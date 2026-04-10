Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng lực lượng “tinh - gọn - mạnh”

"Quán triệt một tư duy xuyên suốt: Sắp xếp tổ chức không phải là mục tiêu, mà là phương tiện để nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ. Theo đó, phải chuyển mạnh từ “Quản lý hành chính” sang “Quản trị theo nhiệm vụ”; từ “phân tán lực lượng” đến “tập trung sức mạnh tổng hợp”; từ “phản ứng bị động” đến “chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa”". Đây là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tại Hội nghị rút kinh nghiệm hoạt động của tổ chức quân sự địa phương khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức sáng nay 10/4.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư Lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng; Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh.

Sau khi giải thể Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và thành lập Ban Chỉ huy BĐBP trực thuộc Bộ CHQS tỉnh, tổ chức bộ máy đã từng bước được ổn định, kiện toàn; cơ chế lãnh đạo, chỉ huy, điều hành được xác lập và vận hành cơ bản đồng bộ, thông suốt. Mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị ngày càng chặt chẽ; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được thực hiện đầy đủ, không để gián đoạn nhiệm vụ.

Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục được giữ vững; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh, biên phòng không ngừng được nâng cao. Lực lượng BĐBP tỉnh phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới; thực hiện hiệu quả chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư Lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ và xây dựng lực lượng biên phòng.

Đồng chí Phó Tư Lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Hoàng Hữu Chiến đề nghị Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo; quán triệt sâu các nghị quyết, kế hoạch của cấp trên; đẩy mạnh tuyên truyền, tạo đồng thuận. Rà soát, hoàn thiện quy chế, kế hoạch; kiện toàn tổ chức, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính đồng bộ. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời khắc phục hạn chế, rút kinh nghiệm. Kiện toàn tổ chức đảng gắn với tổ chức chỉ huy, biên chế mới; ổn định quân số, trang bị, ưu tiên địa bàn trọng điểm. Thực hiện tốt chế độ, chính sách; thường xuyên kiểm tra, kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị rõ ràng, không chồng chéo; hoàn thiện cơ chế phối hợp, bảo đảm chỉ huy, điều hành thông suốt. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, thực hiện “3 đúng”; tăng cường quản lý kỷ luật, nắm chắc tư tưởng; sắp xếp, sử dụng lực lượng hợp lý, phát huy năng lực, đáp ứng nhiệm vụ. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; bảo đảm an toàn, an ninh mạng; từng bước hoàn thiện hạ tầng, nâng cao năng lực cán bộ.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của BĐBP tỉnh trong triển khai thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tổ chức quân sự địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và toàn quân.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong đề nghị Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về sắp xếp tổ chức quân sự địa phương; xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mang tính chiến lược, vừa cấp bách, vừa lâu dài; từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và toàn thể cán bộ, chiến sĩ.

Quán triệt một tư duy xuyên suốt: Sắp xếp tổ chức không phải là mục tiêu, mà là phương tiện để nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ. Theo đó, phải chuyển mạnh từ “Quản lý hành chính” sang “Quản trị theo nhiệm vụ”; từ “phân tán lực lượng” đến “tập trung sức mạnh tổng hợp”; từ “phản ứng bị động” đến “chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa”.

Khẩn trương rà soát, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, quy chế phối hợp. Tập trung sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng với các sở, ngành, địa phương, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, rõ chức năng, nhiệm vụ, không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng lực lượng “tinh - gọn - mạnh”. Không chỉ là giảm đầu mối, mà phải “Mạnh về tổ chức - Giỏi về nghiệp vụ - Vững về chính trị - Nhanh về phản ứng”. Chú trọng sắp xếp, bố trí cán bộ hợp lý; ưu tiên tăng cường lực lượng cho các địa bàn trọng điểm, tuyến biên giới phức tạp và các khu vực kinh tế - quốc phòng trọng yếu.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; tăng cường tuần tra, kiểm soát; chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa; kịp thời phát hiện, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Đẩy mạnh công tác phối hợp, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân. Phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc ở khu vực biên giới.

Nghiên cứu tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại. Đặc biệt phải nâng tầm quản lý, bảo vệ biên giới theo hướng hiện đại, kết hợp nhuần nhuyễn giữa “tuần tra truyền thống” sang “sử dụng công nghệ, dữ liệu, giám sát thông minh”. Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu biên giới, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm để đề ra giải pháp xử lý tình huống trong mọi điều kiện.

Chăm lo tốt công tác chính sách, hậu phương quân đội. Bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ; đặc biệt là các đối tượng chịu tác động do sắp xếp tổ chức; tạo sự ổn định tư tưởng, củng cố niềm tin, tăng cường đoàn kết nội bộ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong nêu rõ: Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là yêu cầu tất yếu, khách quan trong tiến trình đổi mới và phát triển đất nước. Đối với BĐBP, đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh phát huy tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Quốc Hương