Từ 1/4, tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe tại 9 điểm công an cấp xã

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn, từ ngày 1/3/2025, sau khi tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, sát hạch, cấp, cấp đổi Giấy phép lái xe từ Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh Thanh Hoá đã phân công, quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ, đồng thời tổ chức tập huấn và chuẩn bị những điều kiện tốt nhất về con người, cơ sở vật chất để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính phục vụ Nhân dân.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ cấp, cấp đổi GPLX tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cổng Dịch vụ công mức độ 4.

Theo đó, để khắc phục khó khăn về khoảng cách địa lý, đặc điểm dân cư, sau khi tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe cho cán bộ, chiến sĩ công an cấp xã trực tiếp thực hiện nhiệm vụ và bố trí phòng tiếp dân, mua sắm, trang cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác, Giám đốc Công an tỉnh đã quyết định thành lập 9 điểm tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe tại Công an cấp xã. Cụ thể:

Điểm Công an thị trấn Hồi Xuân (huyện Quan Hóa) tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe cho công dân trên địa bàn các huyện Quan Hóa, Mường Lát, Quan Sơn, Lang Chánh.

Điểm Công an thị trấn Phong Sơn (huyện Cẩm Thủy) tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe cho công dân trên địa bàn các huyện Cẩm Thủy, Bá Thước, Ngọc Lặc.

Điểm Công an thị trấn Hà Trung (huyện Hà Trung) tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe cho công dân trên địa bàn các huyện Hà Trung, Thạch Thành, Bỉm Sơn.

Điểm Công an phường Hải Hòa (TX.Nghi Sơn) tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe cho công dân trên địa bàn các huyện TX.Nghi Sơn và huyện Nông Cống.

Điểm Công an thị trấn Thọ Xuân (huyện Thọ Xuân) tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe cho công dân trên địa bàn các huyện Thọ Xuân, Triệu Sơn.

Điểm Công an thị trấn Quán Lào (huyện Yên Định) tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe cho công dân trên địa bàn các huyện Yên Định, Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc.

Điểm Công an thị trấn Hậu Lộc (huyện Hậu Lộc) tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe cho công dân trên địa bàn các huyện Hậu Lộc, Nga Sơn, Hoằng Hóa.

Điểm Công an thị trấn Tân Phong (huyện Quảng Xương) tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe cho công dân trên địa bàn các huyện Quảng Xương và TP.Sầm Sơn

Điểm Công an thị trấn Yên Cát (huyện Như Xuân) tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe cho công dân trên địa bàn các huyện Như Xuân, Như Thanh, Thường Xuân.

Bắt đầu từ ngày 1/4/2025 Công an 9 thị trấn, phường được giao nhiệm vụ thực hiện tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại GPLX cơ giới, GPLX quốc tế cho công dân tất cả các ngày làm việc và thứ bảy hàng tuần. Người dân có nhu cầu muốn cấp, cấp đổi GPLX trực tiếp có thể đến tại 9 điểm trên, hoặc có thể vào trang dịch vụ công trực tuyến Cổng Dịch vụ công mức độ 4 để nộp.

Phạm Hòa (CTV)