Truy bắt 1 phạm nhân trốn trại giam của Bộ Công an

Ngày 1/4, theo đại diện lãnh đạo Công an xã Thanh Hòa (Như Xuân) xác nhận, đơn vị đang phối hợp với Trại giam Thanh Lâm (Bộ Công an) truy tìm phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam đóng trên địa bàn huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Hình ảnh phạm nhân trốn trại (Ảnh do Công an tỉnh cung cấp).

Trước đó, trong sáng ngày 1/4, khi đang lao động, phạm nhân Dương Hữu Duy (SN 1995, ngụ xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên), là phạm nhân đang thụ án tù giam tại phân trại số 4 (đóng trên địa bàn thôn Tân Hòa, xã Thanh Hòa) đã bỏ trốn. Phạm nhân Dương Hữu Duy đang thụ án tù tại Trại giam Thanh Lâm do tội “cướp tài sản” và “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Trại giam Thanh Lâm đã thông báo đến các đơn vị, phối hợp tổ chức truy tìm phạm nhân. Khi trốn trại, phạm nhân mặc áo khoác màu đen, quần đen. Lực lượng công an nhận định phạm nhân Duy vẫn chưa thể đi xa khỏi khu vực bỏ trốn. Do đó, cơ quan công an địa phương đề nghị người dân nâng cao cảnh giác; nếu phát hiện đối tượng, cần báo ngay cho lực lượng công an gần nhất để kịp thời bắt giữ.

Hiện, lực lượng công an vẫn đang khẩn trương triển khai phương án truy tìm.

Quốc Hương