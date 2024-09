Thu hút người lao động phi chính thức vào tổ chức công đoàn

Với phương châm “ở đâu có người lao động, ở đó có tổ chức công đoàn”, các cấp công đoàn trong tỉnh đã có nhiều cố gắng trong vận động, thành lập và tổ chức hoạt động các nghiệp đoàn cơ sở (NĐCS) khu vực lao động phi chính thức.

Lãnh đạo LĐLĐ huyện Đông Sơn trao quyết định thành lập nghiệp đoàn tiểu thương chợ thị trấn Rừng Thông.

Nghiệp đoàn giáo dục mầm non tư thục phường Đông Vệ vừa được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Thanh Hóa tổ chức công bố và trao quyết định thành lập vào tháng 8/2024. Nghiệp đoàn là sự hợp nhất của các cơ sở giáo dục mầm non tư thục với 103 đoàn viên là giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non tư thục trên địa bàn.

Bà Hoàng Lan Hương, Chủ tịch Nghiệp đoàn giáo dục mầm non tư thục phường Đông Vệ, cho biết: "Tham gia nghiệp đoàn, tôi rất phấn khởi bởi từ nay giáo viên, nhân viên cơ sở giáo dục mầm non tư thục có nơi để sinh hoạt, giao lưu học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm trong nghề cũng như trong cuộc sống. Bên cạnh đó, đoàn viên được hưởng quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật; được thăm hỏi, ốm đau, chia sẻ khó khăn với những đoàn viên gặp khó khăn".

Theo Chủ tịch LĐLĐ TP Thanh Hóa Lê Trọng Giang: Để thu hút người lao động (NLĐ) khu vực phi chính thức tham gia NĐCS, LĐLĐ TP Thanh Hóa đã phối hợp với các phòng, ban, đơn vị của thành phố, các phường, xã để nắm tình hình hoạt động của các cơ sở, trường mầm non tư thục và các loại hình lao động khác. Đồng thời tiến hành khảo sát, hướng dẫn thành lập các nghiệp đoàn đối với số giáo viên, cán bộ quản lý, NLĐ ở các cơ sở mầm non tư thục. Trong tháng 8/2024, LĐLĐ TP Thanh Hóa đã thành lập 4 NĐCS giáo dục mầm non tư thục các phường: Đông Vệ, Đông Thọ, Đông Sơn và Trường Thi với hơn 200 đoàn viên.

Là NĐCS có đoàn viên là lao động khu vực phi chính thức đầu tiên được thành lập tại huyện Đông Sơn, Nghiệp đoàn nghề may gia công xã Đông Hòa thu hút 125 đoàn viên đến từ 4 cơ sở hành nghề may gia công trên địa bàn. Ông Nguyễn Bá Minh, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề may gia công xã Đông Hòa, cho biết: "Sau khi được LĐLĐ huyện Đông Sơn tiếp cận, khảo sát, tuyên truyền về tổ chức công đoàn, chủ trương thành lập nghiệp đoàn, chúng tôi nhận thức rằng, Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và NLĐ. Công đoàn có chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ nên đã tự nguyện thành lập ban vận động thành lập nghiệp đoàn gồm 5 thành viên; tích cực tuyên truyền, vận động NLĐ tham gia tổ chức công đoàn. Việc thành lập NĐCS có ý nghĩa quan trọng; không chỉ để chăm lo, bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích của NLĐ mà còn giúp cho NLĐ hiểu rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của đoàn viên công đoàn, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, động viên, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong nghề nghiệp và cuộc sống, ra sức thi đua lao động, sản xuất góp phần xây dựng quê hương Đông Hòa ngày càng phát triển".

Vận động lao động phi chính thức tham gia tổ chức công đoàn là cách làm khá mới với các cấp công đoàn. Để đạt hiệu quả, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh ban hành Kế hoạch số 110/KH-LĐLĐ về việc tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên khu vực phi chính thức và thành lập NĐCS. Theo đó, LĐLĐ tỉnh hướng dẫn các cấp công đoàn khảo sát, nắm bắt tình hình lao động khu vực phi chính thức, tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập NĐCS. Hỗ trợ tổ chức lễ kết nạp đoàn viên, thành lập NĐCS, trao kinh phí ban đầu hoạt động cho các NĐCS tại 8 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Đồng thời chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhằm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp; tạo niềm tin cho NLĐ tham gia vào tổ chức công đoàn. Kết quả, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 23 NĐCS, kết nạp gần 3.789 đoàn viên.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Võ Mạnh Sơn, cho biết: Để đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập NĐCS, LĐLĐ tỉnh sẽ chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục phối hợp với các ngành, cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, rà soát các đối tượng lao động phi chính thức thuộc các lĩnh vực, ngành nghề. Đổi mới mạnh mẽ hoạt động công đoàn, thực hiện tốt các chức năng của tổ chức công đoàn, đặc biệt là quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, NLĐ để NLĐ thấy được lợi ích và tự nguyện tham gia vào tổ chức công đoàn.

Bài và ảnh: Thanh Huê