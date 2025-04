Triệu tập 6 thanh, thiếu niên lạng lách, đánh võng, trêu chọc người đi đường

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, đơn vị vừa triệu tập 6 thanh, thiếu niên lên làm việc để làm rõ hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông và trêu chọc người đi đường.

Lực lượng Công an triệu tập 6 thanh, thiếu niên lên làm việc. (Ảnh Công an tỉnh cung cấp)

Các thanh, thiếu niên được triệu tập lên làm việc, gồm: Nguyễn Trung Thành, sinh năm 2005 ở thị trấn Thường Xuân (Thường Xuân); Nguyễn Tuấn Bảo, sinh năm 2000 ở xã Vạn Thiện (Nông Cống); Đoàn Như Quốc, sinh năm 2008 ở phường Quảng Cát (TP Thanh Hóa); Đỗ Nhất Long, sinh năm 2005 ở xã Cẩm Tân (Cẩm Thủy); Lê Duy Quân, sinh năm 2005 và Lê Công Thành, sinh năm 2005, ở phường Hải Ninh (thị xã Nghi Sơn).

Trước đó, vào khoảng 5h ngày 23/4/2025, nhóm thanh, thiếu niên trên điều khiển 3 xe máy không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển kiểm soát đi từ TP Thanh Hóa xuống TP Sầm Sơn, sau đó chạy dọc Đại lộ Võ Nguyên Giáp về TP Thanh Hóa.

Đến khoảng 6h sáng, khi về đến TP Thanh Hóa, 6 thanh, thiếu niên điều khiển xe máy đi trên đường Lạc Long Quân hướng về Đại lộ Lê Lợi có hành vi lạng lách, đánh võng, rồ ga, hò hét, vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều khiến nhiều người dân phải tránh đường hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn. Nguy hiểm hơn, khi đi đến đoạn cầu Bố thuộc phường Đông Vệ, nhóm thanh, thiếu niên trên điều khiển xe rồ ga vượt lên trêu chọc, tạt đầu xe của một cô gái, gây bức xúc cho người đi đường.

Sau khi nhận được phản ánh của người dân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã trích xuất hình ảnh camera giám sát từ Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh về hành vi vi phạm của nhóm đối tượng trên, đồng thời tiến hành triệu tập các thanh, thiếu niên đến cơ quan công an để làm việc.

Quốc Hương