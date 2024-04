Tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế trong tình hình mới

Ngày 16/4, BHXH Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thanh Hoá.

Hội nghị được kết nối trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến 700 điểm cầu trong cả nước, với gần 10.000 đại biểu tham dự.

Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh tham dự hội nghị.

Theo đánh giá của BHXH Việt Nam, sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, với sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, đã tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chính sách BHYT từ Trung ương đến địa phương, lan tỏa đến người dân, khẳng định vai trò quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội, góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Kết quả, số người tham gia và tỷ lệ bao phủ BHYT năm sau luôn cao hơn năm trước, hoàn thành vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Năm 2008, toàn quốc có 39,7 triệu người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ đạt 46,1% dân số; năm 2009, sau khi Chỉ thị 38-CT/TW được ban hành, toàn quốc có trên 50 triệu người tham gia BHYT, tăng trên 10 triệu người so với năm 2008, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 58,2% dân số; đến năm 2023 có 93,6 triệu người tham gia BHYT, tăng gấp 2,3 lần so với năm 2008, thời điểm chưa có Chỉ thị số 38-CT/TW; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 93,35% dân số, vượt 0,15% so với Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ.

Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị các cấp trong triển khai thực hiện chính sách BHYT được nâng lên; chất lượng khám, chữa bệnh BHYT có chuyển biến tích cực, nhiều dịch vụ kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu được sử dụng trong khám, chữa bệnh cho Nhân dân; ngành y tế, BHXH đã chủ động phối hợp, kịp thời giải quyết các vướng mắc, đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT, hạn chế việc lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT; công tác phát triển đối tượng BHYT được quan tâm chỉ đạo, đặc biệt là đối tượng tham gia BHYT tự nguyện, tỷ lệ bao phủ BHYT tăng lên.

Bên cạnh đó, công tác quản lý và sử dụng quỹ BHYT được thực hiện hiệu quả. Công tác giám định, công tác thanh tra, kiểm tra đã có những thay đổi cơ bản trong hoạt động góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý sử dụng quỹ BHYT.

Về ứng dụng công nghệ thông tin, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), chuyển đổi số của ngành BHXH tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo quyền lợi BHYT cho người tham gia BHYT để người dân được bảo vệ, chăm sóc, khám chữa bệnh (KCB), nâng cao sức khỏe. Đến nay, 100% cơ sở KCB BHYT trên toàn quốc triển khai KCB BHYT bằng CCCD gắn chip, với hơn 55 triệu lượt người sử dụng CCCD thay thẻ BHYT để làm thủ tục KCB BHYT, góp phần rút ngắn thời gian, thủ tục KCB, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ BHYT.

Về cải cách TTHC của ngành BHXH đã giảm từ 115 TTHC (2015) xuống còn 25 TTHC (2023). Trong đó 100% thủ tục được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4 (người dân, doanh nghiệp có thể tương tác, giao dịch trực tuyến với cơ quan BHXH 24/7).

Cán bộ, viên chức ngành BHXH tỉnh tham dự hội nghị.

Trong thời gian tới, ngành BHXH tiếp tục bám sát các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư để tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật về BHYT; tập trung các nguồn lực để phấn đấu từ năm 2025 trở đi đạt trên 95% dân số tham gia BHYT, tiến tới BHYT toàn dân theo đúng mục tiêu tại Nghị quyết số 20-NQ/TW.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ thêm những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, rút ra các bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện cũng như đề xuất, kiến nghị để thực hiện hiệu quả chính sách BHYT trong thời gian tới.

Quang cảnh tại điểm cầu Thanh Hoá.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao sự nỗ lực của toàn ngành BHXH, đã kịp thời tham mưu, phối hợp để thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW hiệu quả.

Nhấn mạnh, BHYT là chính sách xã hội quan trọng của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt các chế độ, chính sách BHYT là trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp và mọi người dân. Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chính sách BHYT trong tình hình mới, đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp, hộ gia đình nhận thức sâu sắc về vai trò, tầm quan trọng của chính sách BHYT, thấy rõ quyền lợi khi tham gia BHYT, từ đó hình thành ý thức tự nguyện, tự giác tham gia BHYT. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong triển khai thực hiện BHYT; tiếp tục đưa các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT vào nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ hàng năm; gắn với thực hiện chỉ tiêu về BHYT với các chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững.

Ngành BHXH cần tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về BHYT; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định, chính sách về BHYT; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ, chất lượng dịch vụ, đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

Tô Hà