Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong kỷ nguyên mới

Sáng 18/11, tại phường Hạc Thành, Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Thanh Hóa phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong kỷ nguyên mới”.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá đồng chủ trì hội thảo.

Dự hội thảo có các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; Thường trực Tỉnh ủy, Thành uỷ các tỉnh, thành phố; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu.

Các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự hội thảo.

Dự hội thảo về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; lãnh đạo các xã, phường trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, khẳng định: Chi bộ là “nền tảng” của Đảng, là “hạt nhân chính trị” được khẳng định cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn. Sau gần 8 năm thực hiện Kết luận 18 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, những kết quả nhiều mặt được tổng kết, đánh giá, đồng thời cũng bộc lộ không ít hạn chế chậm được khắc phục cả về nội dung, hình thức, chất lượng sinh hoạt chi bộ.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc hội thảo.

Kỷ nguyên phát triển mới đang đặt ra những yêu cầu hoàn toàn mới, chính vì vậy, hội thảo là dịp để nhìn nhận, đánh giá nghiêm túc công tác sinh hoạt chi bộ cũng như đề xuất nhiệm vụ, giải pháp thiết thực để đưa các Chỉ thị, Hướng dẫn của Trung ương vào cuộc sống, nâng cao, đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ thực chất, nền nếp, hiệu quả, phù hợp thực tiễn. Đồng thời, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tăng cường, củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu chào mừng hội thảo.

Phát biểu chào mừng hội thảo, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng của tỉnh Thanh Hóa trong thời gian vừa qua. Phát huy những tiềm năng, lợi thế, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đoàn kết, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2024 đạt 12,16%, đứng thứ 02 cả nước. Quy mô kinh tế của tỉnh khoảng 335 nghìn tỷ đồng, xếp thứ 11/34 tỉnh, thành phố.

Cùng với thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện sắp xếp các tổ chức đảng theo quy định. Hiện nay, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa có 170 đảng bộ trực thuộc; 1.256 tổ chức cơ sở đảng, 9.593 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với trên 240 nghìn đảng viên. Việc tổ chức lại đơn vị hành chính đặt ra nhiều yêu cầu mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là việc tổ chức sinh hoạt chi bộ trong điều kiện địa bàn rộng, dân cư đông, loại hình chi bộ đa dạng và yêu cầu nâng cao chất lượng sinh hoạt ngày càng cao.

Xác định chi bộ là “nền tảng” của Đảng, là “hạt nhân chính trị” ở cơ sở, Tỉnh ủy Thanh Hóa luôn quan tâm đặc biệt đến việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Việc thực hiện các chỉ thị, kết luận, hướng dẫn của Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã đạt nhiều kết quả tích cực. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy các cấp được tăng cường; nền nếp sinh hoạt được duy trì tốt hơn; nội dung sinh hoạt ngày càng đổi mới, thiết thực, sát thực tế cơ sở; đội ngũ bí thư chi bộ có bước trưởng thành.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh khẳng định, Hội thảo khoa học “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong kỷ nguyên mới” là sự kiện có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thông qua hội thảo, Tỉnh ủy Thanh Hóa sẽ được lắng nghe các ý kiến gợi mở, trao đổi, những luận cứ khoa học và những bài học thực tiễn quý báu từ các đồng chí lãnh đạo, các chuyên gia, nhà nghiên cứu từ các địa phương trong cả nước. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để tỉnh tiếp tục rà soát, đánh giá lại các loại hình chi bộ, đặc biệt là chi bộ thôn, bản, khu phố; nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy chi bộ sau sáp nhập; đổi mới phương thức sinh hoạt chi bộ trong điều kiện chuyển đổi số và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Ban Tổ chức hội thảo đã nhận được hơn 70 báo cáo tham luận của các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học.

Tại hội thảo, các đại biểu đã đi sâu phân tích, luận giải, góp phần làm sâu sắc thêm các nội dung lý luận về vai trò, vị trí của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với những chủ trương lớn, đột phá của Đảng, nhất là tăng trưởng hai con số, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời phân tích, đánh giá giá một cách toàn diện chất lượng sinh hoạt chi bộ hiện nay và nêu ra những ưu điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập, nguyên nhân, những vấn đề thực tiễn đặt ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện.

Hội thảo cũng nghe một số cấp ủy, tổ chức Đảng, bí thư chi bộ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng trao đổi về cách thức thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của chi bộ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai có hiệu quả ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử trong sinh hoạt chi bộ và việc thí điểm sinh hoạt Đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt theo tổ Đảng ở chi bộ đông Đảng viên theo hướng dẫn của Ban Bí thư.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận hội thảo.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Ban Tổ chức Trung ương tiếp thu toàn bộ ý kiến trao đổi, thảo luận, cách làm hay, bài học kinh nghiệm của các địa phương, cơ quan, đơn vị, tiếp tục tham mưu cho Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bổ sung, hoàn thiện các quy định, hướng dẫn về công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng và cơ quan liên quan nắm chắc tình hình thực tiễn về sinh hoạt chi bộ để nghiên cứu, tham mưu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Các tỉnh ủy, thành ủy và đơn vị trực thuộc cần quán triệt, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ thị 50-CT/TW và Hướng dẫn 42-HD/BTCTW.

Trọng tâm là tiếp tục cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả; củng cố tổ chức, tăng năng lực lãnh đạo và đổi mới nội dung sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề phù hợp từng loại hình chi bộ. Đồng thời lựa chọn cán bộ có uy tín, năng lực, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương.

Các cấp ủy cần chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên, phân công nhiệm vụ rõ ràng, phát huy vai trò tiên phong; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong sinh hoạt chi bộ và quản lý đảng viên.

Cấp ủy các cấp phải sâu sát cơ sở, nắm kịp thời hoạt động của các tổ chức đảng, tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; kịp thời biểu dương đơn vị làm tốt và xử lý nghiêm tổ chức, đảng viên vi phạm nguyên tắc sinh hoạt.

