Top những điểm vui chơi hấp dẫn bậc nhất trong kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ và 30/4

Xu hướng du lịch dịp Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 năm nay gọi tên những tọa độ mang lại trải nghiệm “độc bản” và gắn với cảm xúc tự hào đầy tinh thần dân tộc.

Sa Pa: Lễ hội hoa hồng

Kỳ nghỉ dài năm nay, Sa Pa tiếp tục khẳng định là điểm đến hàng đầu của du lịch miền Bắc với đa dạng trải nghiệm hấp dẫn.

Hàng triệu bông hồng nở rộ chờ đón du khách tại Sun World Fansipan Legend.

Nhân kỷ niệm 10 năm vận hành cáp treo Fansipan, Lễ hội Hoa hồng quy mô lớn sẽ diễn ra từ 25/4 đến 3/5. Trên diện tích 50.000m2, du khách sẽ lạc bước giữa thiên đường của hàng triệu đóa hồng cổ Sa Pa, hồng leo rực rỡ và các giống ngoại nhập quý hiếm, và đắm mình với show thực cảnh “Hành trình của Hoa” độc đáo. Đặc biệt, trong chiều 25/4 và 26/04, đoàn diễu hành xe hoa Carnival rực rỡ với sự tham gia của hàng trăm nghệ nhân hứa hẹn tạo nên không khí lễ hội náo nhiệt, lan tỏa khắp tuyến phố từ Sân Quần đến ngã ba Xuân Viên.

Bên cạnh thiên đường hoa hồng, Bản Mây chỉ cách đó vài bước chân đóng vai trò như một “bảo tàng sống” để du khách thư giãn và lắng nghe di sản văn hóa bản địa “kể chuyện”. Sự kết nối văn hóa này càng trở nên sâu sắc hơn khi du khách được thưởng thức các show diễn nghệ thuật độc đáo như “Đỉnh thiêng du ký” hay “Tây Bắc mùa hoa nở” được trình diễn ở nhiều khung giờ xuyên suốt trong ngày. Ở độ cao 3.000m, “con đường Đỗ Quyên” cổ thụ đang bung nở rực rỡ cũng sẽ là một trải nghiệm độc bản dành cho du khách khi đến với đỉnh Fansipan.

Đặc biệt, Lễ Thượng cờ trang nghiêm được tổ chức 5-6 show mỗi ngày trên đỉnh thiêng chắn chắc sẽ đem đến những giây phút lắng đọng và đầy tự hào cho du khách đến Fansipan đúng vào dịp lễ kỷ niệm ngày hội thống nhất non sông.

Tham dự Lễ hội du lịch biển và trải nghiệm công viên nước Sầm Sơn

Tại chương trình khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2026 diễn ra vào ngày 25/4 tới, ngoài những chương trình nghệ thuật đặc sắc, người dân và du khách còn được chiêm ngưỡng màn pháo hoa vô cùng lộng lẫy, rực rỡ, mãn nhãn.

Bên cạnh đó là công viên nước Sun World Sầm Sơn với hệ thống trò chơi đẳng cấp quốc tế. Trải rộng trên diện tích hơn 33,5ha, Sun World Sầm Sơn là thế giới trò chơi nước đa tầng, giàu cảm xúc cho mọi lứa tuổi. Từ những chi tiết lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh, dòng sông Đơ, cho đến cách kể chuyện qua từng phân khu, nơi đây khéo léo đưa văn hóa Việt vào trải nghiệm giải trí hiện đại – điều ít thấy ở các công viên nước thông thường. Đắm mình trong làn nước mát rượi và cuốn theo nhịp sôi động của các tổ hợp trò chơi nước hiện đại, du khách có thể bắt đầu ngày chơi bằng việc thách thức bản thân tại khu cảm giác mạnh với những đường trượt lần đầu xuất hiện tại châu Á - Thái Bình Dương. Mãng Xà Cuồng Nộ là trò chơi khiến bạn phải la hét không kiểm soát khi bị xoáy vào dòng nước siêu tốc trong máng trượt khổng lồ. Cá Đuối Vượt Sóng lại đưa bạn bắn mình qua những vòng xoáy nghẹt thở với độ cao và độ nghiêng “gây choáng”. Vực Lốc Xoáy và Hàm Cá Mập – hai đường trượt biểu tượng khác sẽ khiến người chơi thích thú đến mức phải quay lại xếp hàng chơi thêm vì quá “đã”.

