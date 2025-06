TP Thanh Hóa: Nhiều chỉ tiêu phát triển KT-XH cao hơn mức bình quân cả tỉnh

Chiều 25/6, HĐND TP Thanh Hóa khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ bảy. Các đồng chí: Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; Lê Quang Hiển, Phó Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa chủ trì kỳ họp.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe lãnh đạo UBND thành phố trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2025.

Đồng chí Lê Quang Hiển, Phó Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa phát biểu tại kỳ họp.

Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu tăng so với với cùng kỳ. Nổi bật là thu ngân sách đạt 3.140 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh đạt 59,42% kế hoạch; thành lập mới 854 doanh nghiệp, tăng 27,3% so với cùng kỳ; tổng diện tích đã giải phóng mặt bằng là 112ha, bằng 70,47% kế hoạch; kết nạp 950 đảng viên, đạt 100% kế hoạch tỉnh giao...

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2025.

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đúng tiến độ, đảm bảo tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả theo đúng chủ trương của Trung ương, của tỉnh và chỉ đạo của Thành ủy thành phố.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo, tình hình lao động việc làm cơ bản ổn định; các chế độ, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đồng chí Nguyễn Hồng Quang, Chủ tịch MTTQ thành phố báo báo về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp.

Tại kỳ họp, thực hiện chức năng giám sát, HĐND thành phố đã xem xét các báo cáo của UBND thành phố về kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước; thu, chi ngân sách địa phương; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đồng chí Lê Trọng Thụ, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại kỳ họp.

HĐND thành phố xem xét, cho ý kiến vào báo cáo kết quả hoạt động của HĐND thành phố, các Ban HĐND thành phố, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố 6 tháng đầu năm 2025 và một số báo cáo quan trọng khác.

Trong chương trình làm việc, HĐND thành phố đã nghe thông báo của Ủy ban MTTQ thành phố về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp.

Các đại biểu biểu quyết thông qua 3 nghị quyết của kỳ họp.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, sau khi nghiên cứu kỹ các tờ trình và báo cáo, các đại biểu HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua 3 nghị quyết về: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 thành phố; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 ngân sách thành phố; dừng thực hiện chủ trương đầu tư một số dự án đã được HĐND, UBND thành phố quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư.

Đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn toàn thể cử tri, Nhân dân thành phố, các cơ quan, phòng, ban, đơn vị trong hệ thống chính trị đã phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, đóng góp công sức, trí tuệ vào thành tích chung của thành phố 6 tháng đầu năm 2025 cũng như trong những năm qua.

Phát huy những thành quả đã đạt được, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân tin tưởng sau sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, 7 phường mới thành lập sẽ thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, xây dựng địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp, góp phần cùng cả tỉnh, cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên hùng cường, phồn vinh của dân tộc.

Tố Phương