về sớm. Làm cho chóng, cho chu đáo. Việc ngày nào, nên làm xong ngày ấy, chớ để chờ ngày mai. Phải nhớ rằng: Dân đã lấy tiền mồ hôi nước mắt để trả lương cho ta trong những thì giờ đó. Ai lười biếng tức là lừa gạt dân” [9].

Thứ ba, tiết kiệm tiền của. Người nhắc nhở, phải tiết kiệm tiền của Nhà nước, của nhân dân và của chính mình, nhưng “khi có việc đáng làm, việc lợi ích cho đồng bào, cho Tổ quốc, thì dù bao nhiêu công, tốn bao nhiêu của, cũng vui lòng” [10].

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đưa ra cách thức thực hành tiết kiệm, như: tích cực tuyên truyền; chú trọng nêu gương trong thực hành tiết kiệm; thực hành tiết kiệm phải đi đôi với tăng gia sản xuất.

Về chống lãng phí, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra ba loại lãng phí chủ yếu:

Một là, lãng phí sức lao động. Đó là việc gì ít người cũng làm được mà lại vẫn dùng nhiều người; bố trí nhân sự không đúng nên người quản lý quá nhiều, người trực tiếp sản xuất ít.

Hai là, lãng phí thời gian. Việc gì có thể làm trong một ngày một buổi, cũng kéo dài đến mấy ngày. Ví như: Những cuộc khai hội, vì người phụ trách chuẩn bị chương trình không đầy đủ, người đến dự hội thì không chuẩn bị ý kiến, đáng lẽ chỉ một ngày thì bàn bạc và giải quyết xong vấn đề, song cuộc khai hội kéo dài đến 5, 3 ngày.

Ba là, lãng phí của cải vật chất: biểu hiện ở việc lãng phí tiền, lãng phí của cải vật chất của Nhà nước, cơ quan, đơn vị; bản thân thì “ăn tiêu xa xỉ, liên hoan, sắm sửa lu bù, xài tiền như nước”, sử dụng vật tư, vật liệu một cách phí phạm; lãng phí là tiêu xài không hợp lý, lãng phí là mắc bệnh “phô trương hình thức”, gây tốn kém không cần thiết; do “quan liêu, thiếu trách nhiệm”, do “lập kế hoạch không chu đáo”, do “tính toán không cẩn thận”, hoặc “vì xa xỉ, phô trương hình thức, nào liên hoan, nào “báo chí”, nào kỷ niệm, sắm sửa lu bù, xài tiền như nước...” [11] tạo nên sự lãng phí to lớn.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ ra những tác hại của lãng phí: lãng phí là “kẻ thù của nhân dân, của bộ đội và của Chính phủ” [12]. Người còn chỉ rõ rằng, lãng phí là một thứ “giặc nội xâm”, là kẻ thù của đạo đức cách mạng, của xã hội chủ nghĩa; là một căn bệnh, là tội lỗi với Đảng, với Nhà nước và nhân dân. Sự lãng phí gây ra rất nhiều tác hại trước mắt và hậu quả lâu dài. “Để lãng phí như gió vào nhà trống, tham ô có tội, lãng phí cũng có tội, nhân dân giao tiền của cho mình, để lãng phí là có tội với nhân dân” [13]. Lãng phí không phải chỉ là tiêu tốn tiến của, mồ hôi nước mắt của nhân dân, mà nguy hiểm hơn, từ hoang phí xa xỉ sẽ dẫn đến tham ô, nhũng nhiễu, mất tư cách, đạo đức của người cán bộ, đảng viên, gây mất lòng tin trong nhân dân, từ đó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Người khẳng định, lãng phí có khi còn gây hại về vật chất nhiều hơn tham ô, vì “Lãng phí tuy không lấy của công đút túi, song kết quả cũng rất tai hại cho nhân dân, cho Chính phủ. Có khi tai hại hơn nạn tham ô” [14]. Lãng phí là một trong những tệ điển hình làm tổn thất không nhỏ công sức và tài sản của nhân dân. Do vậy, phải kiên quyết chống nạn lãng phí ở các cơ quan và trong sinh hoạt của chúng ta. Chống cách tiêu dùng bừa bãi tiền của của nhân dân và vốn liếng của Chính phủ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh, chống lãng phí cũng quan trọng và cần kíp như việc đánh giặc ngoài mặt trận. Do đó, cần chống lãng phí trên ba mặt trận:

