TP Thanh Hóa xảy ra 2 vụ gây thương tích do sử dụng rượu, bia

Ngày 28/8, thông tin từ Công an tỉnh cho biết, trên địa bàn TP Thanh Hóa liên tiếp xảy ra 2 vụ gây thương tích do sử dụng rượu, bia.

Đối tượng Mai Văn Tú tại cơ quan Công an.

Theo đó, vào khoảng 23 giờ ngày 5/8/2024, anh Trịnh Quốc Linh, sinh năm 1988, ở phường An Hưng (TP Thanh Hóa) đến quán bia nhà anh Mai Văn Tuấn, sinh năm 1980, tại phố Cao Sơn, phường An Hưng uống bia. Tại đây, do mâu thuẫn phát sinh trong lúc mời bia nên giữa anh Tuấn và Linh có lời qua tiếng lại. Thấy anh trai mình là Mai Văn Tuấn bị xúc phạm nên Mai Văn Tú, sinh năm 1980, ở phường An Hưng đã dùng cốc thủy tinh gây thương tích cho anh Trịnh Quốc Linh, hậu quả làm anh Linh bị thương ở tay và vùng đầu phải đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực.

Đối tượng Ngô Quang Tiền tại Cơ quan Công an.

Thứ hai là vụ việc xảy vào khoảng 19h15 phút ngày 16/8/2024 tại quán bia Sinh Lan, phố 4, phường Tào Xuyên (TP Thanh Hóa). Theo đó, do có mâu thuẫn trong cách xưng hô tại quán bia nên Ngô Quang Tiền, sinh năm 1977, ở phường Tào Xuyên đã dùng dao chém gây thương tích cho anh T.H.T, ở xã Hoằng Quỳ (Hoằng Hóa). Hậu quả anh T.H.T bị thương nặng, phải đi cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hoá điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Quốc Hương