Thực hiện tốt công tác quản lý ngân sách Nhà nước

Bám sát chủ trương, giải pháp điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Trung ương, cùng sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, KBNN Thanh Hóa đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp, siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ, phân phối, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hoạt động nghiệp vụ tại Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ngành KBNN Thanh Hóa thực hiện hiệu quả là công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước (NSNN). Hiện nay, hệ thống dịch vụ công trực tuyến KBNN thực hiện tiếp nhận chứng từ, hồ sơ 24/7. Thay cho việc phải đến trụ sở kho bạc để giao dịch trực tiếp bằng chứng từ giấy, các đơn vị có thể thực hiện giao dịch trên môi trường mạng và nhận kết quả nhanh chóng, chính xác. Ngành đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu trên địa bàn để tập trung hạch toán nhanh, đầy đủ các khoản thu ngân sách; thực hiện điều tiết kịp thời cho các cấp ngân sách chính xác, đúng quy định; phối hợp với cơ quan thu và các ngân hàng thương mại trong việc tập trung nguồn thu, đẩy mạnh cải cách hành chính trong tổ chức thu NSNN thông qua dịch vụ công trực tuyến, đáp ứng yêu cầu về thu, chi ngân sách, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng nộp ngân sách, hạn chế tối đa sử dụng tiền mặt trong hoạt động giao dịch... Nhờ vậy, kết quả thu NSNN trên địa bàn tỉnh 2 tháng đầu năm 2024 đạt 8.708 tỷ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ.

Trong công tác kiểm soát chi NSNN, đơn vị đã chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương để tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao. Theo đó, ngành kho bạc tỉnh đã tổ chức thực hiện các quy định về kiểm soát thanh toán đối với các khoản chi thường xuyên NSNN theo quy định của Luật NSNN; phối hợp với các sở, ban, ngành và đơn vị sử dụng ngân sách triển khai nhiều giải pháp để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng NSNN, song vẫn bảo đảm quản lý chặt chẽ, đúng chế độ và trong phạm vi dự toán được giao đối với các khoản chi của NSNN.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tại KBNN Thanh Hóa.

Việc kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên được KBNN thực hiện bảo đảm trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức và nội dung, nhiệm vụ chi theo quy định của pháp luật. Qua đó, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi của các đơn vị sử dụng ngân sách nhưng vẫn bảo đảm quản lý chặt chẽ, đúng chế độ và trong phạm vi dự toán được giao đối với các khoản chi NSNN; không để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không rõ lý do theo mô hình 3 không: “Không trễ hẹn, không gây phiền hà, không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá 1 lần”. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc làm tốt công tác kế toán, thanh quyết toán và quản lý ngân quỹ; tổ chức hạch toán theo đúng chế độ quy định, bảo đảm thanh toán kịp thời cho các đơn vị thụ hưởng, tuyệt đối an toàn về vốn, tài sản trong quá trình thanh toán. Chi NSNN 2 tháng đầu năm đạt 5.716 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Giá trị giải ngân vốn đầu tư công ước đạt gần 1.000 tỷ đồng, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Để tiếp tục thực hiện công tác quản lý NSNN bảo đảm chặt chẽ, an toàn, KBNN Thanh Hóa tiếp tục tổ chức quản lý điều hành ngân sách, quản lý đầu tư công năm 2024; chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương trong quản lý kiểm soát chi NSNN để tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao; tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động nghiệp vụ và trong lĩnh vực công nghệ thông tin, hạ tầng truyền thông, cơ sở dữ liệu thông qua việc quán triệt, chấp hành nghiêm túc các quy định đã ban hành về thực hiện chính sách bảo mật trong hệ thống KBNN; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung hoàn thiện hiện đại hóa các quy trình, hoạt động nghiệp vụ và quản trị nội bộ; gia tăng các tiện ích hỗ trợ các tổ chức, cá nhân khi giao dịch với kho bạc; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa KBNN các cấp với cơ quan công an; thực hiện nghiêm quy chế đánh giá công chức để phòng ngừa rủi ro trong lĩnh vực kế toán, thanh toán và kiểm soát chi NSNN...

Bài và ảnh: Khánh Phương