Thứ nhất, đối với Đảng và Nhà nước. Người nhấn mạnh, phải kiên quyết chống nạn lãng phí ở các cơ quan nhà nước “Mọi ngành, mọi người, mọi tổ phải ra sức thi đua... Phải chống tư tưởng bảo thủ, chống tác phong quan liêu, chống lãng phí” [15]; phải tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt, kiểm điểm, phê bình một cách rõ ràng, thiết thực, ngay thẳng, thành thật...

Thứ hai, đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên. Để đẩy lùi tham ô, lãng phí, Hồ Chí Minh rất quan tâm đến vấn đề tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên: “Mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” [16]; đồng thời, kết hợp giữa chống và xây, trong đó xây là không ngừng nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, gắn với chống chủ nghĩa cá nhân.

Thứ ba, đối với của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, “Phong trào chống tham ô, lãng phí, quan liêu ắt phải dựa vào lực lượng quần chúng thì mới thành công” [17]. Do đó, phải nắm vững chính sách của Đảng, đi đúng đường lối quần chúng, phải dựa vào lực lượng của quần chúng, phải lắng nghe ý kiến của quần chúng, phải thật sự mở rộng dân chủ.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời để có cơ sở pháp lý cao, đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân, những năm qua, Ðảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác này, như: Nghị quyết Trung ương 3 khóa X “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Chỉ thị số 21-CT/TW về “Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; Chỉ thị số 27-CT/TƯ ngày 10/01/2019 “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực”; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; Quyết định số 2544/QĐ-TTg về ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định 166/QĐ-TTg ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020...

Trong văn kiện Đại hội XIII, Đảng ta đã coi lãng phí là một căn bệnh - “bệnh lãng phí”, nếu không có những giải pháp đồng bộ phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả sẽ gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho phát triển. Mới đây, trong bài viết Chống lãng phí, Tổng bí thư Tô Lâm cũng chỉ ra: “thực trạng lãng phí đã và đang còn tồn tại ở nước ta, thậm chí là tồn tại dai dẳng, không chỉ khiến mất đi tài sản công, lãng phí nguồn lực quốc gia, thu hẹp những cơ hội phát triển mà đau xót hơn là gây mất lòng tin trong nhân dân đối với Đảng cầm quyền” [18]. Qua đó, có thể khẳng định, việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Đảng và Nhà nước đã thể hiện quyết tâm chính trị, sự đồng thuận cao trong công tác này. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là từ sau Đại hội XII của Đảng, công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm đã tạo nên những chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng cả về nhận thức và hành động, góp phần củng cố niềm tin, tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Vận dụng tư tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đồng thời nhận thức rõ mối quan hệ biện chứng giữa thực hành tiết kiệm và chống lãng phí, những năm qua, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nhằm vừa tiết kiệm vừa đấu tranh chống lãng phí trên tất cả các hoạt động của nhà trường. Cụ thể như sau:

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng . Nhiều năm qua, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá chú trọng thực hành tiết kiệm trong tất cả các khâu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, góp phần chuẩn hoá và nâng cao phẩm chất năng lực cho đội ngũ cán bộ các ngành, địa phương, cơ sở. Cán bộ, giảng viên Nhà trường đưa nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào các bài giảng và các hoạt động bổ trợ để học viên học tập, thấm nhuần và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; từ đó, xây dựng thói quen quý trọng tài sản của Nhà nước, công sức của nhân dân, sự đóng góp của tập thể và kể cả công sức của mình làm ra; xây dựng ý thức chi tiêu có mục đích, có kế hoạch, không hoang phí. Cùng với đó, Nhà trường thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, triển khai các chủ trương, nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đến toàn thể cán bộ, viên chức và học viên để làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, định hướng cho cán bộ, giảng viên kịp thời cập nhật vào giảng dạy.

