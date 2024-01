TX Bỉm Sơn đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

UBND thị xã Bỉm Sơn vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động của UBND tỉnh, Nghị quyết của Thị ủy, Nghị quyết của HĐND thị xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2024 có vai trò đặc biệt quan trọng, năm bứt phá để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Chủ tịch UBND thị xã Trịnh Tuấn Thành phát biểu tại hội nghị.

Với chủ đề “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển” và quan điểm chỉ đạo, điều hành “Trách nhiệm, nỗ lực, linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả; tạo chuyển biến thực sự rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024”, UBND thị xã đề ra 24 chỉ tiêu kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường và an ninh trật tự. Trong đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 12,4% trở lên, giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 18.964 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng/người/năm; tổng vốn đầu tư phát triển đạt 5.300 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới 0,2%; có thêm 2 phường được công nhận đạt ATTP nâng cao; có 85% khu dân cư đạt chuẩn về an ninh trật tự...

Trưởng phòng Nội vụ UBND thị xã phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Đặc biệt năm 2024, ngoài thực hiện chỉ tiêu giải phóng mặt bằng (GPMB) tỉnh giao là 53,026 ha để thực hiện 14 dự án, UBND thị xã còn giao thêm nhiệm vụ GPMB 40,834 ha để thực hiện 4 dự án.

Chủ tịch UBND xã Quang Trung phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu trên, UBND thị xã Bỉm Sơn đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành năm 2024, gồm: Tập trung phát triển sản xuất công nghiệp, nâng cao chất lượng hoạt động thương mại - dịch vụ, sản xuất nông nghiệp gắn với thị trường tiêu thụ, nâng cao hiệu quả sản xuất; tập trung cho quy hoạch đô thị, xây dựng kế hoạch sử dụng đất, công tác GPMB và giải ngân vốn đầu tư các dự án; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quản lý đô thị, đất đai, tài nguyên khoáng sản và môi trường trên địa bàn; thực hiện đồng bộ các giải pháp để khai thác hiệu quả các nguồn thu, phấn đấu đạt chỉ tiêu thu ngân sách; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

UBND thị xã cũng đã giao chỉ tiêu cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường, xã.

Tại hội nghị, các đại biểu đồng tình, thống nhất cao với Kế hoạch hành động của UBND thị xã thực hiện Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của Thị ủy, Nghị quyết của HĐND thị xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024. Đồng thời phân tích và làm rõ thêm những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, nhằm quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất trong triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2024.

Nguyễn Tới (CTV)