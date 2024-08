Tăng cường đấu tranh với hoạt động quảng cáo trá hình gắn với trang web cờ bạc, cá độ

Thời gian qua, tại một số địa phương trên địa bàn Thanh Hóa xuất hiện tình trạng nhiều đối tượng đến các quán ăn, giải khát, tạp hóa... tặng các vật dụng, như cốc nhựa, hộp giấy, hộp tăm, áo phông, mũ bảo hiểm... có in logo “MU88.RE”, “MU88.PW” “OKVIP”, “OKVIP hôm nay 1 tỷ, ngày mai 1.000 tỷ” cùng các đường link dẫn đến trang web cờ bạc trực tuyến như nhằm dẫn dụ người dân thiếu hiểu biết vào “mê cung cờ bạc”.

Công an thành phố Thanh Hóa thu giữ, gỡ bỏ, xoá các biểu tượng logo, đường link dẫn đến các web cờ bạc.

Trước tình hình trên, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an 27 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp rà soát, kịp thời phát hiện các cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động quảng cáo trá hình cho các trang web cờ bạc trên mạng internet để đấu tranh, xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng quản lý, điều hành các trang web tổ chức đánh bạc để người dân nhận biết và đề cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu ranh tố giác các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc, cá độ thể thao; không tham gia truy cập các trang web cờ bạc, cá cược trực tuyến.

Cùng với công tác tuyên truyền, cảnh báo, các đơn vị Công an từ tỉnh đến cơ sở đã tham mưu cho chính quyền các địa phương tiếp tục rà soát, xác định các vị trí biển hiệu đặt sai quy định, biển quảng cáo, ghế đá, cột điện, tủ điện, bức tường bị in, treo quảng cáo có in đường link dẫn đến trang web cờ bạc, các cược trực tuyến cũng như in các hình ảnh, nội dung vi phạm ảnh hưởng mỹ quan, trật tự đô thị để xử lý theo quy định. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các chủ quán ăn, giải khát, tạp hóa xóa, gỡ các biển hiệu, biển quảng cáo có nội dung quảng cáo trá hình cho các trang web cờ bạc, cá cược trực tuyến.

Với sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng và sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, tính đến ngày 25/8/2024, qua công tác rà soát, lực lượng Công an đã phát hiện 156 biển, bảng hiệu kinh doanh; 125 ghế đá công cộng và nhều vật dụng tại các quán ăn uống như: hộp giấy, bàn ghế, gối tựa lung, áo...có gắn lô gô quảng cáo trang web điều hướng tới trang web cờ bạc trực tuyến.

Điển hình, Công an thành phố Thanh Hóa đã tham mưu cho UBND thành phố Thanh Hóa ban hành văn bản chỉ đạo thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động quảng cáo để phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xác minh và đấu tranh xử lý nghiêm các đối tượng chủ mưu, tổ chức, điều hành đường dây, trang web cờ bạc, cá độ trên mạng internet. Tăng cường thông báo, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng quản lý, điều hành các trang web tổ chức đánh bạc để phòng ngừa, ngăn chặn việc truy cập các trang web cờ bạc, cá cược trực tuyến. Qua đó, phát hiện, tham mưu, xóa gỡ các quảng cáo “trá hình” ở 125 ghế đá, thu giữ 91 biển quảng cáo có nội dung quảng cáo vi phạm.

Công an huyện Quảng Xương đã tổ chức vận động các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, tạp hóa...giao nộp 9 biển quảng cáo ngoài trời, 75 hộp đựng giấy ăn, 63 hộp đựng tăm, 32 lịch thi đấu bóng đá có in logo “OKVIP”...

Việc quảng cáo trá hình của các đối tượng tổ chức đánh bạc nhằm lôi kéo người dân chơi cờ bạc trực tuyến trên mạng internet tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, do đó lực lương Công an đã tổ chức bóc gỡ và tuyên truyền, vận động các chủ cơ sở ký cam kết không sử dụng các vật phẩm có in các nội dung trên để quảng cáo. Đồng thời, phối với các lực lượng chức năng tiếp tục tuyên truyền, khuyến cáo người dân cảnh giác trước các chiêu trò quảng cáo trá hình liên quan đến cờ bạc và cá cược thể thao, không để tội phạm lợi dụng gây mất an ninh, trật tự ở địa phương.

Thái Thanh (CTV)