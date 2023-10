Dấu hiệu gan “quá tải” và đang thải độc ít ai biết

Dấu hiệu cơ thể đang thải độc gan sẽ được phản ánh qua nhiều biểu hiện khác nhau. Ví dụ như da nổi mụn, xỉn màu, ăn ngon, ngủ ngon và tâm trạng cải thiện hơn. Ngoài ra, trong quá trình thải độc, nước tiểu cũng sẽ có một số thay đổi về màu sắc mà bạn có thể dễ dàng quan sát. Cùng xem qua nguyên nhân, dấu hiệu và cách đẩy nhanh quá trình thải độc gan thông qua chia sẻ này nhé.

1. Dấu hiệu cơ thể đang thải độc gan

Cơ thể đang thải độc gan sẽ được thể hiện qua một số dấu hiệu như sau:

Da nổi mụn, xỉn màu: nếu trước đó da gặp các vấn đề như vàng da, sạm da, sần sùi, nổi mụn và sau đó trở nên sáng màu hơn. Điều này chứng tỏ gan đã bắt đầu hoạt động tốt hơn và đang loại bỏ các độc tố trong cơ thể.

Da nổi mụn, xỉn màu dần sáng màu hơn là dấu hiệu gan đang thải độc

Phân và nước tiểu đậm màu: Trong quá trình thải độc, màu sắc của nước tiểu sẽ trở nên đậm hơn do gan loại bỏ các độc tố trong cơ thể. Còn đối với phân, màu sắc sẽ thay đổi do các chất độc tích tụ trong ruột.

Tâm trạng được cải thiện: Khi cơ thể tích tụ độc tố, nó có thể gây ra các vấn đề về thần kinh và tâm trí. Điều này có thể được biểu hiện qua sự khó tập trung, căng thẳng hoặc lo âu. Tuy nhiên, khi gan tiết ra độc tố, các dấu hiệu này sẽ giảm rõ rệt và tâm trạng của bạn sẽ được cải thiện đáng kể. Bạn sẽ cảm thấy thoải mái và sảng khoái hơn, giúp cơ thể bạn hoạt động tốt hơn.

Ăn uống ngon miệng hơn: quá trình thải độc còn giúp kích thích sự thèm ăn, giúp bạn ăn ngon miệng hơn và cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn.

Giảm bớt triệu chứng rối loạn về tiêu hóa: Những triệu chứng như đầy bụng, khó tiêu, tiêu chảy hoặc rối loạn đại tràng sẽ không còn là vấn đề nghiêm trọng.

Giảm cân: Một trong những dấu hiệu thường gặp khi gan đang thải độc tố là giảm cân. Trong quá trình này, cơ thể giảm sưng và giải phóng chất lỏng dư thừa, từ đó giúp giảm cân một cách tự nhiên.

2. Nguyên nhân làm gan nhiễm độc

Rượu bia hay các chất kích thích nói chung đều có hại cho sức khỏe và gan. Hầu hết các loại đồ uống có cồn đều chứa thành phần ethanol, làm tăng áp lực cho gan. Việc sử dụng rượu bia quá nhiều sẽ khiến gan dần bị phá huỷ, ảnh hưởng đến chức năng gan.

Nguyên nhân khác cũng làm cho gan nhiễm độc đó là ăn nhiều đường và các thực phẩm chứa nhiều chất béo, bởi những loại đồ ăn này thường rất khó tiêu và không đảm bảo vệ sinh. Đặc biệt, các chất độc này có thể gây ra các vấn đề về gan như viêm nhiễm, xơ hoá và ung thư gan.

Uống nhiều bia rượu cũng làm gan trở nên “nặng nề”

Bên cạnh đó, bệnh viêm gan B và C cũng là nguyên nhân khiến gan bị nhiễm độc. Việt Nam hiện là một trong những nước có tỷ lệ người nhiễm virus viêm gan B, C rất cao, chiếm tới 77% - 85%. Bệnh viêm gan B và C có thể gây ra nhiều vấn đề cho gan, gây nên viêm gan, xơ gan, ung thư gan và các vấn đề khác.

3. Cách đẩy nhanh quá trình thải độc gan

Để bảo vệ sức khỏe, khi bạn thấy những dấu hiệu cơ thể đang thải độc gan, hãy áp dụng những biện pháp sau để giúp cho gan đẩy nhanh tốc độ thải độc:

1. Uống đủ nước: Nước là một thành phần quan trọng và cần thiết cho cơ thể, vì thế mỗi ngày bạn nên uống khoảng 2 lít nước. Trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy, hãy uống một cốc nước ấm để giúp cho gan thải độc hiệu quả.

2. Ăn uống khoa học: Hãy bổ sung vào chế độ ăn của bạn các loại thực phẩm lành mạnh, chứa nhiều chất xơ và vitamin C. Rau họ cải, tỏi, hành tây là những loại thực phẩm tốt cho quá trình giải độc gan.

3. Hạn chế sử dụng rượu bia: Rượu bia chính là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh cho gan. Vì vậy, bạn nên hạn chế sử dụng các loại rượu bia trong quá trình cơ thể đang thải độc gan và cả sau này để bảo vệ sức khỏe của bản thân.

4. Ngủ đủ giấc: Thức khuya và ngủ không đủ giấc sẽ gây ảnh hưởng xấu cho sức khỏe cũng như gan của bạn. Hãy đi ngủ trước 22h mỗi ngày, để có một giấc ngủ sâu và nuôi dưỡng máu trong gan.

5. Dùng thêm các thực phẩm hỗ trợ: sử dụng thêm thải độc gan Vitrue Detox sẽ giúp bạn phục hồi chức năng gan nhanh hơn. Sản phẩm chiết xuất 100% từ thảo dược theo công nghệ EECV của Đức, không chất bảo quản, giúp người dùng thải độc và bảo vệ gan hiệu quả, phù hợp với người bị men gan cao, gan nhiễm mỡ và các bệnh lý về gan.

Vitrue Detox gan - phù hợp cho người có bệnh lý về gan

Nhìn chung, việc sớm nhận ra dấu hiệu gan đang “kêu cứu” và chọn những loại thảo dược chất lượng cao như Vitrue là điều rất cần thiết. Bên cạnh đó, bạn cũng nên tuân thủ chế độ ăn uống lành mạnh, uống đủ nước, tập thể dục thường xuyên và tránh tiếp xúc với các chất độc hại.

TT