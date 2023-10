Mua nấm lim xanh ở đâu uy tín tác dụng dược chất cao?

Việc khai thác rừng quá mức đã đe dọa đến môi trường sống của nấm lim xanh. Những năm gần đây, nấm lim xanh được tích cực nghiên cứu và bảo tồn nguồn gen. Các nhà khoa học đã cho thấy những kết quả ban đầu tích cực.

Với phương pháp chỉ thị ITS, các nghiên cứu dùng cặp mồi ITS4/ITS5 để tìm định danh và xác định nấm lim xanh là nhóm các loài nấm Ganoderma orbiforme và Ganoderma lingzhi cùng họ Ganoderma Lucidum. Vì vậy, nấm lim xanh là tên gọi chung cho tổ hợp của nhiều loài nấm mang họ Ganoderma Lucidum. Cũng từ kết quả phân tích trình tự gen ITS 1 – 5,8S rRNA – ITS 2, các nhà khoa học kết luận những chủng nấm lim xanh là thuộc chi Ganoderma.

Xét về hình thức, mũ của nấm lim xanh dạng hình quạt, màu sắc nâu sẫm. Các tán nấm thường có đường kính từ 5-8cm, mũ dày và xù xì. Một cây nấm lim phơi khô có thể đạt trọng lượng 10,43-50,64 gram. Nấm lim xanh chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, tỷ lệ Protein chiếm 15,46%, chất xơ 37,7%, carbohydrate 41,42%, khoáng chất 2,45%.

Nấm lim xanh có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh gì?

Nấm lim Ganoderma Karst được ghi nhận về mặt khoa học từ năm 1881. Theo kết quả phân tích, có hơn 400 dược chất, khoáng chất và vitamin khác nhau được xác định trong nấm lim xanh rừng được tìm mua vì có tác dụng tốt cho sức khỏe. Một trong số đó, dược chất polysaccharide của nấm lim xanh là một trong các dược chất được tập trung nghiên cứu về giá trị của nấm lim xanh.

Polysaccharide lần đầu tiên được Nhật Bản thực hiện tách chiết từ cây nấm lim xanh (1976) và nhận bằng sáng chế để điều trị ung thư. Đến 2018, kết quả của nhà khoa học Didem Sohretoglu và Shile Huang khi nghiên cứu từ polysaccharide trong nấm lim đã chứng minh nấm lim xanh rừng có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh ung thư, chống lại tế bào u ác tính. Đó là. Nhờ quá trình trích ly, làm giàu dược chất polysaccharide đã nâng tầm giá trị lược liệu, kinh tế của cây nấm lim.

“Tác dụng của nấm lim xanh là ngăn ngừa, hỗ trợ điều trị ung thư, giảm thương tổn gan, giải độc gan, đẩy lùi viêm gan, xơ gan, ích dạ dày, kiện não, tiêu đờm, đồng thời tăng cường hệ miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa” – Giảng viên Lê Kim Phụng, Dược sĩ từng công tác tại Đại học Y dược cho biết.

Giá nấm lim xanh rừng đã tăng cao đáng kể do lượng nguồn hàng khan hiếm, nấm lim xanh không đủ bán. Cũng bởi diện tích rừng ngày càng thu hẹp nên nấm lim xanh còn rất ít điều kiện phát triển. Tình trạng khai thác nấm lim đến mức cạn kiệt, cây non chưa đủ tuổi nấm vẫn bị hái về.

Theo vị trí mọc, nấm lim xanh có 2 loại là: nấm mọc từ thân của gỗ lim xanh mục; nấm mọc từ rễ của cây lim xanh. Xét về hàm lượng dược chất thì mua nấm lim xanh Quảng Nam mọc từ thân cây lim sẽ tốt hơn nhiều. Bởi vậy mà nấm lim loại mọc từ thân cây sẽ nhiều dược tính, nơi bán nấm lim xanh rừng giá cao hơn. Tuy nhiên, số lượng nấm lim xanh loại “xịn” này không nhiều, luôn trong tình trạng khan hiếm. Vì lợi nhuận mà không ít cơ sở trà trộn nấm lim nuôi trồng không rõ nguồn gốc để bán. Thậm chí là trộn lẫn với nấm lim xanh Trung Quốc kém chất lượng rồi tuồn ra thị trường. Điều này tiềm ẩn rủi ro không nhỏ đến sức khỏe người tiêu dùng.

Hiện tại trên cả nước, tính đến đội ngũ thợ đi rừng chuyên nghiệp chỉ có ở Công ty Nông lâm sản Tiên Phước. Họ chuyên tìm hái nấm lim xanh ở những cánh rừng Trường Sơn, vùng Tây Nguyên, Nam Lào...

Thợ rừng Công ty Nông lâm sản Tiên Phước tìm hái nấm lim rừng.

Mua nấm lim xanh ở Công ty Nấm lim xanh Nông lâm sản Tiên Phước hiện đang nắm giữ cách chế biến nấm lim xanh. Với phương pháp Thanh Thiết Bảo Sinh cổ truyền có lịch sử hơn 200 năm, các dược chất được làm giàu; tối ưu giá trị của sản phẩm khi sử dụng. Đồng thời, cách cũng giúp bảo quản nấm lim xanh được lâu dài hơn. Nấm lim xanh Thanh Thiết Bảo Sinh mang hương vị và mùi thơm rất đặc trưng của một sản phẩm cao cấp quý giá.

Nấm lim xanh rừng tự nhiên thường sẽ mốc mọt nếu không được xử sau 2 giờ thu hái. Các ấu trùng mọt sẽ phát triển, phá hỏng cả cây nấm lim xanh tươi chỉ trong 1 đêm. Quy trình sơ chế hay bảo quản nấm lim xanh tự nhiên cũng yêu cầu kỹ thuật khá phức tạp. Nấm lim xanh loại khô rất dễ phân biệt với loại tươi nhờ màu sắc, mùi vị đặc trưng.

Nấm lim xanh Thanh Thiết Bảo Sinh là sản phẩm chất lượng cao cấp thuộc Công ty nông lâm sản Tiên Phước. Cũng từ phương pháp cổ truyền này đã phát triển nên thương hiệu nấm lim xanh Tiên Phước. Nhờ quy trình thu hái nấm lim xanh rừng đến quy trình chế biến đặc biệt; dược chất trong nấm cũng được tăng cường, tạo nên giá trị của nấm lim xanh chuyên biệt.

Mua nấm lim xanh của Công ty Tiên Phước có mặt trên khắp các đại lý ủy quyền, cơ sở y tế tin cậy. Người tiêu dùng khi có nhu cầu sẽ rất tiện lợi trong việc mua nấm lim xanh Quảng Nam.

