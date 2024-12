Thường Xuân nỗ lực tăng diện bao phủ BHYT

Thực hiện Quyết định số 861, ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, huyện Thường Xuân giảm hơn 32.000 đối tượng được ngân sách Nhà nước cấp thẻ BHYT. Nhằm vận động được người dân tiếp tục tham gia BHYT để được chăm sóc sức khỏe, huyện Thường Xuân đang tích cực huy động mọi nguồn lực tăng diện bao phủ BHYT.

Người dân khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân.

Ngọc Phụng là xã đầu tiên trong 7 huyện nghèo thuộc Chương trình 30a của tỉnh đạt chuẩn NTM vào năm 2015. Đến nay, Ngọc Phụng có tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 88% dân số, xã đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 nâng tỷ lệ người dân tham gia BHYT lên 94%.

Ông Trịnh Văn Trường, Chủ tịch UBND xã Ngọc Phụng, cho biết: "BHYT mang ý nghĩa nhân văn, có tính sẻ chia, được Đảng và Nhà nước hết sức coi trọng. Tỷ lệ mua BHYT là một trong những chỉ tiêu quan trọng trong XDNTM, phát triển diện bao phủ BHYT không chỉ giúp người dân được chăm sóc sức khỏe thông qua các dịch vụ y tế ngày càng tốt hơn với chi phí thấp nhất mà còn đảm bảo an sinh xã hội lâu dài trên địa bàn, vì thế xã đang tiếp tục huy động mọi lực lượng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân về vai trò, ý nghĩa, lợi ích khi tham gia để nâng tỷ lệ bao phủ BHYT".

Trên địa bàn huyện Thường Xuân, các cấp ủy đảng, chính quyền đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm mở rộng đối tượng tham gia BHYT; giao chỉ tiêu phát triển người tham gia cho các xã, thị trấn. Đồng thời chỉ đạo các phòng, ban, ngành, các đơn vị có liên quan phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với cơ quan BHXH tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu giữa cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, tài chính, thuế, lao động thương binh và xã hội để nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển người tham gia BHYT.

Để hoạt động tuyên truyền hiệu quả, BHXH huyện Thường Xuân tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền, tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo quyết liệt; thường xuyên cập nhật tài liệu, tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền cung cấp cho các tổ chức dịch vụ thu, UBND cấp xã, hội, đoàn thể... Đặc biệt, cán bộ BHXH cũng thuyết phục được những người có uy tín trong cộng đồng dân cư, các trưởng thôn, trưởng bản... đồng hành với cơ quan BHXH trong việc lập danh sách các nhóm đối tượng tiềm năng; chia sẻ thông tin, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT. Bởi ở địa bàn miền núi, do giao thông đi lại khó khăn, nên sự hỗ trợ của các trưởng thôn, bản trong tuyên truyền chính sách được coi là giải pháp bền vững nhất... Ngay trong những tháng cuối năm, cán bộ BHXH huyện Thường Xuân đã thay nhau đến từng thôn, xóm, bản làng cùng các trưởng thôn, trưởng bản tổ chức các hội nghị nhóm nhỏ, tập trung vào các nhóm đối tượng “đích” là người chưa có thẻ BHYT và có tiềm năng tham gia để tăng tỷ lệ tham gia BHYT trên địa bàn huyện.

Tính đến 25/12/2024, huyện Thường Xuân có 90.100 người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn toàn huyện đạt gần 95%; tăng hơn 1.600 người so với cùng kỳ năm 2023. Một trong những giải pháp căn cơ thu hút người dân tham gia BHYT của huyện là bảo đảm quyền lợi chính đáng của người có thẻ BHYT khi khám, chữa bệnh. Do đó, nhiều năm qua, Thường Xuân đã chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người có thẻ BHYT; đặc biệt thực hiện tốt quy tắc ứng xử, hướng tới sự hài lòng của người bệnh; đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý hồ sơ sức khỏe, cải tiến quy trình, đơn giản hóa thủ tục hành chính khám, chữa bệnh... Hiện nay, mạng lưới khám chữa bệnh trên địa bàn huyện Thường Xuân được trải đều ở các tuyến; nhân lực làm công tác điều trị, khám chữa bệnh thường xuyên được tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, các thủ tục hành chính được đơn giản hóa, công tác cải cách hành chính trong tổ chức khám bệnh, chữa bệnh BHYT từng bước cải tiến, do đó chất lượng khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn khả năng phục vụ, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT.

Ông Lê Công Ứng, Giám đốc BHXH huyện Thường Xuân, cho biết: "Là huyện miền núi khó khăn, Thường Xuân có phần lớn là người dân tộc thiểu số, chủ yếu sống bằng sản xuất nông, lâm nghiệp... Kinh tế đồng bào còn nhiều khó khăn, trong khi giá dịch vụ y tế hiện nay ngày một gia tăng, nếu không có thẻ BHYT thì người dân sẽ rất khó khăn khi đi khám chữa bệnh. Do vậy, việc nỗ lực để người dân có thẻ BHYT là rất quan trọng, nhất là với người dân vùng sâu, vùng xa. Là cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHYT, BHXH huyện tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện tích cực triển khai, đưa Luật BHYT đi vào cuộc sống. BHXH huyện đang tích cực phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, đảng ủy, UBND các xã, thị trấn đổi mới hơn nữa nội dung, hình thức tuyên truyền, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; chú trọng phối hợp chặt chẽ với đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên, những người có uy tín, có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng dân cư... để “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, phối hợp với các tổ chức dịch vụ thu trong việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT hộ gia đình và BHYT nhóm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần, góp phần thực hiện đạt chỉ tiêu bao phủ BHYT".

Bài và ảnh: Tô Hà