Tội phạm về trật tự xã hội giảm 41% số vụ, 32% số đối tượng

Tất cả các phòng nghiệp vụ khối Cảnh sát điều tra tội phạm và Công an cấp xã đều phải có trách nhiệm trong công tác phòng ngừa và đấu tranh trấn áp tội phạm... Muốn làm giảm tội phạm phải làm tốt công tác phòng ngừa... Đó là những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh tại Hội nghị giao ban trực tuyến Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) quý I/2025 diễn ra sáng 28/3/2025.

Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Công an tỉnh tới các điểm cầu Công an các huyện (cũ) với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh; Trưởng Công an cấp xã trên phạm vi toàn tỉnh.

Báo cáo tình hình, kết quả công tác điều tra, xử lý tội phạm quý I/2025 của Công an tỉnh nêu rõ: Trong quý I/2025, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa cùng sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, các đơn vị lực lượng Công an trong tỉnh đã nỗ lực khắc phục khó khăn để tập trung tham mưu, phối hợp, tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm.

Đặc biệt, từ ngày 01/3/2025, sau khi không còn tổ chức Công an cấp huyện, lực lượng CSĐT Công an Thanh Hóa đã nhanh chóng ổn định mô hình, tổ chức điều chỉnh phân công, phân cấp bảo đảm rành mạch, đồng bộ, xuyên suốt, không để ngắt quãng công việc, không để bỏ trống địa bàn, lĩnh vực, không để sót, mất nhiệm vụ... đảm bảo hoạt động phòng ngừa, điều tra, xử lý tội phạm được thực hiện nghiêm minh, đúng quy định pháp luật. Nhờ đó, tình hình an ninh, trật tự quý I/2025 trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững ổn định, không để xảy ra vj việc phức tạp. Nổi bật là:

Đã tham mưu, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, hạnh phúc. Trong quý I/2025, tội phạm về trật tự xã hội giảm 152 vụ (41%), 103 đối tượng (32%) so với cùng kỳ năm 2024; kết quả điều tra khám phá án đạt tỷ lệ cao (76,82%), không có tội phạm hoạt động lộng hành, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Đấu tranh, triệt xóa nhiều chuyên án lớn về hình sự, kinh tế (phát hiện, bắt giữ và khởi tố 84 vụ, 132 bị can phạm tội về kinh tế, buôn lậu, tham nhũng, chức vụ). Tội phạm về ma tuý tiếp tục được đấu tranh và kiểm soát hiệu quả (khởi tố 96 vụ, 199 bị can phạm tội liên quan đến ma túy). Phát hiện, bắt giữ, xử lý hành chính 99 vụ, 101 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường, phạt tiền gần 800 triệu đồng. 100% tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, thụ lý kết quả giải quyết bảo đảm đúng pháp luật và yêu cầu đề ra. Hoạt động của lực lượng Công an cấp xã từng bước được củng cố, phát huy hiệu quả, góp phần bảo đảm tốt an ninh, trật tự ngay tại cơ sở.

Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh chủ trì thảo luận.

Tại hội nghị, dưới sự điều hành của Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Trưởng Công an cấp xã đã thảo luận, đánh giá kết quả hoạt động của công tác điều tra trong thời gian đầu triển khai theo mô hình tổ chức bộ máy mới; đánh giá những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất những giải pháp nằm nâng cao hiệu quả công tác điều tra, đấu tranh, phòng, chống tội phạm.

Phát biểu chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các phòng chức năng của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, nhất là các đơn vị Công an cấp xã cần nhận diện và xác định rõ địa bàn, đối tượng trọng điểm, làm rõ những nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm để tập trung chỉ đạo và tham mưu triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, kéo giảm tội phạm. Trong đó cần tập trung đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm về ma túy, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tội phạm liên quan đến các hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản, vệ sinh an toàn thực phẩm, tham nhũng, lãng phí.

Tiếp tục tăng cường các giải pháp quản lý đối với thanh thiếu niên hư và tập trung thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 483 của Bộ Công an về cao điểm tổng rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện ma túy, gười sử dụng trái phép ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy, kiên quyết không để phát sinh các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy gắn với thực hiên Đề án số 3822 của Giám đốc Công an tỉnh về xây dựng “xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố không ma túy”. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết dứt điểm các vụ việc, vụ án mà Bộ Công an và Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh chỉ đạo, đồng thời phối hợp lựa chọn các vụ án trọng điểm, án rút gọn để tập trung điều tra, truy tố, xét xử... Riêng lực lượng kỹ thuật hình sự cần khắc phục các điều kiện về phương tiện để tham gia công tác khám nghiệm hiện trường các vụ tai nạn giao thông.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong Cơ quan CSĐT cần chấp hành nghiêm pháp luật trong hoạt động điều tra; chủ động rà soát các văn bản, quy trình công tác để phân công, phân cấp rõ ràng; kiểm tra, chấn chỉnh và hướng dẫn cụ thể đối với hoạt động điều tra cấp xã. Quan tâm, phối hợp và tạo điều kiện về con người, vật chất, trang thiết bị cho hoạt động điều tra; tăng cường kiểm tra điều lệnh đối với lực lượng Công an xã nhằm phòng ngừa và phát hiện kịp thời những sai phạm, vi phạm ngay từ cơ sở.

Thái Thanh (CTV)