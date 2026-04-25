Trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân Sầm Sơn, lan tỏa tinh thần yêu nước

Sáng 25/4, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đã dự chương trình trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân Sầm Sơn do Quỹ “Kết nối yêu thương - Lan tỏa nhân ái” tổ chức.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân Sầm Sơn.

Tại chương trình, Quỹ “Kết nối yêu thương - Lan tỏa nhân ái” đã trao 1.016 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân phường Sầm Sơn, đồng thời thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng 100 tuổi Nguyễn Thị Nuôi, ở phố Trung Mới. Trong chuỗi hoạt động ý nghĩa này, Quỹ cũng trao 300 lá cờ Tổ quốc cho cán bộ, chiến sỹ Đại đội Hỗn hợp Đảo Nẹ, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 Hà Trung và bà con ngư dân xã Vạn Lộc; trao 1.300 lá cờ Tổ quốc cùng 15 suất quà cho các gia đình người có công, thương, bệnh binh, mẹ liệt sĩ tại xã Thọ Xuân.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và đại diện Quỹ “Kết nối yêu thương - Lan tỏa nhân ái”, trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân Sầm Sơn.

Hoạt động diễn ra đúng dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), mang ý nghĩa thiết thực, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn, tôn vinh lá cờ Tổ quốc. Qua đó, tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, hun đúc tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi người dân.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh trò chuyện với bà con ngư dân phường Sầm Sơn.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh ghi nhận, đánh giá cao những hoạt động nhân văn, thiết thực của Quỹ “Kết nối yêu thương - Lan tỏa nhân ái” thời gian qua, đặc biệt là chương trình trao cờ Tổ quốc và quà cho ngư dân, lực lượng vũ trang và các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin, ý chí để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại diện Quỹ “Kết nối yêu thương - Lan tỏa nhân ái” thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng 100 tuổi Nguyễn Thị Nuôi, ở phố Trung Mới.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh mong muốn thời gian tới, Quỹ tiếp tục phát huy vai trò, triển khai thêm nhiều hoạt động ý nghĩa, lan tỏa sâu rộng tinh thần nhân ái trong cộng đồng; đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chung tay đồng hành, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, nhất là các gia đình chính sách.

Một số hoạt động tại buổi lễ:

Đại diện Quỹ “Kết nối yêu thương - Lan tỏa nhân ái” trao biển tặng cờ Tổ quốc cho lãnh đạo phường Sầm Sơn.

Ngư dân Sầm Sơn treo cờ Tổ quốc mới được trao tặng.

Đại diện Quỹ “Kết nối yêu thương - Lan tỏa nhân ái” cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh cùng ngư dân Sầm Sơn treo cờ Tổ quốc mới được trao tặng.

Phan Nga