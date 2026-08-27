Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên lão thành tại tỉnh Thanh Hóa

Sáng 27/8, Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước do đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã đến trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên lão thành trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho bà Lê Thị Thủy, ở thôn Trung Thôn, xã Thọ Long.

Tham gia Đoàn công tác có đồng chí: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Quân khu 4.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho bà Lê Thị Thủy.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Xuân Trớc, sinh năm 1927, ở số nhà 03/319 Lê Thánh Tông, phường Hạc Thành.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho ông Trịnh Khắc Thuần, sinh năm 1927, ở số nhà 11 phố Đỗ Hành, phường Hạc Thành.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng cho các đảng viên: Lê Thị Thủy, ở thôn Trung Thôn, xã Thọ Long; Nguyễn Xuân Trớc, sinh năm 1927, ở số nhà 03/319 Lê Thánh Tông, phường Hạc Thành; Trịnh Khắc Thuần, sinh năm 1927, tại số nhà 11 phố Đỗ Hành, phường Hạc Thành.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết thăm hỏi sức khỏe đảng viên Lê Thị Thủy.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết thăm hỏi sức khỏe đảng viên Nguyễn Xuân Trớc.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết thăm hỏi sức khỏe đảng viên Trịnh Khắc Thuần.

Tại những gia đình đảng viên được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết bày tỏ sự ghi nhận sâu sắc đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của các đảng viên lão thành và nhấn mạnh: Đây không chỉ là niềm vinh dự lớn đối với mỗi đảng viên và gia đình, mà còn là dịp để giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tin, lý tưởng và trách nhiệm cho thế hệ hôm nay, nhất là thế hệ trẻ.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương mong rằng, những đảng viên được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng giữ gìn sức khỏe, là tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên và con cháu học tập, noi theo.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái tặng hoa và quà chúc mừng đảng viên Lê Thị Thủy.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái tặng hoa và quà chúc mừng đảng viên Nguyễn Xuân Trớc.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái tặng hoa và quà chúc mừng đảng viên Trịnh Khắc Thuần.

Nhân dịp này thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đã tặng hoa và quà cho các đảng viên được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Minh Hiếu