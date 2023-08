Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến dự “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2023 tại thị trấn Rừng Thông

Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” được đông đảo quần chúng Nhân dân hưởng ứng tham gia và đạt được nhiều thành tích quan trọng, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến trao lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” cho cán bộ và Nhân dân thị trấn Rừng Thông.

Sáng 3-8, Ban Chỉ đạo 138 huyện Đông Sơn và Ban Chỉ đạo an ninh trật tự (ANTT) thị trấn Rừng Thông đã tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)” năm 2023.

Dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh; lãnh đạo huyện Đông Sơn và thị trấn Rừng Thông.

Các đại biểu tham dự Ngày hội.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến cùng đại biểu, cán bộ và Nhân dân thị trấn Rừng Thông ôn lại truyền thống “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" và đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn thị trấn.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo ANTT thị trấn Rừng Thông, những năm qua, tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, các loại tội phạm, vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn cơ bản được kiềm chế. Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” được đông đảo quần chúng Nhân dân hưởng ứng tham gia và đạt được nhiều thành tích quan trọng, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Ban chỉ đạo ANTT thị trấn đã chỉ đạo, duy trì và thực hiện có hiệu quả 3 mô hình phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” gồm: Công an với Cựu chiến binh thị trấn đối với việc phối hợp giáo dục, cải tạo, cảm hóa người lầm lỗi trở về địa phương trở thành người có ích cho xã hội; Đoàn thanh niên thị trấn với Công an thị trấn trong thực hiện mô hình “Cổng trường an toàn giao thông; đặc biệt là phát huy tối đa, hiệu quả mô hình “Camera ANTT” trên địa bàn thị trấn. Từ các mô hình đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giải quyết kịp thời những vấn đề mới nảy sinh ngay tại cơ sở, không để phát sinh hình thành “điểm nóng” phức tạp về ANTT.

Tại “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, cán bộ, đảng viên và Nhân dân thị trấn Rừng Thông đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” và đóng góp ý kiến với lực lượng Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, giữ gìn ANTT trên địa bàn.

Tại Ngày hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã trao tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và quà chúc mừng “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” cho cán bộ và Nhân dân thị trấn Rừng Thông; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Nhân dân, cán bộ thị trấn Rừng Thông; trao tặng 5 suất quà của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Ngoài ra, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn cũng khen thưởng cho nhiều tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” và tặng các suất quà cho các gia đình gương điển hình tiên tiến.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn Lê Trọng Thụ phát biểu tại Ngày hội.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Lê Trọng Thụ, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn biểu dương những thành tích, kết quả trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” mà thị trấn Rừng Thông đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền và Nhân dân thị trấn Rừng Thông tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ ANTQ, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Đổi mới về nội dung, biện pháp công tác xây dựng Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” theo hướng “xã hội hóa”, với phương châm “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ANTT” ngay tại gia đình, cộng đồng, dân cư.

Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức, biện pháp công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật để Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, có trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tự giác tham gia Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT; tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; tổ chức rà soát, củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo ANTT, Tổ bảo vệ ANTT khu phố, các tổ an ninh xã hội. Thường xuyên rà soát tổng kết, kịp thời biểu dương gương điển hình tiên tiến, phổ biến, nhân rộng mô hình, cách làm sáng tạo trong Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”…

Quốc Hương