Giữa cái nắng oi ả của mùa hè miền Bắc, không gì dễ chịu hơn cảm giác được đắm mình trong làn nước mát lạnh. Là biểu tượng du lịch biển miền Bắc, Sầm Sơn chưa bao giờ thôi cuốn hút mỗi độ hè về. Nhưng giờ đây, hành trình đến thành phố biển không chỉ dừng lại ở những buổi tắm biển hay những bữa hải sản tươi ngon. Với sự xuất hiện của công viên nước Sun World Sầm Sơn – tổ hợp công viên giải trí lớn nhất miền Bắc – nơi đây đang trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn làm mới kỳ nghỉ bằng những trải nghiệm sôi động, mát lạnh và hiện đại hơn.

Hạ Long: Chợ đêm thương cảng

Kỳ nghỉ lễ năm nay, khu vực Bãi Cháy hứa hẹn sôi động với khu chợ phong cách “thương cảng” độc đáo VUI-Fest Ha Long. Tâm điểm là show trình diễn 3D Mapping “Long Vân Khánh Hội” tại Ngọn Hải Đăng với những dải ánh sáng kỳ ảo tái hiện vẻ đẹp văn hóa di sản, đồng thời kết hợp cùng màn pháo hoa nghệ thuật tầm cao với hơn 50 hiệu ứng rực rỡ mỗi tối. Không gian vịnh biển khoáng đạt hứa hẹn biến đại tiệc thị giác này thành góc check-in đắt giá. Đến đây, du khách còn có thể nhâm nhi bia thủ công Sun KraftBeer chuẩn Đức, dạo quanh các gian ẩm thực địa phương hay mua sắm đồ thiết kế độc đáo.

Để hành trình trọn vẹn, đừng quên ghé Sun World Ha Long giải nhiệt tại Công viên nước Lốc Xoáy chính thức mở cửa trở lại từ 12/4, chinh phục các trò chơi cảm giác mạnh trong Công Viên Rồng và lướt cáp treo Nữ Hoàng ngắm toàn cảnh vịnh biển từ trên cao.

Hà Nam: Giải nhiệt tại công viên nước

Chỉ cách Hà Nội chưa đầy một giờ di chuyển, Hà Nam đang trở thành “tọa độ” thu hút bậc nhất dịp tháng 4 này khi công viên nước Sun World Ha Nam mở cửa trở lại. Tại đây, du khách ưa mạo hiểm có thể thử thách với “Song làn siêu tốc” – hệ thống ống trượt đôi đầu tiên tại Đông Nam Á. Trong khi đó, không gian lý tưởng để cả gia đình cùng “giải nhiệt” là “Vịnh Thần Sóng” rộng hơn 4.600m2 hay thả mình trên dòng sông lười dài 500m. Riêng các thiên thần nhí chắc chắn sẽ mê tít phân khu “Đánh cáo bắt vịt” với hệ thống đường và ốc trượt tí hon được thiết kế riêng biệt.

Khi hoàng hôn buông xuống, tại Quảng trường Thời Đại, du khách sẽ mãn nhãn với show nhạc nước dài bậc nhất Việt Nam và chiêm ngưỡng biểu tượng Trống Đọi Tam khổng lồ lung linh sắc màu.

Đà Nẵng: Tưng bừng với Lễ hội Mặt Trời trên đỉnh Bà Nà

Sun World Ba Na Hills tiếp tục là tâm điểm du lịch Đà Nẵng dịp lễ với sự kiện Lễ hội Mặt Trời cùng vô vàn trải nghiệm hấp dẫn. Du khách sẽ được sống trong không khí lễ hội sôi động từ sáng đến tối với chuỗi show diễn đa sắc thái như: những màn trình diễn Malambo đầy khí thế, sự huyền bí và đầy kịch tính của show “After Glow” cho đến những giai điệu lãng mạn, cổ điển của “Love in the sky”.

