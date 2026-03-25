Thống nhất chương trình Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX

Chiều 25/3, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Phiên họp thứ 53, nhằm thống nhất chương trình Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, chủ trì phiên họp.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam chủ trì phiên họp.

Dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trưởng các Ban HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến và thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX.

Theo đó, kỳ họp sẽ được tổ chức vào ngày 27/3 tại Trung tâm Hội nghị 25B (phường Hạc Thành).

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Trần Mạnh Long trình bày dự kiến chương trình Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX.

Kỳ họp sẽ xem xét, thông qua các báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh về kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX.

Tiến hành bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; quyết định thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh; bầu trưởng các Ban của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng thời, thực hiện công tác nhân sự đối với UBND tỉnh, gồm bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031; bầu Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án nhân dân khu vực theo giới thiệu của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tại Kỳ họp, các đại biểu cũng sẽ nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp; xem xét dự thảo nghị quyết cùng các tờ trình của UBND tỉnh theo quy định.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam phát biểu kết luận phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam nhấn mạnh: Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là bước khởi đầu cho cả nhiệm kỳ mới, quyết định bộ máy lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ, bảo đảm đúng quy trình, quy định của pháp luật và hướng dẫn của Trung ương.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các Ban HĐND tỉnh, các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện nội dung, hồ sơ, tài liệu trình kỳ họp; phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị, nhất là đối với các nội dung về nhân sự, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình theo quy định.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ kỳ họp, từ công tác tổ chức, điều hành đến thông tin, tuyên truyền, tạo không khí dân chủ, công khai, minh bạch để kỳ họp thành công tốt đẹp.

Đại biểu dự phiên họp.

Phiên họp lần thứ 53 Thường trực HĐND tỉnh cũng thống nhất một số nội dung quan trọng về công tác thẩm tra dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ nhất, dự thảo nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX và một số nội dung thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh.

Minh Hiếu