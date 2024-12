Thúc đẩy ngoại giao kinh tế, tạo đà bứt phá cho tăng trưởng năm 2025

Toàn tỉnh hiện có 304 DN xuất khẩu đến 68 thị trường với 55 chủng loại hàng hóa. Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu dần được cải thiện theo hướng chế biến sâu, gia tăng giá trị. Tổng giá trị xuất khẩu của tỉnh năm nay đạt gần 6,3 tỷ USD, bằng 104,9% kế hoạch. Hoạt động xuất khẩu đang tiếp tục là động lực cho sản xuất công nghiệp tăng trưởng với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như: may mặc, giầy dép, dăm gỗ, thủy sản, xi măng, thép, thuốc lá... có kim ngạch xuất khẩu cao so với cùng kỳ. Giá trị nhập khẩu hàng hoá năm 2024 đạt hơn 10 tỷ USD, tăng 120,3% so với cùng kỳ. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là: dầu thô, nguyên, phụ liệu hàng may mặc, nguyên, phụ liệu giầy dép. Trong thu hút đầu tư, toàn tỉnh thu hút được 18 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, với tổng số vốn 422,9 triệu USD. Luỹ kế đến nay, Thanh Hoá có 173 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư 15,02 tỷ USD, đứng thứ 8 cả nước. Trong năm 2024, toàn tỉnh ước đón được 719.600 lượt khách quốc tế tăng 16,7% so với cùng kỳ.