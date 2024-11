Bầu cử Mỹ 2024: Khác biệt giữa thăm dò dư luận và kết quả thực tế

Ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Donald Trump (trái) và ứng viên của đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc tranh luận trực tiếp tại Philadelphia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên tại Washington, càng gần đến ngày bầu cử, hai ứng cử viên tổng thống Mỹ là bà Kamala Harris, ứng cử viên của đảng Dân chủ và ông Donald Trump, ứng cử viên của đảng Cộng hòa, càng bám đuổi quyết liệt khi cách biệt giữa hai bên trong các cuộc thăm dò ý kiến cử tri cuối cùng là rất sít sao.

Theo số liệu của FiveThrityEight công bố ngày 3/11 (theo giờ địa phương), bà Harris dẫn trước ông Trump với cách biệt chỉ 1% trong các cuộc thăm dò dư luận toàn quốc.

Con số này giảm từ mức 1,4% cách đây 1 tuần, nhưng vẫn phản ánh sự cạnh tranh gắt gao trong cuộc bầu cử năm nay.

Các chuyên gia cho rằng kết quả thăm dò dư luận có thể không phản ánh đầy đủ sự ủng hộ của của tri đối với 2 ứng cử viên.

Trong các kỳ bầu cử 2016 và 2020, ông Trump thường bị đánh giá thấp hơn so với các đối thủ ở đảng Dân chủ trong các cuộc thăm dò dư luận nhưng đều có màn thể hiện tốt hơn nhiều khi kết quả bầu cử chính thức được công bố.

Mặc dù vậy, một số chuyên gia của CNN và New York Times cho rằng chính bà Harris có thể cũng bị đánh giá thấp hơn so với thực tế trong cuộc bầu cử năm nay, một phần do sự lớn mạnh của nhóm người ủng hộ ông Trump, một phần nữa có thể chính các hãng thăm dò dư luận cũng gặp khó khăn trong việc định vị nhóm cử tri ủng hộ bà Harris.

Trong bối cảnh cuộc đua vào Nhà Trắng tiếp tục “bất phân thắng bại”, các chiến dịch của cựu Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Harris cùng đẩy mạnh công tác vận động tranh cử.

Trong tuần qua, ông Trump và ứng cử viên liên danh tranh cử J. D. Vance đã có chuỗi 20 hoạt động vận động tranh cử.

Về phần mình, bà Harris và ứng cử viên liên danh tranh cử Tim Walz đã có đến 31 hoạt động vận động tranh cử và hầu hết đều diễn ra tại các bang “chiến trường”./.

