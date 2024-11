Trợ lý của Thủ tướng Israel Netanyahu bị bắt vì cáo buộc rò rỉ tài liệu mật

Cảnh sát Israel được cho là đã bắt giữ một trợ lý của Thủ tướng Benjamin Netanyahu liên quan đến khả năng rò rỉ thông tin cho báo chí.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Getty Images

Axios đưa tin, một trợ lý của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nằm trong số nhiều nghi phạm đã bị bắt giữ trong cuộc điều tra về vụ vi phạm an ninh có thể xảy ra tại văn phòng Thủ tướng.

Vụ bê bối xoay quanh cáo buộc rò rỉ một tài liệu liên quan đến Hamas, sau đó dẫn đến các bài báo ủng hộ chính sách đàm phán con tin của thủ tướng với nhóm chiến binh Palestine.

Tại Tòa án Rishon Lezion Magistrate, Thẩm phán Menachem Mizrahi đã ra lệnh dỡ bỏ một phần lệnh cấm do cơ quan kiểm duyệt quân sự Israel áp đặt đối với những gì báo chí Israel gọi là “vấn đề an ninh”. Ông cũng xác nhận rằng tuần trước, cơ quan an ninh trong nước Shin Bet, cũng như Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và cảnh sát quốc gia, đã bắt đầu “giai đoạn mở” điều tra về vấn đề này.

Vào đầu tháng 9, báo Bild của Đức và tờ The Jewish Chronicle của Anh đã đăng một số báo cáo về chiến lược được cho là của Hamas nhằm mục đích trì hoãn các cuộc đàm phán với Israel về việc thả các con tin bị giam giữ ở Gaza.

Các thông tin đăng tải dựa trên một tài liệu được cho là do Yahya Sinwar, thủ lĩnh Hamas lúc bấy giờ, viết. Theo tờ The Times of Israel, IDF đã xác nhận một viên chức cấp trung của Hamas đã viết bài báo. Tờ báo này nói thêm rằng báo cáo “gần giống hệt với những điểm mà Netanyahu đưa ra” vào thời điểm đó.

Kênh 12 của Israel đã trích dẫn một nguồn tin mà họ cho là thân cận với một trong những người bị bắt. Nghi phạm có liên quan đến Thủ tướng, “đã cống hiến cả cuộc đời mình cho thủ tướng”, nguồn tin cáo buộc.

Đài truyền hình Kan tuyên bố nghi phạm làm việc cho Netanyahu với tư cách không chính thức và có quyền tiếp cận trực tiếp với các quan chức cấp cao.

TD