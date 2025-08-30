Tỉnh Khánh Hòa ủng hộ đồng bào Thanh Hóa khắc phục hậu quả lũ lụt

Với tinh thần “Tương thân, tương ái”, chiều tối 30/8, tại Trụ sở Tỉnh ủy Thanh Hóa, đoàn công tác của tỉnh Khánh Hòa do đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã trao 1 tỷ đồng ủng hộ tỉnh Thanh Hóa khắc phục hậu quả do bão số 5 gây ra. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ từ tỉnh Khánh Hòa.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Khánh Hòa, đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đã trao số tiền 1 tỷ đồng hỗ trợ để góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền tỉnh Thanh Hóa giúp đồng bào khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra những ngày qua.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Hồ Xuân Trường chia sẻ những khó khăn do cơn bão số 5 và mưa lũ gây ra vừa qua tại Thanh Hóa.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Hồ Xuân Trường bày tỏ sự sẻ chia sâu sắc nhất đến Đảng bộ, lãnh đạo và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa; đồng thời tin tưởng với tinh thần quyết tâm, đoàn kết, Thanh Hóa sẽ sớm khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, ổn định cuộc sống và phát triển sản xuất.

Đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Khánh Hòa sẽ triển khai nhiều hơn các hoạt động phối hợp nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của 2 địa phương như, xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội; hoạt động an sinh xã hội...

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tại buổi tiếp nhận ủng hộ.

Thay mặt Đảng bộ, lãnh đạo và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, sẻ chia khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Khánh Hòa đối với tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời nhấn mạnh: Đây là những tình cảm hết sức quý báu, nghĩa cử cao đẹp, sự động viên kịp thời, có ý nghĩa to lớn đối với tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên cảm ơn tình cảm, sự động viên kịp thời của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Khánh Hòa đối với tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa và các thành viên trong đoàn công tác của tỉnh Khánh Hòa.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên cũng thông tin tới đoàn công tác của tỉnh Khánh Hòa về những thiệt hại do mưa lũ, ngập lụt, sạt lở gây ra đối với đời sống, sản xuất của Nhân dân trên địa bàn; sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và ngành chức năng, chính quyền các địa phương trong tỉnh về khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Đồng thời khẳng định, sự động viên, hỗ trợ kịp thời của tỉnh Khánh Hòa sẽ góp phần giúp Thanh Hóa sớm khắc phục những thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh.

Phong Sắc