Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026

(Baothanhhoa.vn) - Chiều 4/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2026 và những trọng tâm chỉ đạo trong thời gian tới. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới 34 điểm cầu tỉnh, thành trong cả nước.

Chiều 4/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2026 và những trọng tâm chỉ đạo trong thời gian tới. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới 34 điểm cầu tỉnh, thành trong cả nước.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự phiên họp.

Dự phiên họp tại điểm cầu Trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh.

Các đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Đây là phiên họp thường kỳ tháng đầu tiên của năm 2026 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Tại phiên họp, các đại biểu đã đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2026; công tác phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; tình hình triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tháng 1/2026; một số nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo tháng 2 và thời gian tới.

Các điểm cầu dự phiên họp (ảnh chụp màn hình).

Theo báo cáo tại phiên họp, trong tháng 1/2026, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường. Ở trong nước, Đại hội XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, quyết nghị các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ đột phá cho giai đoạn phát triển mới, đặc biệt là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng của toàn dân bước vào kỷ nguyên mới.

Đại diện lãnh đạo Bộ Y tế phát biểu tại phiên họp (ảnh chụp màn hình).

Ngay từ những ngày đầu năm 2026, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế-xã hội tháng 1 tiếp tục xu hướng tích cực, đạt những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực; nổi bật là: Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng; đời sống người dân tiếp tục được cải thiện; tích cực chuẩn bị cho Nhân dân vui xuân, đón tết với tinh thần không để ai không có Tết. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững, tăng cường; đối ngoại được đẩy mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn những khó khăn, như: Nhiệm vụ tăng trưởng năm 2026 gặp nhiều thách thức; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, nhưng chịu nhiều sức ép; hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, sản xuất công nghiệp, thu hút đầu tư, nguồn thu ngân sách nhà nước... dự báo tiếp tục chịu tác động từ bên ngoài. Công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật đã đạt kết quả rõ nét, nhưng cần tiếp tục rà soát để phù hợp với thực tiễn...

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ: Kế thừa và phát huy kết quả, nền tảng đã đạt được của năm 2025 và nhiệm kỳ vừa qua cùng tinh thần hành động của Đại hội XIV của Đảng, các ngành, các cấp cần tiếp tục triển khai công việc ngay từ ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu của năm 2026 hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TTXVN

Để hiện thực hóa mục tiêu đề ra, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương quán triệt, cụ thể hóa, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội cũng như các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phải thể hiện tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, xác định trọng tâm, trọng điểm; tận dụng tối đa thời cơ, thuận lợi, đề cao đổi mới tư duy, tầm nhìn; bàn làm, không bàn lùi.

Thủ tướng lưu ý, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ phải được thực hiện theo phương châm “1 mục tiêu”, “2 bảo đảm” “3 có”, “4 không”, “5 hóa” và “6 rõ”.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, “điểm nghẽn” trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo cho Nhân dân vui xuân, đón tết Bính Ngọ 2026; bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh, an toàn, an dân. Xây dựng các kịch bản điều hành để kịp thời ứng phó trước các cú sốc bất lợi từ thị trường thế giới nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo thế và lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số từ năm 2026 và những năm tiếp theo...