Trên cơ sở xây dựng các loại hình đào tạo, bồi dưỡng phong phú, đa dạng, phù hợp với yêu cầu mới, Nhà trường chú trọng việc cập nhật các chủ trương, nghị quyết mới vào nội dung chương trình; thực hiện tốt nguyên tắc “học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn”. Nhà trường tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương tuyển sinh, mở lớp đảm bảo đúng tiêu chí, tiêu chuẩn; triển khai đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả và thực hiện nghiêm túc quy chế mới về công tác đào tạo, bồi dưỡng của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chương trình trung cấp lý luận chính trị ban hành kèm theo Quyết định số 292-QĐ/HVCTQG. Đồng thời, đội ngũ cán bộ, giảng viên tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập theo hướng “3 tăng”, “3 giảm”, thực hiện mô hình “Nghiên cứu trước; hệ thống sau, trao đổi, thảo luận sâu và vận dụng, xử trí sáng tạo”. Đồng thời, kiên trì đổi mới tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá theo định hướng mở, tài liệu mở, tư duy mở gắn với việc dạy - học thực chất, đánh giá thực chất. Kiên quyết khắc phục tình trạng lười học, ngại học lý luận chính trị.

Trong nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. Với phương châm tránh gây lãng phí tài sản, vật chất của nhà trường và xã hội, Nhà trường quan tâm phát triển toàn diện công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học để làm cơ sở đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và cung cấp luận cứ khoa học phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý. Mỗi cán bộ, giảng viên Nhà trường luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn để đạt hiệu quả cao nhất. Nhà trường luôn quan tâm xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn hợp lý, khoa học, có thời gian, mục đích, mục tiêu và kết quả dự kiến nhằm làm cho công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn được thực hiện trong thời gian ngắn nhất, đạt hiệu quả cao nhất.

Hằng năm, Nhà trường chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các trường chính trị trong cụm thi đua tổ chức các hội thảo khoa học cấp khu vực; đồng thời, tiếp tục chủ động đăng ký đảm nhận nhiệm vụ khoa học cấp Bộ, cấp tỉnh. Nhà trường luôn phát huy vai trò của Hội đồng khoa học và các nhóm nghiên cứu trong việc chủ động nghiên cứu bám sát các chương trình trọng tâm, khâu đột phá phát triển kinh tế - xã hội... của tỉnh để đăng ký và tổ chức thực hiện các đề tài, hội thảo khoa học, nhiệm vụ tổng kết thực tiễn cấp tỉnh nhằm cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng Tập san; biên tập sách lý luận, chính trị; nâng cao chất lượng các kênh thông tin của Nhà trường góp phần cập nhật kịp thời chủ trương, quan điểm mới, tư tưởng chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, các mô hình, điển hình trong hoạt động lãnh đạo, quản lý tới đội ngũ giảng viên, học viên và cán bộ ở cơ sở.

Bên cạnh đó, Nhà trường thường xuyên bổ sung các chuyên đề thực tiễn đảm bảo rõ hơn về lý luận, sát với đối tượng, phù hợp với thực tiễn. Không ngừng đổi mới, chủ động khắc phục khó khăn, thâm nhập thực tế, đề xuất chủ trương, mô hình mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; cchủ động tổ chức hội thảo khoa học các cấp; biên tập các sản phẩm của hội thảo thành sách tham khảo, chuyên khảo, tập san phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và công tác lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.

