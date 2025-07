Triệu tập đối tượng đăng tin sai sự thật về vỡ đập Thủy điện Bản Vẽ

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an xã Tương Dương (huyện Tương Dương cũ) đã triệu tập Lô Thanh S., chủ tài khoản Facebook “Lô Thanh S.”, vì hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về việc vỡ đập Thủy điện Bản Vẽ.

Chiều 27/7, trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin Thủy điện Bản Vẽ (tại xã Yên Na, huyện Tương Dương cũ, tỉnh Nghệ An) đã bị vỡ. Thông tin thất thiệt này nhanh chóng lan truyền, gây hoang mang tột độ cho hàng trăm hộ dân sinh sống ở các xã hạ du nhà máy. Nhiều người dân đã hoảng loạn bỏ chạy lên núi để phòng tránh lũ dâng.

Ngay sau khi nắm được tình hình, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng xác minh làm rõ và xử lý nghiêm các trường hợp tung tin đồn thất thiệt, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng rà soát các tài khoản đăng thông tin sai sự thật. Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện vào lúc 17h30 ngày 27/7/2025, tài khoản “Lô Thanh S.” đã phát trực tiếp một đoạn video với nội dung: “Nghe tin vỡ đập thủy điện bản vẽ dân chạy toán loạn. Mong bình an”.

Tổ công tác của Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Công an xã Tương Dương đã tiến hành xác minh và triệu tập chủ tài khoản Facebook này lên làm việc. Qua xác minh, chủ tài khoản Facebook là Lô Thanh S. (sinh năm 1998, trú tại xã Yên Hòa, huyện Tương Dương cũ, tỉnh Nghệ An).

Tại cơ quan Công an, Lô Thanh S. cho biết vào thời điểm trên, anh đang ở nhà bà con tại khối Hòa Nam, xã Tương Dương thì phát hiện người dân hô hào đập thủy điện bị vỡ. Mặc dù chưa kiểm chứng thông tin, S. đã dùng điện thoại phát trực tiếp nhằm thông báo cho mọi người biết. Sau khi nhận ra thông tin là sai sự thật, Lô Thanh S. cũng đã chủ động gỡ bỏ bài viết trên trang cá nhân của mình.

