Thông báo truy tìm tung tích nạn nhân

Ngày 23/12/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa có Thông báo số 3629/TB-CSHS-Đ1 về truy tìm tung tích nạn nhân liên quan đến việc phát hiện một thi thể là trẻ sơ sinh (là nữ giới, khoảng 5-7 ngày tuổi) tại bãi rác Đông Nam, thuộc địa phận thôn Hạnh Phúc Đoàn, xã Đông Nam, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Khi phát hiện thông tin có liên quan đến vụ việc nêu trên, đề nghị người dân chủ động cung cấp, trình báo ngay đến cơ quan Công an, chính quyền địa phương nơi gần nhất hoặc trao đổi qua các số điện thoại: 02373.725.725 - Đường dây nóng Công an tỉnh hoặc 0913.148.836 (liên hệ đồng chí Đào Hữu Tuấn, Phó Đội trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa) để được hướng dẫn, giải quyết.

TS (Nguồn CATH)