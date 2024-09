Thu giữ nguyên liệu sản xuất bánh trung thu hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc

Thực hiện cao điểm về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2024, sáng 14/9, Công an TP Thanh Hóa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 10, Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa và các cơ quan chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Công an TP Thanh Hóa kiểm tra tang vật thu giữ là nguyên liệu sản xuất bánh Trung thu hết hạn sử dụng, không có nguồn gốc xuất xứ, hàng do nước ngoài sản xuất.

Qua kiểm tra, Công an TP Thanh Hóa, Đội Quản lý thị trường số 10 và các lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ gần 2 tấn nguyên liệu sản xuất bánh Trung thu hết hạn sử dụng, không có nguồn gốc xuất xứ, hàng do nước ngoài sản xuất. Theo đó, Công an TP Thanh Hóa, Đội Quản lý thị trường số 10 và các lực lượng chức năng đã kiến nghị xử phạt hành chính hơn 100 triệu đồng đối với các cơ sở vi phạm.

Thông qua đây, Công an TP Thanh Hóa, Đội Quản lý thị trường số 10 và các lực lượng chức năng khuyến cáo đến người dân cần hết sức thận trọng khi lựa chọn thực phẩm, đặc biệt là bánh kẹo và Bánh trung thu trong dịp Tết Trung thu. Người dân nên kiểm tra thông tin trên bao bì sản phẩm, đảm bảo có tên và địa chỉ của nhà sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng, thành phần, hướng dẫn sử dụng và bảo quản. Đặc biệt, người dân không nên chọn mua những sản phẩm bị dập nát, biến dạng, bao bì phải nguyên vẹn, không bị rách nát, không có màu sắc bất thường, không bị thiu, mốc hoặc có mùi lạ, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trần Thanh - Phạm Xuân (CTV)