Đặc biệt, vào giữa tháng 4 này, đỉnh Núi Chúa chính thức đưa vào vận hành Không gian nghệ thuật tương tác ánh sáng Interactive Light Art do đối tác Chọn Art triển khai, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm vô cùng mới mẻ và cuốn hút. Còn nếu thấy vui chơi vẫn chưa đủ “đã”, Fantasy Park sẵn sàng chào đón bạn với Máng trượt tốc độ 40km/h ở độ cao 1.500m, Tháp rơi tự do 29m, Leo núi trong nhà cùng vô vàn trò chơi thú vị khác — tất cả để bạn xả hết mọi áp lực, tận hưởng đúng nghĩa kỳ nghỉ lễ trọn vẹn.

Dịp này, hàng nghìn đóa hồng ngoại tại Rosa Garden cũng bước vào độ rực rỡ nhất, biến không gian Làng Pháp thành một “tiểu Paris”, tạo nên những góc check-in đậm chất điện ảnh. Tất nhiên, hành trình sẽ không trọn vẹn nếu thiếu đi những tấm hình check-in tại Cầu Vàng hay Lâu đài Mặt trăng...

Khi năng lượng cần được "nạp lại", hàng trăm quầy ẩm thực đa phong cách sẵn sàng chiều lòng mọi thực khách. Dịp này, nếu mua combo cáp treo kèm voucher ẩm thực, du khách chỉ tốn 250.000 VNĐ cho voucher trị giá 300.000 VNĐ để thỏa sức ăn uống tại 6 nhà hàng của Bà Nà.

Vũng Tàu: Công viên nước kỷ lục thế giới

Cách TPHCM hai tiếng chạy xe, Vũng Tàu là điểm đến giải nhiệt được yêu chuộng. Năm nay, Công viên nước Sun World Vũng Tàu quy tụ 20 trò chơi nước đỉnh cao trở thành tâm điểm của du lịch hè Vũng Tàu, trong đó có 2 trò chơi đạt kỷ lục thế giới. Hè này, toàn bộ các trò chơi tại công viên nước sẽ hoạt động, và công viên cũng mở cửa tất cả các ngày trong tuần từ ngày 17/4 để đáp ứng nhu cầu vui chơi của du khách trong dịp 30/4 năm nay.

Tây Ninh: Đi chợ lá “độc bản”

Kỳ nghỉ lễ năm nay, đỉnh núi cao nhất Nam bộ sẽ ngập trong sắc đỏ tự hào với chuỗi hoạt động đầy ý nghĩa.

Sáng ngày 30/04, lễ thượng cờ trang nghiêm sẽ diễn ra tại quảng trường trên đỉnh núi. Dịp này, triển lãm lịch sử “Ký ức tự hào” diễn ra từ 21/4- 30/5 sẽ là không gian tái hiện lịch sử hào hùng của dân tộc và những ký ức không thể nào quên về một thời lửa đạn trên ngọn núi từng được mệnh danh là “con mắt thần” trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Đặc biệt, Chợ Lá – phiên chợ đặc biệt dùng lá thay tiền chỉ có ở Tây Ninh sẽ được tổ chức trong cả dịp Giỗ tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay. Với bốn phiên chợ diễn ra vào ngày 25/4-26/4 và 30/4-1/5, du khách đi cáp treo lên núi Bà Đen sẽ được phát lá bồ đề miễn phí để mua các món ăn đậm bản sắc Nam bộ giữa không gian chợ gợi nhắc về thời chiến đầy tự hào.

Xuyên suốt kỳ nghỉ lễ, các chương trình nghệ thuật với giai điệu hào hùng sẽ đưa du khách sống lại những giây phút lịch sử của vùng đất Tây Ninh anh hùng ngay trên đỉnh cao 986m.

Phú Quốc: Xem pháo hoa 2 lần mỗi đêm

Hoà vào không khí chào mừng ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, thị trấn Hoàng Hôn tại Nam đảo Phú Quốc sẽ rực rỡ trong sắc đỏ cờ hoa. Tại đây, du khách sẽ hoà vào không khí sôi động của chợ đêm bên biển, ngắm Cầu Hôn trong khoảnh khắc hoàng hôn đẹp bậc nhất thế giới, và vui chơi bất tận tại công viên nước hiện đại bậc nhất Đông Nam Á tại Hòn Thơm. Đặc biệt, hai show diễn đỉnh cao với với hai màn bắn pháo hoa mãn nhãn hàng đêm tại trung tâm Thị trấn Hoàng Hôn sẽ là trải nghiệm “độc bản” mà bạn không thể gặp ở bất cứ điểm du lịch nào trên thế giới.