Trong công tác quản trị Nhà trường . Nhà trường đẩy mạnh việc nâng cao ý thức sử dụng tài chính, vật tư, phương tiện hợp lý, tiết kiệm, không bữa bãi, lãng phí; coi việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ hằng ngày, đưa vào nội dung kế hoạch công tác hằng tháng của các cán bộ, giảng viên nhà trường, xem đây là trách nhiệm thiết thân của mỗi người. Nêu cao trách nhiệm tiết kiệm chi tiêu, nâng cao hiệu quả sử dụng vật tư, tài chính từ những việc nhỏ nhất trong công việc hằng ngày. Theo đó, Ban Giám hiệu cần phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm trong quản lý, sử dụng, tiết kiệm tài sản công; xây dựng kế hoạch điều hành và thực hiện có hiệu quả và đạt được hiệu quả cao nhất công tác lãnh, chỉ đạo các hoạt động của Nhà trường, như; xây dựng và hoàn thiện các quy chế, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị, bảo đảm chặt chẽ, góp phần ngăn chặn những tiêu cực nảy sinh trong lĩnh vực quản lý; áp dụng nhiều biện pháp đổi mới công tác quản lý tài chính có hiệu quả, nhằm hạn chế những thất thoát.

Trong xây dựng văn hóa trường Đảng. Trong quá trình thực hiện các tiêu chí xây dựng trường đạt chuẩn mức 2, Nhà trường chú trọng xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, thân thiện, giàu tính Đảng gắn với thực hiện các phong trào thi đua, xây dựng các mô hình điển hình nhằm góp phần hoàn thành các tiêu chí Trường chính trị chuẩn, như: mô hình “Tập thể kiểu mẫu và học viên gương mẫu”, mô hình “1 nâng cao; 2 đổi mới sáng tạo; 3 đồng hành; 4 phát huy; 5 mẫu mực”. ... đảm bảo đúng định hướng; phù hợp với thực tiễn; huy động tối đa nguồn lực; tạo sự đồng thuận của toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên tích cực tham gia đổi mới và nâng cao chất lượng mọi mặt hoạt động của nhà trường.

Việc xây dựng hình ảnh, tác phong của cán bộ, giảng viên và học viên trong dạy - học lý luận chính trị luôn được Nhà trường quan tâm. Phát huy dân chủ, Nhà trường tạo động lực tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua “5 tốt” để xây dựng văn hóa trường Đảng chuẩn mực, kiểu mẫu, tạo động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong mọi hoạt động của nhà trường và tạo sức lan tỏa đến các trung tâm chính trị, địa phương, cơ sở. Theo đó, Nhà trường tiếp tục nghiên cứu cụ thể hóa định hướng phát triển văn hóa trường Đảng của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và của tỉnh vào thực tiễn Trường Chính trị và các trung tâm chính trị cấp huyện. Ban hành quy định và thực hiện có hiệu quả văn hóa ứng xử, gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kế hoạch 39-KH/TU của Tỉnh ủy, chú trọng xây dựng tác phong, hình ảnh của cán bộ, giảng viên và học viên trong dạy - học lý luận chính trị.

Trong công tác xây dựng đội ngũ. Nhà trường xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên; tiếp tục ưu tiên nguồn lực, quan tâm chọn cử giảng viên đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời, quan tâm rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên trong thực tiễn. Nhà trường thường xuyên chủ động phối hợp với các ban, ngành, địa phương, cơ sở tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn đáp ứng yêu cầu chuẩn hoá đội ngũ theo Quy định 11-QĐ/TW về trường chính trị chuẩn. Đặc biệt, Nhà trường chú trọng đổi mới công tác đánh giá, phân loại cán bộ, giảng viên đảm bảo đồng bộ các nguyên tắc, trình tự, dựa trên vị trí việc làm, nhiệm vụ được phân công, lấy thái độ, trách nhiệm, hiệu quả phục vụ, chất lượng sản phẩm làm thước đo đánh giá và làm cơ sở thực hiện các khâu trong công tác cán bộ.

Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phòng, chống tham nhũng chính là việc thấm nhuần và hành động chuẩn mực trong thực hiện nhiệm vụ cũng như lối sống hằng ngày của mỗi cán bộ, viên chức Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá. Đây không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là trách nhiệm của tập thể Nhà trường để quyết tâm xây dựng và phát triển một nền tảng vững chắc của ngôi trường Đảng có truyền thống 75 năm lịch sử./.

TS Dương Thị Hằng - ThS Nguyễn Thị Quy

